Szijjártó Péter elmondta, miről tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump

A külgazdasági és külügyminiszter megszólalt a magyar–amerikai kapcsolatokról. Szijjártó Péter az Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök közötti közelgő találkozó alkalmából számolt be a részletekről. A holnaputáni egyeztetésen az ukrajnai béketeremtés lehetősége hangsúlyos napirendi pontként fog szerepelni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 12:18
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatót tartott a magyar–amerikai csúccsal kapcsolatban. Szijjártó Péter a közelgő washingtoni csúcstalálkozó előtt számolt be a részletekről.

Szijjártó Péter beszámol a magyar–amerikai kapcsolatokról
Szijjártó Péter beszámol a magyar–amerikai kapcsolatokról. Fotó: AFP

Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan Amerikában tárgyal. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: egy éve nyert Trump az amerikai elnökválasztáson, majd januárban lépett hivatalba. Ezzel megkezdődött az aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Ma egy éve, 2024. november 5-én történt, hogy Donald Trump fölényesen megnyerte az Egyesült Államok elnökválasztási küzdelmét, majd egy átmeneti időszak után, idén január 20-án lépett hivatalba, amivel gyakorlatilag megkezdődött a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykora. Ez egy hatalmas váltás az ezt megelőző négy évhez képest, amikor Washington, a liberális kormányzat Biden elnök vezetésével abszolút mértékben ellenségesen viszonyult Magyarországhoz

– mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: – Azt hiszem, ennek különböző elemeire még a mai napig is élénken emlékezünk, és ezen emlékek egy jelentős része Pressman nagykövet úr tevékenységéhez kapcsolódik. De emlékezhetünk rá, hogy a Biden-adminisztráció abszolút politikai bosszútól vezérelve hozott olyan intézkedéseket, amelyek károsak, veszélyesek voltak Magyarország szempontjából. Emlékezhetünk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondására. Emlékeztetünk arra, hogy Magyarországot kitették a vízummentes beutazás lehetőségéből. Emlékszünk arra, hogy politikai alapú szankciókat léptettek életbe, illetőleg emlékezhetünk arra is, hogy a Magyarország hosszú távú energiaellátásának biztonsága szempontjából kulcsfontosságú atomerőmű-beruházást Pakson fel kellett függeszteni a korábbi amerikai szankciós intézkedések miatt. Kiemelte:

Donald Trump hivatalba lépésével azonban minden megváltozott. Az ellenséges hozzáállás helyett ma Washingtonban, a Fehér Házban barátként tekintenek Magyarországra. Donald Trump számos alkalommal nyilatkozott arról, hogy ő személyesen barátjaként tekint a magyar miniszterelnökre. Ennek gyakorlati hatásai máris érezhetők, hiszen az amerikai kormány Donald Trump vezetésével feloldotta a politikai alapú szankciókat, feloldotta azt a szankciót, amely gátolta a paksi atomerőmű további építését.

– Visszahelyezték Magyarországot a vízummentes utazási programba. Az idei esztendőben eddig kilenc jelentős amerikai vállalati beruházás bejelentésére került sor, kis híján százmilliárd forintos értékben.

A holnapi napon útnak indul az a népes delegáció, amely miniszterelnök úr vezetésével hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban, Washingtonban. Ez lesz a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó a miniszterelnök és Donald Trump között

– húzta alá Szijjártó Péter.

Emlékeztetett: az első hivatalos kétoldalú találkozójukra még Donald Trump első hivatali ciklusa alatt került sor 2019-ben. Azóta további négy alkalommal találkoztak, amikor Donald Trump már nem elnökként vett részt ezeken a találkozókon. Emellett folyamatosan kapcsolatban álltak, állnak egymással, rendszeresen konzultáltak nagy nemzetközi események margóján, mint legutóbb a NATO-csúcs vagy éppen az egyiptomi békekonferencia, illetve rendszeresen egyeztettek telefonon is. 

Amióta Donald Trump elnök hivatalba lépett, ez lesz az első hivatalos kétoldalú találkozó az Egyesült Államok elnöke és Magyarország miniszterelnöke között. Az, hogy az amerikaiak milyen tisztelettel és barátsággal viszonyulnak Magyarországhoz, a Magyarországot képviselő delegációhoz, az világosan látszik abból az elsőre talán protokollárisnak számító, ám annál sokkal többet mondó döntésből, amely szerint a miniszterelnöki delegáció a Blair House-ban, vagyis az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található. Ez az amerikai kormányzat különleges tiszteletének és barátságának jele. 

Nagy jelentőséget ad a honlaputáni találkozónak az a tény, hogy a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással. Mi három és fél éve, több mint három és fél éve élünk egy olyan háború árnyékában, amelynek következményeivel, súlyos következményeivel, legyen az gazdasági, energetikai, inflációs vagy bármi egyéb humanitárius, nap mint nap találkozunk. Három és fél éve élünk egy olyan háború árnyékában, amelynek lezárására ma a nemzetközi politikában egyedül Donald Trump jelenti a reményt. Mi itt Magyarországon 3,5 éve képviseljük a békepárti álláspontot

– fűzte hozzá a külügyminiszter.

– Három és fél éve támadnak minket elképesztő módon, három és fél éve gyaláznak minket Európában ezért a pozíciónkért, ezért mi különösképpen támogatjuk Donald Trump béke-erőfeszítéseit, és azt várjuk el az európai politikusoktól, hogy ne aknázzák alá ezeket a béketörekvéseket. A holnaputáni találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége hangsúlyos napirendi pontként fog szerepelni. 

Magyarország készen áll arra, hogy amennyiben az előkészítő munkálatok sikeresek lesznek, akkor otthont adjunk Budapesten annak a békecsúcsnak, amely reményeink szerint az amerikai és az orosz elnök között egy olyan megállapodással zárulhat, amelynek nyomán a béke visszatérhet Közép-Európába. 

Másik fontos eleme lesz a tárgyalások napirendjének egy nagy gazdasági és energia-együttműködési csomag létrehozása, amelynek előkészítésén az elmúlt hetekben és hónapokban sokat dolgoztunk, amely előkészítésnek egy fontos állomása volt legutóbbi washingtoni tárgyalásom az Egyesült Államok külügyminiszterével, Marco Rubióval. Ez a nagy gazdasági és energia-együttműködési csomag hozzájárul Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához, hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság teljesítményét növelő új, modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkezzenek az Egyesült Államokból Magyarországra, és megteremtjük ennek a nagy gazdasági és energia-együttműködésnek a stabil pénzügyi hátterét is

 – hangsúlyozta a tárcavezető. 

Végezetül egy technikai információt is elárult a tárcavezető: a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air repülőgépével repül az Egyesült Államokba. Egy nagy delegáció utazik. A miniszterelnököt a kormány több tagja is elkíséri, így a nemzetgazdasági, az innovációs, a honvédelmi, az energiaügyi miniszter, az építésügyi miniszter is a delegáció tagja lesz. Mellettük több nagyvállalat vezetője is velük tart, számos újságíró és kutatóműhely vezetője is ott lesz majd Washingtonban. A miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú tárgyalásokat is folytatnak majd partnereikkel, kormányzati vezetőkkel és vállalatvezetőkkel egyaránt. 

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági és energia-együttműködési megállapodás. Ez tehát a két legfontosabb napirendi pontja miniszterelnök úr és Donald Trump elnök tárgyalásának a pénteki napon Washingtonban a Fehér Házban

 – közölte Szijjártó Péter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

