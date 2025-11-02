Kocsis Mátényugdíjaskommandógyűlölet nagykövetgyűlöletkultúraTiszaMagyar Péter

Így lett Magyar Péter a gyűlölet nagykövete + videó

Az önimádó Magyar Péter honosította meg a gyűlöletkultúrát, amire korábban nem volt példa hazánkban – összegezte Kocsis Máté, aki szerint a Tisza elnöke a gyűlölet nagykövete. Összeállításunkból kiderül, milyen megalázóan is beszél Magyar Péter az idősekről, az újságírókról, de még saját munkatársairól is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 17:59
Magyar Péter a gyűlölet nagykövete lett Fotó: Fotó: Somogyi Hírlap/ Muzslay Péter Forrás: Fotó: Somogyi Hírlap/ Muzslay Péter
„Soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban” – fogalmazott Kocsis Máté, aki szerint

ezt a gyűlöletkultúrát a gátlástalan, kétszínű, önimádó Magyar Péter honosította meg.

Igaza lehet a Fidesz frakcióvezetőjének, hiszen a Tisza Párt elnöke már pár hónappal színre lépése után betekintést engedett valódi, agresszív, nőket gyalázó, gyűlölködő jellemébe. 

Nők alázása

Már tavaly márciusban kiderült, Magyar Péter előszeretettel alázza meg a nőket. Így volt ez akkor is, amikor másfél éve, nem sokkal azután, hogy kiderült, Varga Judit volt férjeként politikai ambíciókat dédelget (dacára annak, hogy februári partizános debütálásán még határozottan elzárkózott a politikai szerepvállalástól), a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták meg tanúként Magyar Pétert, aki lelkesen nyilatkozott a sajtónak.

A köztévé és a Hír TV két női riporterével szemben azonban elfogadhatatlan hangnemet ütött meg.

Az M1 riporterét perceken keresztül alázta verbálisan, megalázóan beszélt vele, számonkérte a munkáját, szidta őt és a munkahelyét is. Hozzá hasonlóan a Hír TV riporterét sem kímélte Magyar, aki viselkedésével kétséget sem hagyott, hogy volt feleségének nyilatkozata arról, miként viselkedett vele a házasságuk alatt, igaz lehet.

 

Káromkodás a templom előtt

Teljesen kikelt magából Magyar Péter tavaly május elején, amikor a putnoki templom előtt őrjöngve szónokolt, káromkodott és üvöltözött a templomból kilépő hívekkel. – Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá! – szegezte a kérdést Magyar Péter a putnoki polgármesternek, aki egy egyházi menet tagjaként éppen távozott a templomból. A baloldal új reménysége üvöltve úgy folytatta:

Mit mondott a plébános úr a templomban? Szégyelljék magukat! […] Remélem, újraszentelik majd ezt a templomot! Szégyelljék magukat!

Büdösek az emberek

Hamar kiderült, hogy Magyar Péter a kamerák mögött szinte minden körülötte lévő emberről lekezelően, megalázóan fogalmaz, közönséges stílusban, káromkodva szidja a nyugdíjasokat, a saját szimpatizánsait, agyhalottnak tartja munkatársait,

saját magán kívül tulajdonképpen mindenkivel elégedetlen.

Egy tavaly nyári tüntetés után készült hangfelvételen például saját szavazóit nevezte büdösnek.

„Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…szdmeg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…” 

Hallható a Tisza elnökének gyűlölködése, míg egy másik felvételen az időseken gúnyolódott, „nyugdíjaskommandónak” nevezve őket, sőt még azon is viccelődött, hogy vegyenek maguknak új unokát. 

…És jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim« – hangzik el Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy »vegyél magadnak újat«.

– élcelődött a pártelnök.

Sajátjait sem kíméli

Ugyancsak hangfelvétel bizonyítja, hogy Magyar Péter saját munkatársait is gyalázza, agyhalottnak, illetve politikailag alkalmatlannak nevezve őket, miután egyik EP-képviselőjelöltje a határozott utasítása ellenére nyilatkozott a sajtónak. Az illetőt agyhalottnak nevezte, és úgy fogalmazott: 

Leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul…

Majd azt magyarázta, hogy túl jól állnak a kampányban, a jelöltjeik csak árthatnak nekik, ezért jobb, ha meg sem szólalnak. 

Aljas mocskos senkik vagytok

Magyar Péter az elmúlt másfél évben sem tett semmit, hogy jobb színben tűnjön fel – vagy ha mégis, nem nagy sikerrel –, a Tisza elnöke ugyanis a mai napig vegzál újságírókat, gyalázza meg a vele egyet nem értőket országjáró fórumain. Több hangfelvétel is nyilvánosságra került, melyek fehéren-feketén bemutatják, miként képzeli el a Tisza elnöke a kapcsolatát az újságírókkal. „Ez opció. Ki tudod kerülni a kib…szott médiát! Én most elküldtem a k…rva anyjába az ATV-t, leb…sztam a mikrofont, hogy ide többet nem jövök. 

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába. Az Indexet, és közben már több mint százezer követőm van a Youtube-on. Ugye 300 valamennyi a Facebookon, és én direktben fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt, úgy, ahogy van

– hangoztatta Magyar, aki a felvételen közli azt is, hogy a Hír TV munkatársait belökné a Dunába.

Márciusban egy kaposvári fórumon is begőzölt Magyar Péter, ahol már a rendezvény legelején nekiment az újságíróknak. – Itt van a sok bohóc: a Mandiner, a Hír TV, mindenki – kezdte a pártelnök, aki azt ordította: 

Aljas, mocskos senkik vagytok, hazaárulók!

Szeptemberre beérett Magyar Péter tevékenysége, ekkor már nem kellett a személyes jelenléte ahhoz, hogy akasztással fenyegessék a köztévé stábját. A segítségükre siető háromgyermekes anyát is megfenyegették, emiatt Budai Gyula feljelentést is tett


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

