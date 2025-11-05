Magyar Péter foghatja a fejét: olyan etikai kódexet írt, amelynek minden pontját megszegte

Tizenkét pontból álló etikai kódexet küldött az ellenzéki pártoknak Magyar Péter, aki azt javasolja, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá a nyilatkozatot. A Tisza Párt elnöke arra is felszólította a pártvezetőket, hogy november 8-ig írják alá az etikai kódexet, aztán a Tisza nevében arra kérte a választópolgárokat, hogy ne támogassanak olyan pártot, amely nem tette ezt meg.

Magyar Péter etikai kódexéről ezt gondolja a mesterséges intelligencia (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet által megismert etikai kódexet nemcsak azért nehéz komolyan venni, mert Magyar Péter korábban még a saját feleségéről és barátnőjéről is készített hangfelvételt titokban, hanem mert a politikus a most megfogalmazott dokumentum szinte mindegyik pontját megsértette már az eddigiekben.

Etikai kódex Magyar Péter módra: hamis információ, mesterséges intelligencia, buszoztatás

Magyar Péter etikai kódexének első hat pontja:

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.

Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.

Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deep fake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.

Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.

Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.

Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.

Nem kell annyira messzire menni az időben, hogy az összes pont megszegésére tudjunk példákat mondani. Magyar Péter korábban például azt állította, hogy nem szerveznek buszos utaztatást az október 23-i háborús menetükre. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalára feltöltött videójában egyértelműen cáfolta a Tisza Párt vezetőjének állítását.

Nem volt ez másképp március 15-én sem: például a Pécs–Budapest–Pécs tiszás járatokra jó előre meg kellett tölteniük az aktivistáknak a buszokat, amelyek a helyi buszpályaudvarról indultak és az Andrássy útra érkeztek. A toborzás interneten történt, a létszámot az elmúlt hetekben kérdőívek kitöltetésével mérték fel.