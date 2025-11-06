WashingtontiszásOrbán ViktorgyűlöletMagyar Péter

A tiszások ukránokkal lövetnék le Orbán Viktor gépét

A közösségi platformokon elszabadult a gyűlölet Magyar Péter hívei miatt, több felhasználó nyíltan azt kívánta, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó repülőgépe zuhanjon le. A kommentelők között akadt, aki hajtóműhibáról álmodozott, mások polóniumos mérgezést vagy „zuhanórepülést” emlegettek. Többen még rajzokat is posztoltak a tragédiáról, mintha egy halálos repülőbaleset csak tréfa volna. A kormányfő amerikai útját bemutató videó alatt is sorra érkeztek a gyűlölködő bejegyzések.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 15:10
Magyar Péter és a tiszás háttérországa Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Orbán Viktor november 7-én, pénteken Washingtonban egyeztet Donald Trumppal. A megbeszélés egyik kiemelt témája Magyarország energiaellátása lesz. A magyar delegáció csütörtökön indult útnak. Magyar Péter tiszás „szeretetországa” ismét kitett a Redditen magáért, ahol egyes felhasználók nyíltan arról fantáziálnak, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata lezuhan – sőt akad olyan is, aki egyenesen ukrán beavatkozásban reménykedik – írja a Ripost.

Fotó: Facebook

A kommentekben halálos szerencsétlenséget kívánó hozzászólások sorakoznak. Volt, aki azt írta, hogy „egy hajtóműhiba elég lenne a szabad Magyarország visszaszerzéséhez”, és akad, aki határozottan kijelenti, hogy „a gépnek mindenképp le kell zuhannia — nem szabad épségben földet érnie”. 

Volt, aki konkrétan megkérdezte: „nagy kérés lenne most egy zuhanórepülés?” Néhány kommentelő pedig grafikusan is megjelenítette kívánságát: zuhanó repülőt rajzolt, mintha egy halálos repülőgép-baleset csak vicc lenne. 

Lentebb görgetve, a kommentáradatban még szélsőségesebb javaslatok is megjelentek: többen mérgezéses ötletet említettek, például polónium használatát. Egy felhasználó arról fantáziált, hogy „bárcsak valaki kinyitná az ajtókat, amikor elérik az utazómagasságot”. Többen bíznak abban, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd ellehetetleníti Orbán washingtoni sikerét – és ha valami történik a járattal, az nekik kapóra jönne.

A magyar delegáció indulásáról közzétett videó alatt is gyülekeztek a gyűlölködő kommentek. Volt, aki azt írta, hogy „lezuhanhatna”, egy másik hozzászóló kommentje az volt, hogy „Még egy se maradt fent! Reméljük, ez se fog!” Olyan is akadt, aki csak gúnyolódott a magyar delegáción és azt írta: „Az utolsó osztálykirándulás”.

Borítókép: Magyar Péter és a tiszás háttérországa (Fotó: AFP)

