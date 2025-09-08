Így áradt az erőszak a szeretetországról papoló Tisza kötcsei rendezvényén + videó

Ismét agresszív és erőszakos arcát mutatta a szeretetországról áradozó Tisza Párt a kötcsei rendezvényén múlt hétvégén, legalábbis, ami a Magyar Péter által nem kedvelt sajtóval történő bánásmódot illeti, bár egy helyben lakó háromgyerekes édesanyának is kijutott a párthívek offenzív fellépéséből. A pártvezér által felheccelt, már-már szektásság jeleit mutató szimpatizánsok három durva támadást is végrehajtottak.

Tiszás össztűz alatt a közmédia

A tiszások akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. A délután azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.

A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás elhárítására a rendőröknek kellett közbelépniük. Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns ezenkívül azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

A közmédiát ért agresszív tiszás támadásról közleményt adott ki az MTVA Sajtó és Marketing Irodája, melyben azt írták: a politikai légkör elmérgesedése miatt a fokozódó durvaság és az erőszak retorikája egyre nehezebbé teszi az újságírói működést. A közmédia határozottan visszautasítja a Tisza Párt támogatóinak fenyegető és erőszakos magatartását, amelyet Császár Attila, az M1 riportere ellen tanúsítottak szeptember 7-én, Kötcsén.

A közmédia megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és Jótollú magyar újságíró díjjal kitüntetett riportere,

Császár Attila halálos fenyegetést kapott a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. A párt támogatói nyíltan az élete kioltására buzdítottak, majd a fenyegetések nyomán fizikai támadás ért egy családot.

Célpontban a Hír TV

A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel.

Egy Tisza-hívő nő, akinek ráadásul többször lerepülő egy fehér madár is volt a vállán, elkért egy hangosbeszélőt és közvetlen közelről üvöltözött vele Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt.

Az operatőr kamerája elé zászlót lógattak be, hogy ne tudjon normális helyszíni felvételt készíteni, és végig üvöltözve, a televíziósok legközvetlenebb személyes aurájába nyomulva követték a munkájukat végző újságírókat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner tudósítóját lökdöste

A harmadik fizikai atrocitás akkor történt, amikor Ruszin-Szendi Romulusz fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét, miután az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a tokatábornokot.

Az állami pénzen elvégzett zsírleszívásáról elhíresült luxusaltábornagy azért viselkedhetett ilyen feszülten, mert kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe, amit most hevesen próbálnak tagadni.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.