Robert C. Castel: A pokrovszki áttörés mérlege

2025. augusztus 11-én megtörtént az, amiről az orosz–ukrán háború attríciós unalmától szenvedő elemzők és hobbisták régóta álmodoznak – egy műveleti szintű áttörés. Mivel egy csillogó-fényesre rágott geopolitikai csontról van szó, megelégszem a legalapvetőbb tények ismertetésével, hogy aztán minél hamarabb rátérhessek az áttöréssel kapcsolatos elemzések kritikájára. Hogy miért a kritikára? Hát azért, mert szilárd meggyőződésem, hogy elemzést csak szél ellen érdemes írni, még akkor is, ha ezzel nem szerzünk magunknak újabb barátokat.

Mi az, amit a pokrovszki áttörésről feltétlenül tudni kell?

Az áttörés három szakaszban történt. Az előkészítés szakasza 2025. július végétől ­augusztus elejéig tartott, melynek során kis létszámú felderítőalakulatok szivárogtak át az ukrán vonalak közötti réseken öt-hat kilométer mélységben, kihasználva a helyi alacsony csapatsűrűséget.

A második szakasz, ami egyben a támadás fő csapását képezte, augusztus 10. és 11. között zajlott, amikor az orosz támadás a vasutak és közutak mentén haladva áthatolt az ukrán védelmi vonalakon, elvágva nagy fontosságú utánpótlási útvonalakat. Az áttörés harmadik szakaszában az orosz felderítő- és diverzánsalakulatok tovább mélyítették a tizenöt kilométeres ékeket, előretörve Kosztyantyinivka és Dobropillia felé.

Mivel a műveleti mobilitásnak ez a szintje igen ritka madárnak számít ebben a háborúban, nem csoda, hogy az elemzők és a műkedvelők egy egyértelmű fordulópontot reméltek felfedezni a pokrovszki áttörésben, gyakran történelmi párhuzamokra támaszkodva. Vannak közöttük olyanok is, akik a háború jellegének teljes átalakulását várják ettől a sikertől, továbbá olyanok, akik már az ukrán front teljes összeomlását vizionálják.

Lássuk, hogy mik az elemzők által a le­g­gyakrabban emlegetett párhuzamok, esettanulmányok, amelyekből következtetéseket próbálnak levonni a jelenlegi áttörés jövőjét illetőleg.

A leggyakrabban említett történelmi párhuzam az első világháborús Németország 1918-as tavaszi offenzívája, különösen a Michael-hadművelet. Ami a taktikai párhuzamokat illeti, elsőként az infiltrációs (beszivárgó) taktikát kell megemlítenünk, az erős védelmi pozíciók elkerülésével, a rések kiaknázásával, továbbá innovatív harceljárások és eszközök kihasználásával.

Mind 1918-ban, mind 2025-ben ez a taktika tette lehetővé a műveleti meglepetés megvalósítását és kulcsfontosságú kommunikációs és utánpótlási vonalak elvágását mélyen a frontvonalak mögött. Ami a hadászati kontextust illeti, mindkét esetben a kezdeményező feleket kényszerítő időkorlátok ösztönözték gyors cselekvésre. 1918-ban az amerikai utánpótlások áramlása a nyugati frontra, 2025-ben pedig a Trump-féle diplomáciai cunami.