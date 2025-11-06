A tiszások ukránokkal lövetnék le Orbán Viktor gépét

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Orbán Viktor november 7-én, pénteken Washingtonban egyeztet Donald Trumppal. A megbeszélés egyik kiemelt témája Magyarország energiaellátása lesz. A magyar delegáció csütörtökön indult útnak. Magyar Péter tiszás „szeretetországa” ismét kitett a Redditen magáért, ahol egyes felhasználók nyíltan arról fantáziálnak, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata lezuhan – sőt akad olyan is, aki egyenesen ukrán beavatkozásban reménykedik – írja a Ripost.
A kommentekben halálos szerencsétlenséget kívánó hozzászólások sorakoznak. Volt, aki azt írta, hogy „egy hajtóműhiba elég lenne a szabad Magyarország visszaszerzéséhez”, és akad, aki határozottan kijelenti, hogy „a gépnek mindenképp le kell zuhannia — nem szabad épségben földet érnie”.