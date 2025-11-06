Ilyen géppel utaznak Orbán Viktorék Trumphoz + videó

Pénteken Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd. A magyar kormány történelmi lehetőséget lát a találkozóban, amely új fejezetet nyithat a magyar–amerikai kapcsolatokban, és hosszú távú megállapodásokat eredményezhet energia-, beruházási és biztonságpolitikai ügyekben. Elindult a magyar delegáció Washingtonba egy Airbus 321 XLR típusú géppel.

A magyar delegáció már úton van Washingtonba (Forrás: Facebook)