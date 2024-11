Újabb hanganyag: pénzügyi káosz a Tiszánál, Magyar két kézzel szórja a milliókat

A Hősök téri izé alatt pedig bizonyosan az a rendezvény értendő, ami után Magyar azt mondta, hogy büdösek az ember, a szájuk is, s hogy nyugdíjaskommandója van, amit Vogelre uszít majd, ha a nő nem úgy viselkedik, ahogy Magyar szeretné.

De vissza a mostani hanganyaghoz! A pénzügyi káoszt ugyanis Radnai újabb részlettel érzékeltette. „Az utolsó pillanatban, ugye, amikor már az utolsó két-három hét hajrájában voltunk, nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marcinak az ügyei, satöbbi.”

Radnai mondata nem csupán a rendezettség hiányáról árulkodik, hanem arról is, hogy Magyar az öccsének, Magyar Mártonnak a pártból is juttatott pénzt. Nem ez lett volna az első ilyen. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, 2023-ban havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat a Volánbusznál Magyar Péter öccse.

Magyar Márton ugyanabban az évben dolgozott az állami vállalatnak, amikor Magyar Péter a cég igazgatóságában ült, s mindketten összesen nagyjából nyolcmillió forintot markolhattak fel.

De nem a Volán volt az egyetlen köztulajdonban álló cég, ahonnan mindketten adott esetben nem is kis summához jutottak: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központot vezette, testvére az egyik olyan beszállítónál dolgozott, amelynél vaskos túlárazást állapított meg az állami ellenőrzés.

Magyar Mártonról azt is meg kell említeni, hogy Kontroll néven online lapot hozott létre. Magyar testvére függetlennek állítja be médiáját, e függetlenséget pedig kellően mutatja, hogy az elmúlt napokig oldala egyáltalán nem számolt be a Magyar Pétert leleplező hanganyagokról. Kérdés, hogy erről, amiben ő is érintett, beszámol-e a Kontroll.hu.