Orbán–Trump-találkozó: sorsfordító egyeztetés Washingtonban

A XXI. Század Intézet elemzője, Deák Dániel szerint a találkozó akár történelmi jelentőségű is lehet, mivel várhatóan gazdasági, védelmi és energetikai megállapodások születnek, amelyek „hosszú távon minden magyar életét befolyásolhatják”. Rámutatott, hogy az energiaellátás kérdése kulcsfontosságú, mivel az Egyesült Államok régóta ösztönzi Európát az orosz energiaforrásoktól való függetlenedésre. Magyarország álláspontja azonban változatlanul az, hogy:

Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, ezt nem ideológiai, hanem fizikai és gazdasági realitások indokolják.

Deák szerint Orbán és Trump személyes kapcsolata miatt jó esély van arra, hogy a felek kedvező megállapodásokra jussanak, különösen az energetikai területen. Hozzátette, hogy a megbeszélés más gazdasági és technológiai együttműködések előtt is megnyithatja az utat, így a magyar delegáció egy sikeres tárgyalássorozatot zárhat le.