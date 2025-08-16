BKVBKV-szakszervezetekBKKbusztűz

Nem először borult lángba busz Budapesten, és ha így megy tovább, nem is utoljára

Elavult járművek közlekednek a fővárosban, és ha a BKV nem talál megoldást, újabb esetek fordulhatnak elő – mondta lapunknak az EKSZ elnöke. Naszályi Gábort azután kerestük meg, hogy két nap alatt három busz is kigyulladt Budapesten.

Munkatársunktól
2025. 08. 16. 6:30
Az elmúlt években többször előfordult, hogy viszonylag rövid időn belül több autóbusz gyulladt ki, köztük olyanok is, amelyek most adták meg magukat végérvényesen – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke. Naszályi Gábort azután kerestük meg, miután egy nap alatt három BKK-jármű is kigyulladt.

Emlékezetes, szerda délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű. A busz négy utasa szerencsére nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára.

Csütörtök délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A tűzoltók eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. Még aznap pedig egy pótlóbusz motortere borult lángba a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet.

A BKK csütörtökön bejelentette: a három baleset miatt teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán. Pénteken Budapest Főváros Kormányhivatala is lépett, és azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendeltek el a BKK járművein.

 

Felkészültek voltak a sofőrök

A szakszervezeti elnök rámutatott: a történtek fényében a dolgozók nem érzik magukat biztonságban, ráadásul ők felelnek az utasok biztonságáért is. Hangsúlyozta:

az, hogy ezekben az esetekben személyi sérülés nem történt, jelentős részben éppen a dolgozók felkészültségének és higgadtságának köszönhető.

Minden esetben biztosították a buszokon utazók biztonságos kimenekítését, így nem a járművezetők a felelősek. A munkáltatónak kötelessége az egészséges és biztonságos munkafeltételeket biztosítani, ami ezekben az esetekben tényszerűen nem teljesült – mutatott rá Naszályi Gábor. Szerinte bizonyára minden szereplőnek van felelőssége ebben az ügyben, de nincs egyedüli felelős.

Míg a munkavállalóinkat a legkisebb tévedésért vagy hibáért is megbüntetik, kártérítés megfizetésére kötelezik, a felelős vezetőket nem szokás számonkérni

– jelezte az érdekvédő.

 

Huszonöt éves járművek

Naszályi Gábor emlékeztetett: az érintett, használtan beszerzett járművek a 2010-es évek elején, valóban

a BKK akkori vezérigazgatója, Vitézy Dávid hathatós közreműködésével kerültek a BKV flottájához.

– Az eredeti elképzelések szerint néhány évig futottak volna, azonban a forráshiány miatt az akkor tíz év körüli járművek már közel huszonöt évesek lettek. Akkoriban ezek a buszok némi felújításon esetek át, de a kezdetektől rengeteg meghibásodással működtek – magyarázta.

Felidézte, hogy még maga a gyártó is kijelentette, hogy már abban az időben sem lehetett őket gazdaságosan üzemeltetni, mára ez valószínűleg odáig jutott, amit a tűzesetek is alátámasztanak, hogy egyáltalán nem üzemeltethetők.

Sajnálatos, hogy addig, amíg a piaci szolgáltató maradéktalanul megkapja a neki járó ellentételezést, addig a közösségi közlekedésből hiányzó forrásokat a BKV-n spórolja meg a BKK

– jegyezte meg a szakszervezeti elnök.

 

Lehetnek még a hasonló esetek

Naszályi Gábor  szerint ez a hiány mára sok tíz milliárd forintot tesz ki, ezért a BKV kénytelen ezeket a buszokat üzemeltetni, ami oda vezet, hogy tovább nő a hiány, hiszen maga az üzemeltetés gazdaságtalan volta miatt önmagában is hiányt állít elő. Ráadásul az új autóbuszok jelentős része szintén rendkívül drága bérleti konstrukcióban üzemel.

Hangsúlyozta: az EKSZ nem csupán a munkáltatót, de a tulajdonost, a fővárosi képviselőket és a kormányt is megkereste már azzal a kéréssel, hogy szülessen megállapodás Budapest működése és a budapesti dolgozók érdekében, amely biztosítja a hosszú távú tervezést, üzemelést.

– Tudomásunk szerint ezek az egyeztetések megkezdődtek. Reményeink szerint ősszel születik is megállapodás – mondta, majd hangsúlyozta:

ha a BKV nem jut valamilyen megoldással elegendő pénzhez, akár hitelfelvétel árán is annak érdekében, hogy korszerű, gazdaságos autóbuszokat szerezzen be, a hasonló esetek megismétlődnek, ráadásul a meghibásodások még gyakoribbá válnak.

Leszögezte: senkinek nem lehet érdeke, hogy elavult, gazdaságtalanul üzemelő, komoly biztonsági kockázatot jelentő járművek veszélyeztessék a személyi és anyagi biztonságot, sem a budapesti, sem a budapesten utazó egyéb lakosságnak, sem pedig a dolgozóknak.

– A biztonság mindennél előbbre való, mindenkinek joga van hozzá – hangsúlyozta Naszályi Gábor.

Borítókép: Az egyik kigyulladt BKV-busz Budapesten (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

