Robert C. Castel: A pokrovszki áttörés mérlege

A jól kiépített védelmi vonalak elfoglalása mindig is költséges vállalkozás volt.

Robert C. Castel
Ukrajnaáttörésháborúorosz 2025. 08. 16. 6:30

2025. augusztus 11-én megtörtént az, amiről az orosz–ukrán háború attríciós unalmától szenvedő elemzők és hobbisták régóta álmodoznak – egy műveleti szintű áttörés. Mivel egy csillogó-fényesre rágott geopolitikai csontról van szó, megelégszem a legalapvetőbb tények ismertetésével, hogy aztán minél hamarabb rátérhessek az áttöréssel kapcsolatos elemzések kritikájára. Hogy miért a kritikára? Hát azért, mert szilárd meggyőződésem, hogy elemzést csak szél ellen érdemes írni, még akkor is, ha ezzel nem szerzünk magunknak újabb barátokat.

Mi az, amit a pokrovszki áttörésről feltétlenül tudni kell?

Az áttörés három szakaszban történt. Az előkészítés szakasza 2025. július végétől ­augusztus elejéig tartott, melynek során kis létszámú felderítőalakulatok szivárogtak át az ukrán vonalak közötti réseken öt-hat kilométer mélységben, kihasználva a helyi alacsony csapatsűrűséget. 

A második szakasz, ami egyben a támadás fő csapását képezte, augusztus 10. és 11. között zajlott, amikor az orosz támadás a vasutak és közutak mentén haladva áthatolt az ukrán védelmi vonalakon, elvágva nagy fontosságú utánpótlási útvonalakat. Az áttörés harmadik szakaszában az orosz felderítő- és diverzánsalakulatok tovább mélyítették a tizenöt kilométeres ékeket, előretörve Kosztyantyinivka és Dobropillia felé.

Mivel a műveleti mobilitásnak ez a szintje igen ritka madárnak számít ebben a háborúban, nem csoda, hogy az elemzők és a műkedvelők egy egyértelmű fordulópontot reméltek felfedezni a pokrovszki áttörésben, gyakran történelmi párhuzamokra támaszkodva. Vannak közöttük olyanok is, akik a háború jellegének teljes átalakulását várják ettől a sikertől, továbbá olyanok, akik már az ukrán front teljes összeomlását vizionálják.

Lássuk, hogy mik az elemzők által a le­g­gyakrabban emlegetett párhuzamok, esettanulmányok, amelyekből következtetéseket próbálnak levonni a jelenlegi áttörés jövőjét illetőleg.

A leggyakrabban említett történelmi párhuzam az első világháborús Németország 1918-as tavaszi offenzívája, különösen a Michael-hadművelet. Ami a taktikai párhuzamokat illeti, elsőként az infiltrációs (beszivárgó) taktikát kell megemlítenünk, az erős védelmi pozíciók elkerülésével, a rések kiaknázásával, továbbá innovatív harceljárások és eszközök kihasználásával. 

Mind 1918-ban, mind 2025-ben ez a taktika tette lehetővé a műveleti meglepetés megvalósítását és kulcsfontosságú kommunikációs és utánpótlási vonalak elvágását mélyen a frontvonalak mögött. Ami a hadászati kontextust illeti, mindkét esetben a kezdeményező feleket kényszerítő időkorlátok ösztönözték gyors cselekvésre. 1918-ban az amerikai utánpótlások áramlása a nyugati frontra, 2025-ben pedig a Trump-féle diplomáciai cunami.

Az 1918-as Kaiserschlacht esettanulmányának a bajnokai már most felfedezni vélik ennek a hadjáratnak a tanulságait a pokrovszki orosz áttörésben. Hogy mik ezek a tanulságok? A logisztikai túlterjeszkedés, a straté­giai fókusz hiánya és a hadjáratban részt vevő elitalakulatok nagyfokú attríciója. Akik ezt az esettanulmányt használják a diagnózis eszközeként, azok nem tudnak elszakadni az általa diktált prognózistól. Az oroszok pokrovszki betörése szükségszerűen az 1918-as német tavaszi offenzívához hasonlóan ki fog fulladni, és az egészből csupán egy további beszögellés marad az ukrán frontvonalon stb.

A második, az orosz milbloggerek által kedvelt történelmi párhuzamot, a szovjet mélységi műveleti doktrína legismertebb alkalmazásaival, elsősorban a Bagration Hadművelettel (1944) és a Visztula–Odera Offenzívával (1945) szokás felállítani. Úgy a második világháborús, mint a 2025-ös esettanulmányban jelen van a több ponton egyidejűleg végrehajtott áttörés, a keletkezett rések kiaknázása, a koordinált támogatás és a műveleti meglepetés. Az 1944-es és az 1945-ös szovjet hadjáratok tanulságaként a jelentős helyi túlerőt, a logisztikai előkészítést és támogatást, továbbá a rugalmas harcvezetési stílust szokás emlegetni.

A harmadik történelmi párhuzam, amihez irányelvekért és tanulságokért nyúlnak a téma ínyencei, az Brusilov 1916-os offenzívája a keleti fronton az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai ellen. Az ott és akkor alkalmazott taktikák meglepően hasonlóak voltak az orosz felderítő- és diverzánsalakulatok 2025-ös taktikáihoz. Párhuzamosan és összehangolt módon végrehajtott áttörés, precíz tűztámogatás és a kialakult rések kiaknázása. Az esettanulmány kiválasztása itt is könyörtelenül diktálja a konklúziókat. A pokrovszki orosz ékek túl fogják futni a saját logisztikai „farkukat”, a beszivárgó különleges műveletisek veszteségei nagyon súlyosak lesznek, az ellenség alkalmazkodóképessége miatt az innovatív taktikák hozadéka folyamatosan csökkenni fog.
Természetesen léteznek további összehasonlító tanulmányok, illetve elemzések is. Vannak, akik az 1973-as háború áttöréseit tekintik a legmegfelelőbb történelmi párhuzamnak, és vannak, akik a Reich 1944-es ardenneki offenzívájához nyúlnak vissza, és ezeknek a kávézaccából próbálják kiolvasni, hogy mi lesz a pokrovszki orosz betörés folytatása.

Mindez szép és jó, továbbá remek alkalom arra, hogy csillogtassuk a hadtörténelmi ismereteinket, és mély lenézéssel kezeljük azokat, akik ilyen tudásanyaggal nem rendelkeznek. De vajon lehet-e valóban tanulni ezekből a térben és időben tőlünk távol parkoló esettanulmányokból, és ha igen, mik a történelmi analógiákon alapuló összehasonlító elemzés korlátai és veszélyei?

Az ősi bölcsesség úgy tartja, hogy más kárán tanul az okos. A probléma csupán az, hogy minél másabb a „más”, annál kevesebbet lehet a kárából tanulni. 

Mennyire relevánsak például egy több mint száz évvel ezelőtti hadjárat tapasztalatai, amikor a légi hadviselés még cirkuszi bravúrnak számított, és a harcmezőkön még több volt a lándzsa, mint a céltávcső?

Egy másik igen súlyos probléma a választási kritérium kérdése, vagyis hogy mi alapján döntjük el, hogy a 2025-ös pokrovszki áttörés megértéséhez az 1918-as német esettanulmány alkalmasabb, mint az 1973-as izrae­li. A problémát még tovább tetézi, hogy a választásunk szinte sohasem objektív, és általában olyan történelmi eseteket választunk ki, amik csalhatatlanul krákogják fel az általunk preferált tanulságokat és kimeneteleket. Ha azért drukkolunk, hogy az orosz betörés kudarcot valljon, akkor ennek megfelelően választjuk ki a tanulságokkal szolgáló történelmi eseteket. Meg hát kinek van arra ideje és türelme, hogy ellenanalógiákkal intsük óvatosságra a determinisztikus válaszok kedvelőit?

A harmadik probléma a diszkontinuitás a háború különböző szintjei között. Az, ami igaz egy kis létszámú felderítő–diverzáns alakulatokkal végrehajtott áttörésre, nem feltétlenül igaz egy több hadosztálynyi összfegyvernemi erővel megkísérelt áttörésre, és fordítva.

A tévedések negyedik forrása az a meg nem alapozott elképzelés, hogy a fizikai tér, amelyben a konfliktus lezajlik, örök és változatlan. A domborzat, az elektromágneses spektrum és a világűr valóban ugyanaz marad, ami viszont drámai gyorsasággal változik, az a mód, ahogy ebben a fizikai térben a technológiánk segítségével funkcionálunk.

 Valószínűleg igen sokat lehet tanulni az 1943-as kurszki csata térképeinek a tanulmányozásából, de ezek a tanulságok nem ültethetők át automatikusan a 2025-ös kurszki csaták valóságára.

Miután szabad szárnyalást engedtem a saját történelmi nihilizmusomnak, érdemes feltenni a kérdést, hogy de mégis mit sugall a történelmi tapasztalat a pokrovszki áttörés jelentőségével kapcsolatban?

Elsősorban azt, hogy a jól kiépített védelmi vonalak áttörése mindig is költséges vállalkozás volt. Másodszorra az esettanulmányokból kiderül, hogy ahhoz, hogy egy taktikai huszárvágásból háborúk sorsát eldöntő hadászati szintű áttörés legyen, két dologra van szükség: jelentős túlerőre a szó legtágabb értelmében, és az ellenfél vezetés-irányítási képességeinek az összeomlására. Az erre utaló jeleket érdemes követnünk ahhoz, hogy világos képet kapjunk azzal kapcsolatban, hogy a pokrovszki bravúr az arcvonal egy markánsabb betüremkedésként végzi, vagy pedig a háború sorsát megváltoztató hadászati szintű áttörésként.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

