Szijjártó Péter elmondta, miről tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump

A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatót tartott a magyar–amerikai csúccsal kapcsolatban. Szijjártó Péter a közelgő washingtoni csúcstalálkozó előtt számolt be a részletekről.

Szijjártó Péter beszámol a magyar–amerikai kapcsolatokról. Fotó: AFP

Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan Amerikában tárgyal. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta: egy éve nyert Trump az amerikai elnökválasztáson, majd januárban lépett hivatalba. Ezzel megkezdődött az aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Ma egy éve, 2024. november 5-én történt, hogy Donald Trump fölényesen megnyerte az Egyesült Államok elnökválasztási küzdelmét, majd egy átmeneti időszak után, idén január 20-án lépett hivatalba, amivel gyakorlatilag megkezdődött a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykora. Ez egy hatalmas váltás az ezt megelőző négy évhez képest, amikor Washington, a liberális kormányzat Biden elnök vezetésével abszolút mértékben ellenségesen viszonyult Magyarországhoz

– mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: – Azt hiszem, ennek különböző elemeire még a mai napig is élénken emlékezünk, és ezen emlékek egy jelentős része Pressman nagykövet úr tevékenységéhez kapcsolódik. De emlékezhetünk rá, hogy a Biden-adminisztráció abszolút politikai bosszútól vezérelve hozott olyan intézkedéseket, amelyek károsak, veszélyesek voltak Magyarország szempontjából. Emlékezhetünk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondására. Emlékeztetünk arra, hogy Magyarországot kitették a vízummentes beutazás lehetőségéből. Emlékszünk arra, hogy politikai alapú szankciókat léptettek életbe, illetőleg emlékezhetünk arra is, hogy a Magyarország hosszú távú energiaellátásának biztonsága szempontjából kulcsfontosságú atomerőmű-beruházást Pakson fel kellett függeszteni a korábbi amerikai szankciós intézkedések miatt. Kiemelte:

Donald Trump hivatalba lépésével azonban minden megváltozott. Az ellenséges hozzáállás helyett ma Washingtonban, a Fehér Házban barátként tekintenek Magyarországra. Donald Trump számos alkalommal nyilatkozott arról, hogy ő személyesen barátjaként tekint a magyar miniszterelnökre. Ennek gyakorlati hatásai máris érezhetők, hiszen az amerikai kormány Donald Trump vezetésével feloldotta a politikai alapú szankciókat, feloldotta azt a szankciót, amely gátolta a paksi atomerőmű további építését.

– Visszahelyezték Magyarországot a vízummentes utazási programba. Az idei esztendőben eddig kilenc jelentős amerikai vállalati beruházás bejelentésére került sor, kis híján százmilliárd forintos értékben.

A holnapi napon útnak indul az a népes delegáció, amely miniszterelnök úr vezetésével hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban, Washingtonban. Ez lesz a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó a miniszterelnök és Donald Trump között

– húzta alá Szijjártó Péter.