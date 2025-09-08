Tisza Párt: „szabad és nyitott” az a rendezvény, ahol halálosan fenyegetnek újságírókat a párthívek

Lapunk megkérdezte a Tisza Pártot, mi a véleményük arról, hogy tegnap Kötcsén Magyar Péter szervezetének szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket. Futó Boglárkának, a Hír TV riporterének közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben,

valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.

A Tisza Párt szó szerint ezt a válasznak látszó kérdést küldte munkatársunknak: „úgy érti, mi a véleményünk arról, hogy a TISZA egy mindenki számára nyitott rendezvényt tartott, ahol még a propagandisták is dolgozhattak, amíg az állampárt a fél települést lezáratta, körbekordonoztatta és az újságírók meg sem közelíthették a rendezvényt?”

Ez alapján tehát kijelenthető, hogy

Magyar Péter pártja nem ítélte el a nekik nem tetsző újságírók és riporterek elleni erőszakos fellépést,

helyette az unalomig ismert paneleket izzadták ki válaszukban.