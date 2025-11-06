Pénteken Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd. A magyar kormány történelmi lehetőséget lát a találkozóban, amely új fejezetet nyithat a magyar–amerikai kapcsolatokban, és hosszú távú megállapodásokat eredményezhet energia-, beruházási és biztonságpolitikai ügyekben. Elindult a magyar delegáció Washingtonba egy Airbus 321 XLR típusú géppel.
Ilyen géppel utaznak Orbán Viktorék Trumphoz + videó
A magyar delegáció egy Airbus A321XLR típusú repülőgéppel indult útnak az Egyesült Államokba. Hamarosan Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump. A kormány történelmi lehetőséget lát a találkozóban, amely új korszakot nyithat a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla a Wizz Air Airbus A321XLR típusú repülőgépéről a cég vezérigazgatója elmondta, hogy kategóriájában a leghatékonyabb repülőgép az A321XLR. Nagyobb hatótávolságának köszönhetően megnyitja a lehetőséget a Wizz Air számára, hogy tovább bővítse hálózatát. Jelenleg számos öt-hat órás útvonalat repülnek – például Dubajba –, az XLR révén pedig akár hét-nyolc órás útvonalakon is kínálhatják szolgáltatásukat.
Az A321XLR összesen 182 utas szállítására alkalmas, kétosztályos fedélzeti elrendezésben, CFM LEAP–1A hajtóművekkel állítja forgalomba A321XLR repülőgépeit. A típusvariáns akár 4700 tengeri mérföld (8700 km) hosszú utak megtételére képes, amely a megnövelt hatótávú testvére, az A321LR teljesítményénél 15 százalékkal nagyobb.
A repülőgépen a személyzet a balos újságíróknak üzent. Mint közölték:
Azok az extrák nincsenek a gépben, amiket az újságok megírtak.
Borítókép: A magyar delegáció az Airbus 321XLR fedélzetén (Forrás: Facebook)
