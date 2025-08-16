Nem először borult lángba busz Budapesten, és ha így megy tovább, nem is utoljára

Az elmúlt években többször előfordult, hogy viszonylag rövid időn belül több autóbusz gyulladt ki, köztük olyanok is, amelyek most adták meg magukat végérvényesen – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke. Naszályi Gábort azután kerestük meg, miután egy nap alatt három BKK-jármű is kigyulladt.

Emlékezetes, szerda délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű. A busz négy utasa szerencsére nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára.

Csütörtök délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A tűzoltók eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. Még aznap pedig egy pótlóbusz motortere borult lángba a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet.

A BKK csütörtökön bejelentette: a három baleset miatt teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán. Pénteken Budapest Főváros Kormányhivatala is lépett, és azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendeltek el a BKK járművein.

Felkészültek voltak a sofőrök

A szakszervezeti elnök rámutatott: a történtek fényében a dolgozók nem érzik magukat biztonságban, ráadásul ők felelnek az utasok biztonságáért is. Hangsúlyozta:

az, hogy ezekben az esetekben személyi sérülés nem történt, jelentős részben éppen a dolgozók felkészültségének és higgadtságának köszönhető.

Minden esetben biztosították a buszokon utazók biztonságos kimenekítését, így nem a járművezetők a felelősek. A munkáltatónak kötelessége az egészséges és biztonságos munkafeltételeket biztosítani, ami ezekben az esetekben tényszerűen nem teljesült – mutatott rá Naszályi Gábor. Szerinte bizonyára minden szereplőnek van felelőssége ebben az ügyben, de nincs egyedüli felelős.

Míg a munkavállalóinkat a legkisebb tévedésért vagy hibáért is megbüntetik, kártérítés megfizetésére kötelezik, a felelős vezetőket nem szokás számonkérni

– jelezte az érdekvédő.