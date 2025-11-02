Így lett Magyar Péter a gyűlölet nagykövete + videó

„Soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban” – fogalmazott Kocsis Máté, aki szerint

ezt a gyűlöletkultúrát a gátlástalan, kétszínű, önimádó Magyar Péter honosította meg.

Igaza lehet a Fidesz frakcióvezetőjének, hiszen a Tisza Párt elnöke már pár hónappal színre lépése után betekintést engedett valódi, agresszív, nőket gyalázó, gyűlölködő jellemébe.

Nők alázása

Már tavaly márciusban kiderült, Magyar Péter előszeretettel alázza meg a nőket. Így volt ez akkor is, amikor másfél éve, nem sokkal azután, hogy kiderült, Varga Judit volt férjeként politikai ambíciókat dédelget (dacára annak, hogy februári partizános debütálásán még határozottan elzárkózott a politikai szerepvállalástól), a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták meg tanúként Magyar Pétert, aki lelkesen nyilatkozott a sajtónak.

A köztévé és a Hír TV két női riporterével szemben azonban elfogadhatatlan hangnemet ütött meg.

Az M1 riporterét perceken keresztül alázta verbálisan, megalázóan beszélt vele, számonkérte a munkáját, szidta őt és a munkahelyét is. Hozzá hasonlóan a Hír TV riporterét sem kímélte Magyar, aki viselkedésével kétséget sem hagyott, hogy volt feleségének nyilatkozata arról, miként viselkedett vele a házasságuk alatt, igaz lehet.

Káromkodás a templom előtt

Teljesen kikelt magából Magyar Péter tavaly május elején, amikor a putnoki templom előtt őrjöngve szónokolt, káromkodott és üvöltözött a templomból kilépő hívekkel. – Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá! – szegezte a kérdést Magyar Péter a putnoki polgármesternek, aki egy egyházi menet tagjaként éppen távozott a templomból. A baloldal új reménysége üvöltve úgy folytatta:

Mit mondott a plébános úr a templomban? Szégyelljék magukat! […] Remélem, újraszentelik majd ezt a templomot! Szégyelljék magukat!

Büdösek az emberek

Hamar kiderült, hogy Magyar Péter a kamerák mögött szinte minden körülötte lévő emberről lekezelően, megalázóan fogalmaz, közönséges stílusban, káromkodva szidja a nyugdíjasokat, a saját szimpatizánsait, agyhalottnak tartja munkatársait,

saját magán kívül tulajdonképpen mindenkivel elégedetlen.

Egy tavaly nyári tüntetés után készült hangfelvételen például saját szavazóit nevezte büdösnek.

„Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…szdmeg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…”

Hallható a Tisza elnökének gyűlölködése, míg egy másik felvételen az időseken gúnyolódott, „nyugdíjaskommandónak” nevezve őket, sőt még azon is viccelődött, hogy vegyenek maguknak új unokát.

…És jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim« – hangzik el Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy »vegyél magadnak újat«.

– élcelődött a pártelnök.