Magyar Péter foghatja a fejét: olyan etikai kódexet írt, amelynek minden pontját megszegte

Magyar Péter azt javasolja, hogy a választáson induló minden párt vezetője írjon alá egy etikai kódexet. A dokumentumot nemcsak azért nehéz komolyan venni, mert korábban még a saját feleségéről is hangfelvételt készített titokban és hozott nyilvánosságra, hanem mert szinte mindegyik pontot megsértette már.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 21:37
Magyar Péter foghatja a fejét (Forrás: Facebook/Deák Dániel) Facebook/Deák Dániel
Tizenkét pontból álló etikai kódexet küldött az ellenzéki pártoknak Magyar Péter, aki azt javasolja, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá a nyilatkozatot. A Tisza Párt elnöke arra is felszólította a pártvezetőket, hogy november 8-ig írják alá az etikai kódexet, aztán a Tisza nevében arra kérte a választópolgárokat, hogy ne támogassanak olyan pártot, amely nem tette ezt meg.

Magyar Péter Etikai kódex
Magyar Péter etikai kódexéről ezt gondolja a mesterséges intelligencia (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet által megismert etikai kódexet nemcsak azért nehéz komolyan venni, mert Magyar Péter korábban még a saját feleségéről és barátnőjéről is készített hangfelvételt titokban, hanem mert a politikus a most megfogalmazott dokumentum szinte mindegyik pontját megsértette már az eddigiekben.

 

Etikai kódex Magyar Péter módra: hamis információ, mesterséges intelligencia, buszoztatás

Magyar Péter etikai kódexének első hat pontja:

  • Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.
  • Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.
  • Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deep fake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.
  • Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.
  • Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.
  • Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.

Nem kell annyira messzire menni az időben, hogy az összes pont megszegésére tudjunk példákat mondani. Magyar Péter korábban például azt állította, hogy nem szerveznek buszos utaztatást az október 23-i háborús menetükre. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalára feltöltött videójában egyértelműen cáfolta a Tisza Párt vezetőjének állítását.

Nem volt ez másképp március 15-én sem: például a Pécs–Budapest–Pécs tiszás járatokra jó előre meg kellett tölteniük az aktivistáknak a buszokat, amelyek a helyi buszpályaudvarról indultak és az Andrássy útra érkeztek. A toborzás interneten történt, a létszámot az elmúlt hetekben kérdőívek kitöltetésével mérték fel.

 

Mesterséges intelligencia?

Október 23-i rendezvényükről több fotót is posztoltak, melyekről egy mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatóközpont többek között azt írta: digitálisan manipulált lehet a tiszások légi felvétele Magyar Péter október 23-i rendezvényéről, az eredeti tömeg méretét és kiterjedését mesterségesen felnagyították. Hangsúlyozták:

az eredmények nem egyetlen mérésre épülnek, hanem több, egymással konzisztens mintázatelemzési és képelemzési adatra, amelyek a tömeg méretének mesterséges növelésére, képi elemek másolására és utólagos hozzáadására utalnak.

Szerintük a képen szereplő tömeg szokatlanul homogén textúrával rendelkezik: a textúravariancia 1,4–11,7 között mozog, miközben valós emberi tömegeknél ez az érték jellemzően magasabb, akár ötszáz fölötti. Ez a szokatlan homogenitás arra utal, hogy ismétlődő, azonos mintázatok figyelhetők meg a képen – amit tipikusan másolás-beillesztés módszerrel vagy digitális „kitöltéssel” csinálhattak.

Ezt igazolja egyébként a baloldali 24.hu helyszíni beszámolója is, akik azt írták: hatalmas lyukak voltak a tömegben.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke személyesen is használt már mesterséges intelligenciát (MI), amellyel egy videóban Orbán Viktor miniszterelnök szájába adott olyan szavakat, amelyek soha nem hangzottak el. Az inkriminált videót a pártvezér közel egy éve publikálta:

Az, hogy Magyar Péter közölt már oly módon készített videót, amit most is kifogásol, annál inkább figyelemre méltó, mivel éppen a pártvezér fenyegette feljelentéssel Orbán Balázst egy MI-vel készült videó miatt. Annak ellenére felháborodott, hogy megtévesztésről szó sem volt, hiszen a miniszterelnök politikai igazgatója maga hívta fel rá a figyelmet, hogy a felvételt mesterségesen hozták létre a Tisza Párthoz közel álló szereplők nyilatkozatai alapján.

 

Tisztelet kultúrája, emberi méltóság, átláthatóság

Magyar Péter etikai kódexének további hat pontja:

  • Elkötelezzünk magunkat a tisztelet kultúrája mellett, nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz. Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet.
  • Tiszteletben tartjuk a választók döntését, és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is.
  • Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átlátható és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt.
  • Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel.
  • Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait.
  • Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.

Állítása ellenére Magyar Péter soha nem volt tekintettel politikai ellenfeleire. Egy tavaly novemberi rendezvényen

a Fidesz képviselőit szavazógombnak, az országos pártigazgatót pedig elvtársként emlegette,

ami azt mutatja, hogy Magyar Péterben semmilyen emberi tartás nincs sem a magánéletében, sem a politikai közegben.

Ezentúl Magyar Péter néhány napja az ATV-ben is a Fidesz szatellitpártjának nevezte a DK-t és a Mi Hazánkat. Nem kímélte a kölcsönös emberi tiszteletet igénylő és ígérő Magyar Péter a DK elnökét sem, akinek egy tavaly áprilisi plakátjáról azt mondta:

Dobrev Klára egészen ijesztő, de ha gyerek lennék vagy gyerekem lenne, lehet, nem tolnám ott babakocsival, nehogy megálljon a növekedésben.

Toroczkai Lászlót pedig „Orbánék által kitartott kamu ellenzéki párt vezetőjének” titulálta idén októberben.

 

A fideszes szavazó kihalóban lévő állatfaj

A Tisza elnökének sosem volt erőssége a tisztelet, mindig is előszeretettel sértegeti a vele kritikus választópolgárokat, akikkel lekezelően, pökhendi módon beszél. Így volt ez például tavaly júniusban Tiszaföldváron is, ahol állatoknak, pontosabban kihalófélben lévő állatfajnak nevezte a kormánypártokra szavazó embereket alpári, személyeskedő stílusával.

Nem kell hosszasan kutakodni, hogy az ember a Tiszát körülölelő pénzügyi botrányra bukkanjon. Legutóbb október elején derült ki, hogy a Tisza-szigetek fővárosi csoportjai kalapozásba kezdtek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segítsék Magyar Péter október 23-i eseményére, noha

a jogszabály szerint a Tisza-szigetek nem végezhetnek pénzforgalmi tevékenységet.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy Magyar Péter két kézzel szórja a milliókat, miközben gond volt a számlákkal és a szerződésekkel. Mindez egy hangfelvételből derült ki, amelyen a baloldali pártvezér alelnöke, Radnai Márk hallható, aki arra is utalást tett a felvételen, hogy Magyar Péter az öccsének is juttat pénzt a pártból.

A napokban robbant ki egy pártfinanszírozási botrány a Tisza Párttal kapcsolatban, amellyel összefüggésben az osztrák Szabadságpárt, az FPÖ főtitkára és parlamenti képviselője, Christian Hafenecker parlamenti vizsgálatot helyezett kilátásba a Strabag cég állítólagos érintettsége miatt. Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt héten beszélt arról, hogy az osztrák hátterű vállalat pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatja a Tisza Pártot.

Végül, de nem utolsósorban érdemes felidézni, mit ért a gyakorlatban Magyar Péter a békés kommunikáció alatt, amivel a gyűlöletet meghonosította a hazai közéletben. A Tisza elnökéről már tavaly márciusban kiderült, előszeretettel alázza meg a nőket. Lekezelő, szexista megjegyzéseket tesz újságírókra,

a köztévé és a Hír TV riportereivel szemben is elfogadhatatlan hangnemet ütött meg.

Nem tiszteli Magyar Péter a saját szavazóit sem, emberi méltóságukban sértegette a párt rendezvényén részt vevő időseket is, akiket „büdös szájúaknak” és „nyugdíjaskommandónak” nevezett.

Mindent egybevetve tehát elmondható, hogy Magyar Péter etikai kódexe ezer sebből vérzik, a pártelnök gyakorlatilag már minden pontját megsértette a saját maga által kreált dokumentumnak.

Borítókép: Magyar Péter foghatja a fejét (Forrás: Facebook)


