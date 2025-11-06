A tiszások ukránokkal lövetnék le Orbán Viktor gépét

Comment

Volt, aki konkrétan megkérdezte: „nagy kérés lenne most egy zuhanórepülés?” Néhány kommentelő pedig grafikusan is megjelenítette kívánságát: zuhanó repülőt rajzolt, mintha egy halálos repülőgép-baleset csak vicc lenne.

Lentebb görgetve, a kommentáradatban még szélsőségesebb javaslatok is megjelentek: többen mérgezéses ötletet említettek, például polónium használatát. Egy felhasználó arról fantáziált, hogy „bárcsak valaki kinyitná az ajtókat, amikor elérik az utazómagasságot”. Többen bíznak abban, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd ellehetetleníti Orbán washingtoni sikerét – és ha valami történik a járattal, az nekik kapóra jönne.

A magyar delegáció indulásáról közzétett videó alatt is gyülekeztek a gyűlölködő kommentek. Volt, aki azt írta, hogy „lezuhanhatna”, egy másik hozzászóló kommentje az volt, hogy „Még egy se maradt fent! Reméljük, ez se fog!” Olyan is akadt, aki csak gúnyolódott a magyar delegáción és azt írta: „Az utolsó osztálykirándulás”.