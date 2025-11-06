Orbán Viktor november 7-én, pénteken Washingtonban egyeztet Donald Trumppal. A megbeszélés egyik kiemelt témája Magyarország energiaellátása lesz. A miniszterelnök a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy a találkozó fontos lépés a béke felé, és egyúttal alkalom az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok új szintre emelésére – írja az Origo.
Orbán–Trump-találkozó: sorsfordító egyeztetés Washingtonban
Pénteken Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd. A magyar kormány történelmi lehetőséget lát a találkozóban, amely új fejezetet nyithat a magyar–amerikai kapcsolatokban, és hosszú távú megállapodásokat eredményezhet energia-, beruházási és biztonságpolitikai ügyekben. Orbán Viktor szerint a megbeszélés a béke szempontjából is kulcsfontosságú. Deák Dániel elemző úgy véli: olyan döntések születhetnek, amelyek évekre meghatározhatják Magyarország helyzetét. A felek várhatóan a budapesti békecsúcs előkészítését is megvitatják.
Hangsúlyozta, hogy:
Régóta dolgozunk ezen a találkozón. Nemcsak arról van szó, hogy találkozom az USA elnökével, hanem szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban, gazdasági vezetők, több miniszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó is jelen lesz. Teljes áttekintése történik az amerikai–magyar kapcsolatoknak. Persze ennek a legfontosabb eleme a béke, de egy amerikai–magyar gazdasági együttműködés is létrejöhet majd.
A külügyminiszter, Szijjártó Péter azt mondta, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos kétoldalú találkozó az amerikai elnök és Orbán Viktor között. Kiemelte, hogy az ukrajnai béke megteremtése hangsúlyos szerepet kap az egyeztetésen. Elmondása szerint Magyarország kész vendégül látni egy budapesti békecsúcsot, ha az amerikai–orosz előzetes tárgyalások sikerrel zárulnak.
fontos cél egy átfogó gazdasági és energetikai együttműködési megállapodás előkészítése, amelyen hónapok óta dolgoznak. Ezzel kapcsolatban megemlítette legutóbbi, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott tárgyalását, és hangsúlyozta, hogy a tervezett csomag hosszú távon erősítheti Magyarország energiabiztonságát, valamint új, nagy volumenű amerikai beruházásokat hozhat az országba.
A XXI. Század Intézet elemzője, Deák Dániel szerint a találkozó akár történelmi jelentőségű is lehet, mivel várhatóan gazdasági, védelmi és energetikai megállapodások születnek, amelyek „hosszú távon minden magyar életét befolyásolhatják”. Rámutatott, hogy az energiaellátás kérdése kulcsfontosságú, mivel az Egyesült Államok régóta ösztönzi Európát az orosz energiaforrásoktól való függetlenedésre. Magyarország álláspontja azonban változatlanul az, hogy:
Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, ezt nem ideológiai, hanem fizikai és gazdasági realitások indokolják.
Deák szerint Orbán és Trump személyes kapcsolata miatt jó esély van arra, hogy a felek kedvező megállapodásokra jussanak, különösen az energetikai területen. Hozzátette, hogy a megbeszélés más gazdasági és technológiai együttműködések előtt is megnyithatja az utat, így a magyar delegáció egy sikeres tárgyalássorozatot zárhat le.
A háború kérdése szintén kiemelt téma lesz, és Deák úgy véli, hogy a felek céljai ezen a téren egybeesnek:
Donald Trump is lezárná a háborút, és Orbán Viktor a négyszemközti egyeztetésen olyan békejavaslatokat tehet, amelyeket az amerikai elnök mérlegelhet.
Az elemző megjegyezte, hogy a találkozó a tervezett budapesti békecsúcs előkészítésében is fontos szerepet kaphat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Trump elnökké választása óta több amerikai beruházás érkezett Magyarországra, bizonyos politikai akadályok megszűntek, és várhatóan újabb bejelentések hangzanak el a látogatás után.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
