Sunyít az orvosi kamara Magyar Péter hazugságai és hergelése ügyében

– Attól félek, legközelebb abból lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte – jelentette ki Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvos igazgatója annak kapcsán, hogy a napokban Magyar Péter kénytelen volt elismerni, hogy korábbi vádaskodásaival ellentétben a kórházban sikerült jól kezelni egy baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet. Mint az intézményvezető hangsúlyozta: az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl. Mindennap azon dolgoznak, hogy a kórházi baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet minél hamarabb megoldják.

– A közösségi médiában és egyéb médiafelületeken számtalan téves információ kering, ami minket próbál meghazudtolni és úgy beállítani, hogy miért nem úgy van, ahogy mi tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Szeretnék arra kérni mindenkit, hogy

ne tájékoztasson hamisan, mert ez valóban alkalmas arra, hogy megingassa az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalmat

– fogalmazott Lőrincz Ákos.

Magyar Péter minden alkalmat felhasznál, hogy támadja a kormányt (Forrás: Facebook)

Magyar Péter pont akkor volt a kórháznál, amikor a Telex is

A kórházigazgató azután szólalt meg, hogy Magyar Péter uniós parlamenti képviselő, a Tisza Párt elnöke felkereste az intézményt, számonkérve annak vezetését a baktériumfertőzés ­miatt. A pártelnök Székesfehérváron kijelentette: nemcsak fogyasztásra, hanem fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a kórházi víz, mert fertőző baktériumokat találtak benne. A vádaskodást azzal folytatta: szerinte ­káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén, az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek, és az osztályon lévőket sem megfelelően látják el.

A Tisza Párt elnöke a magát függetlennek nevező, valójában Magyar Péter propagandáját segítő médiumokkal felvértezve a kórházhoz vonult.

Az ellenzéki politikus azonban, miután személyesen is megtekinthette a kórházat belülről, kénytelen volt elismerni, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Magyar Péter kísérői között volt a Telex is. A pártvezér látogatásáról készített riportjukról azonban kiderült, hogy nélkülözi a médium saját erényeként fitogtatott tárgyilagosságot. Mint arról Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán hírt adott, Simor Dániel, a balliberális lap munkatársa, az egykori baloldali offshore-lovag, Simor András fia, megkérdezte az állapotokról Magyar Pétert. Válaszában a Tisza-vezér úgy fogalmazott: a székesfehérvári kórház egy modern épület, minden kórterme klimatizált, és az általa megtekintett mosdókat viszonylagos tisztaság jellemezte. Kétfajta alkoholos fertőtlenítő is volt, és megfelelő tájékoztatás a víz minőségéről.