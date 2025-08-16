Robert C. Castel: A pokrovszki áttörés mérlege

2025. augusztus 11-én megtörtént az, amiről az orosz–ukrán háború attríciós unalmától szenvedő elemzők és hobbisták régóta álmodoznak – egy műveleti szintű áttörés. Mivel egy csillogó-fényesre rágott geopolitikai csontról van szó, megelégszem a legalapvetőbb tények ismertetésével, hogy aztán minél hamarabb rátérhessek az áttöréssel kapcsolatos elemzések kritikájára. Hogy miért a kritikára? Hát azért, mert szilárd meggyőződésem, hogy elemzést csak szél ellen érdemes írni, még akkor is, ha ezzel nem szerzünk magunknak újabb barátokat.
Mi az, amit a pokrovszki áttörésről feltétlenül tudni kell?
Az áttörés három szakaszban történt. Az előkészítés szakasza 2025. július végétől augusztus elejéig tartott, melynek során kis létszámú felderítőalakulatok szivárogtak át az ukrán vonalak közötti réseken öt-hat kilométer mélységben, kihasználva a helyi alacsony csapatsűrűséget.
A második szakasz, ami egyben a támadás fő csapását képezte, augusztus 10. és 11. között zajlott, amikor az orosz támadás a vasutak és közutak mentén haladva áthatolt az ukrán védelmi vonalakon, elvágva nagy fontosságú utánpótlási útvonalakat. Az áttörés harmadik szakaszában az orosz felderítő- és diverzánsalakulatok tovább mélyítették a tizenöt kilométeres ékeket, előretörve Kosztyantyinivka és Dobropillia felé.
Mivel a műveleti mobilitásnak ez a szintje igen ritka madárnak számít ebben a háborúban, nem csoda, hogy az elemzők és a műkedvelők egy egyértelmű fordulópontot reméltek felfedezni a pokrovszki áttörésben, gyakran történelmi párhuzamokra támaszkodva. Vannak közöttük olyanok is, akik a háború jellegének teljes átalakulását várják ettől a sikertől, továbbá olyanok, akik már az ukrán front teljes összeomlását vizionálják.
Lássuk, hogy mik az elemzők által a leggyakrabban emlegetett párhuzamok, esettanulmányok, amelyekből következtetéseket próbálnak levonni a jelenlegi áttörés jövőjét illetőleg.
A leggyakrabban említett történelmi párhuzam az első világháborús Németország 1918-as tavaszi offenzívája, különösen a Michael-hadművelet. Ami a taktikai párhuzamokat illeti, elsőként az infiltrációs (beszivárgó) taktikát kell megemlítenünk, az erős védelmi pozíciók elkerülésével, a rések kiaknázásával, továbbá innovatív harceljárások és eszközök kihasználásával.
Mind 1918-ban, mind 2025-ben ez a taktika tette lehetővé a műveleti meglepetés megvalósítását és kulcsfontosságú kommunikációs és utánpótlási vonalak elvágását mélyen a frontvonalak mögött. Ami a hadászati kontextust illeti, mindkét esetben a kezdeményező feleket kényszerítő időkorlátok ösztönözték gyors cselekvésre. 1918-ban az amerikai utánpótlások áramlása a nyugati frontra, 2025-ben pedig a Trump-féle diplomáciai cunami.