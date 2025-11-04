Trump elárulta, hogy kit támogat

New Yorkban a közvéleménykutatások szerint a polgármesteri szék sorsa a Demokrata Párt színeiben induló, magát „demokratikus szocialistaként" jellemző Zohran Mamdani és a függetlenként szereplő Andrew Cuomo korábbi demokrata kormányzó között dőlhet el.

Trump elmondta, hogy ki a jobb választás (Fotó: AFP)

Trump is beszállt a küzdelembe

Az utolsó közvélemény-kutatások szerint Zohran Madani jóval esélyesebb a győzelemre, két számjegyű a vezetésének aránya Andrew Cuomo-val szemben.

Megválasztása esetén az indiai származású, ugandai-amerikai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani lesz New York első muzulmán vallású polgármestere.A republikánus párti jelölt, Curtis Sliwa támogatottsága jóval elmaradt két vetélytársáétól, aki Donald Trump elnök ösztönzésére sem volt hajlandó visszalépni a független jelölt javára.

Az elnök egy vasárnap sugárzott televíziós interjúban közvetett módon Andrew Cuomo-t biztosította támogatásáról. Donald Trump a CBS–nek úgy fogalmazott, hogy „semmilyen módon nem vagyok rajongója Cuomo-nak, de ha egy rossz demokrata és egy kommunista között kell választani, akkor mindenképpen a rossz demokratát választom". Az elnök kilátásba helyezte, hogy amennyiben az általa kommunistának tartott Mamdani kerül a polgármesteri pozícióba, akkor a város elveszítheti a szövetségi támogatásokat.

Hétfőn Elon Musk milliárdos vállalkozó is bejelentette, hogy Andrew Cuomo-t támogatja a polgármester-választáson. Döntését azzal indokolta, hogy a republikánus Curtis Sliwa-ra leadott minden szavazat Zohran Mamdanit segíti.

Andrew Cuomo 2011 és 2021 között New York állam demokrata párti kormányzója volt, a polgármesterjelöltségért tartott demokrata előválasztáson az idén ugyanakkor alulmaradt Zohran Mamdanival szemben, amit követően függetlenként indult el.

New York-on kívül kedden Virginia és New Jersey államban tartanak általános választást, ahol a kormányzóról döntenek a szavazópolgárok.

A demokrata és republikánus jelöltek támogatottsága közötti különbség a kampány utolsó szakaszában összezárult, ugyanakkor az utolsó felmérések is mindként helyen a demokrata jelölt előnyét mutatták.

Donald Trump elnök hétfő videón keresztül vett részt mind Virginiában, mint New Jersey-ben a republikánus jelöltek utolsó kampányeseményein.

A demokrata jelöltek oldalán Barack Obama volt elnök kampányolt mindkét államban.

New Jersey-ben demokrata színekben Mikie Sherill kongresszusi képviselő indul a republikánus Jack Ciatarelli, az állam törvényhozásának korábbi tagja ellen, aki négy évvel ezelőtt szoros versenyben maradt alul a kormányzóválasztáson.

Virginia államban a demokraták Abigail Spanberger korábbi kongresszusi képviselőt indítják, míg a republikánus párt színeiben Winsome Earle-Sears kormányzóhelyettes szállt harcba a kormányzói székért. Virginia államban négy évvel ezelőtt meglepetésre republikánus kormányzót választottak Glen Youngkin személyében, akinek demokrata többségű állami törvényhozással kellett együtt dolgoznia. A hivatalban lévő kormányzó az állam törvényei szerint nem indulhat újra.

Virginiában nagy harc folyik az igazságügyeket irányító állami főügyész pozíciójáért, ami szintén választáson dől el. A demokrata jelölt Jay Jones körül az ősz elején kirobbant botrány nyomán a közvéleménykutatások a republikánus jelölt Jason Miyares előnyét mutatják.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)