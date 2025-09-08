Akasztással fenyegették a riportert, majd gyerekes családra támadtak Magyar Péter elszabadult hívei + videó

Akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok tegnap Kötcsén – adta hírül az M1 Híradó. Mint azt bemutatták, a tiszások egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. A délután egy pontján azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépniük.

Bohár Dániel riporter is beszámolt az esetről, aki arra hívta el a figyelmet, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns ezenkívül azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

A közmédiát ért agresszív tiszás támadásról közleményt adott ki az MTVA Sajtó és Marketing Irodája, melyben azt írták: a politikai légkör elmérgesedése miatt a fokozódó durvaság és az erőszak retorikája egyre nehezebbé teszi az újságírói működést.

A közmédia határozottan visszautasítja a Tisza Párt támogatóinak fenyegető és erőszakos magatartását, amelyet Császár Attila, az M1 riportere ellen tanúsítottak szeptember 7-én, Kötcsén.

A közmédia megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és Jótollú magyar újságíró díjjal kitüntetett riportere,

Császár Attila halálos fenyegetést kapott a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. A párt támogatói nyíltan az élete kioltására buzdítottak, majd a fenyegetések nyomán fizikai támadás ért egy családot.

Egy háromgyerekes édesanyát, aki az M1 riporterének védelmére kelt, felbőszült Tiszások inzultáltak, miközben csecsemőjét tartotta a karjában. A dulakodást a rendőrségnek kellett megfékeznie.

Ezt a gyűlöletkeltő magatartást a közmédia a leghatározottabban elítéli, visszautasítja, hogy bárki erőszakkal, megfélemlítéssel vagy életveszélyes fenyegetésekkel akarja elhallgattatni munkatársait. Az ilyen fenyegetések és támadások nemcsak egyéni jogokat sértenek, hanem a demokratikus közbeszéd alapjait is rombolják.