Sunyít az orvosi kamara Magyar Péter hazugságai és hergelése ügyében

A Magyar Orvosi Kamara csak orvosszakmai kérdésekben tud állást foglalni – válaszolta lapunknak a magát szakmainak tituláló szervezet, miután azt kérdeztük tőlük, hogy elítélik-e a székesfehérvári kórház elleni politikai hangulatkeltést, és mit gondolnak Lőrincz Ákos igazgató szavairól, aki szerint a kórház állásfoglalásának meghazudtolása alkalmas az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalom megingatására. Annál is inkább furcsának tűnik a MOK szűkszavú reakció­ja, mert a közelmúltban élesen kritizálták Takács Péter államtitkárt, amikor megkérdőjelezte a szervezet legitimitását, valamint politikai indíttatású kéréssel fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz.

Munkatársunktól
2025. 08. 16. 6:02
Hatlaczki Balázs
– Attól félek, legközelebb abból lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte – jelentette ki Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvos igazgatója annak kapcsán, hogy a napokban Magyar Péter kénytelen volt elismerni, hogy korábbi vádaskodásaival ellentétben a kórházban sikerült jól kezelni egy baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet. Mint az intézményvezető hangsúlyozta: az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl. Mindennap azon dolgoznak, hogy a kórházi baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet minél hamarabb megoldják. 

– A közösségi médiában és egyéb médiafelületeken számtalan téves információ kering, ami minket próbál meghazudtolni és úgy beállítani, hogy miért nem úgy van, ahogy mi tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Szeretnék arra kérni mindenkit, hogy

ne tájékoztasson hamisan, mert ez valóban alkalmas arra, hogy megingassa az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalmat

– fogalmazott Lőrincz Ákos.

Magyar Péter minden alkalmat felhasznál, hogy támadja a kormányt (Forrás: Facebook)

 

Magyar Péter pont akkor volt a kórháznál, amikor a Telex is

A kórházigazgató azután szólalt meg, hogy Magyar Péter uniós parlamenti képviselő, a Tisza Párt elnöke felkereste az intézményt, számonkérve annak vezetését a baktériumfertőzés ­miatt. A pártelnök Székesfehérváron kijelentette: nemcsak fogyasztásra, hanem fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a kórházi víz, mert fertőző baktériumokat találtak benne. A vádaskodást azzal folytatta: szerinte ­káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén, az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek, és az osztályon lévőket sem megfelelően látják el.

A Tisza Párt elnöke a magát függetlennek nevező, valójában Magyar Péter propagandáját segítő médiumokkal felvértezve a kórházhoz vonult.

Az ellenzéki politikus azonban, miután személyesen is megtekinthette a kórházat belülről, kénytelen volt elismerni, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Magyar Péter kísérői között volt a Telex is. A pártvezér látogatásáról készített riportjukról azonban kiderült, hogy nélkülözi a médium saját erényeként fitogtatott tárgyilagosságot. Mint arról Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán hírt adott, Simor Dániel, a balliberális lap munkatársa, az egykori baloldali offshore-lovag, Simor András fia, megkérdezte az állapotokról Magyar Pétert. Válaszában a Tisza-vezér úgy fogalmazott: a székesfehérvári kórház egy modern épület, minden kórterme klimatizált, és az általa megtekintett mosdókat viszonylagos tisztaság jellemezte. Kétfajta alkoholos fertőtlenítő is volt, és megfelelő tájékoztatás a víz minőségéről.

– Ilyennel még más kórházakban nem találkoztam, amikor bejártuk nagyon sok magyar kórház épületeit. A körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, a vezetékrendszerrel lehet a probléma – vélekedett.

Kocsis Máté rámutatott: ezzel a beszélgetéssel csupán az volt a gond, hogy hosszú órákon át nem jelent meg a Telexen.

Nem volt elég terhelő a kórházra vagy a kormányra nézve, szóval még Magyar Péter szavait is elhallgatják, ha felkenődik a falra. Pedig ez lesz 2026-ban is, ti külföldről fizetett álhírgyárosok!

– jegyezte meg a frakcióvezető.

 

A Tisza-elnök alantas politikai színjátéka

Takács Péter egészségügyi államtitkár sem hallgatott. – Milyen beteg lelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk? Magyar Péter és koalíciós partnere, a DK – Földi Judit személyé­ben – hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen. Folyamatos vádaskodásaikkal lekötik a szakembereket, akiknek mindennap az alaptalan rágalmaik cáfolásával kell foglalkozniuk. A kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy mi okozza a problémát és hogyan fogják azt megoldani.

Magyar Pétert viszont ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra

– állította.

Az államtitkár szerint a Tisza Párt lelepleződött: nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték. Nincsenek szakpolitikai elképzeléseik, nem vállalják a vitákat, a kormányzáshoz szükséges szakértelmük és képességük sincs. Nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés. – Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgo­zóit! Hagyd, hogy tegyék a dolgukat, legyen szó betegellátásról vagy üzemeltetésről! Segíteni nem akarsz és nem is tudsz, mert nincs tudás a nagy látványpékségetek mögött, úgyhogy inkább ne hátráltass! – szólított fel Takács Péter.

 

Az orvosi kamara nem ítélte el az ámokfutást

Lapunk kikérte az ügyben a Magyar Orvosi Kamara (MOK) véleményét is. Azt próbáltuk tőlük megtudni, hogy egyfelől mit gondolnak Lőrincz Ákos kórházigazgató állításáról, aki szerint a kórház állásfoglalásának meghazudtolása alkalmas az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalom megingatására, másfelől elítélik-e a kórház elleni politikai hangulatkeltést.

A kamara szűkszavú válaszában azt közölte: csak orvosszakmai kérdésekben tudnak állást foglalni. Ez meglehetősen furcsa, kettős mércére utaló reakciónak tűnik, mivel a MOK egyik közleményében elítélte Takács Pétert, mondván, hogy az államtitkár megkérdőjelezte a legitimitásukat.

A kamara egyenlőségjelet tett a saját vezetősége és az orvosok közé, amikor azt állította, hogy a testület irányítóit érő kritika valójában az összes orvos ellen irányul, szerintük ez rombolja az orvosokba és az egészségügyi ellátásba vetett közbizalmat. Emellett nehéz nem politikai állásfoglalásként tekinteni arra, hogy a MOK megkérte Orbán Viktor miniszterelnököt: ne adjon teret a kormányban az orvosközösség elleni „kártékony hatalmi kommunikációnak”, amelyhez hasonlóra legutóbb a szocializmus idején volt példa hazánkban.

Borítókép: Magyar Péter rémisztgető ámokfutását nem ítélte el a Magyar Orvosi Kamara (Fotó: Hatlaczki Balázs)

