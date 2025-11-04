Kulcsfontosságú a Trump–Orbán-csúcs

A XXI. Század Intézet vezető elemzője az év egyik legfontosabb eseményének nevezte a találkozót, amelyen olyan döntések és megállapodások születhetnek, amelyek minden magyar életét hosszútávon meghatározhatják, így egyáltalán nem mindegy magyar szempontból a tárgyalások kimenetele.

Az elemző az egyik legfontosabb kérdésnek Magyarország energiaellátását nevezte, amellyel kapcsolatosan van egy olyan törekvés amerikai részről, hogy az európai országok szakítsanak az orosz energiaforrásokkal. A magyar álláspont világos: mivel nincsen tengerpartja Magyarországnak, így nem oldható meg jelenleg az orosz energia pótlása, ráadásul egy esetleges, orosz energiára vonatkozó tilalom hatalmas gazdasági károkat is okozna Magyarországnak, jelentősen drágítaná hazánk energiaellátását. Deák Dániel szerint miután Orbán Viktor és Donald Trump között baráti a viszony, amit az amerikai elnök is többször hangsúlyozott, várhatóan sikerül majd ebben az ügyben is egy megnyugtató megállapodást tető alá hozniuk.

Kiemelte: várhatóan egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudnak majd lezárni Washingtonban, vagyis gazdasági, hadiipari, energiaügyi és egyéb technológiai kérdésekben is hazánk számára pozitív megállapodások születnek.

Trump és Orbán Viktor közös platformon

Az elemző beszélt arról is, hogy a háború kérdésében a magyar és az amerikai célkitűzés egybevág, ugyanis Donald Trump is le akarja zárni a háborús konfliktust. A washingtoni tárgyaláson várhatóan négyszemközt is egyeztet Orbán Viktorral, amelyen a magyar kormányfő a háború kapcsán is kifejti az álláspontját az amerikai elnöknek, és olyan javaslatokat fogalmazhat meg, amelyeket Donald Trump megfontolhat.

Erre már korábban is volt példa, ugyanis Donald Trump és Orbán Viktor rendszeresen egyeztet telefonon, az amerikai elnök pedig határozottan hallgat Orbán Viktorra. A tárgyaláson várhatóan szóba kerül majd a budapesti békecsúcs is.

Ugyancsak jó hírnek nevezte Deák Dániel, hogy amióta Donald Trump az amerikai elnök, már tíz nagy beruházás érkezett Magyarországra. Ez egy olyan időszakban történt ráadásul, amikor az amerikaiak igyekeznek hazavinni a pénzt, nem pedig kifektetni – fogalmazott. Ez értelemszerűen erősíti Magyarország gazdaságát és minden magyar számára kedvező. Éppen ezért fontos, hogy Orbán Viktor közlése szerint egy nagyszámú magyar delegáció utazik Washingtonba, és egy magyar napot tartanak az amerikai fővárosban annak érdekében, hogy megfelelően képviseljék a magyar nemzeti érdekeket.