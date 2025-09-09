Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Németh Balázs Facebook-posztjában felidézte, hogy a tiszások vasárnap, Kötcsén akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. A délután azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya „vette védelmébe”, aki számon kérte a hőbörgő tiszásokon a stílust, amit a falu lakóinak, köztük gyerekeknek is végig kellett hallgatniuk. A Tisza-szimpatizánsok ezek után belekötöttek a helyben lakó anyukába is.

Németh Balázs posztjában külön megemlítette azt az idős férfit, aki kezében a Tisza Párt újságját és néhány doboz sört tartva igazi „harcosként” fenyegette meg a riportert és a kisgyermekes anyát. A Harcosok órája műsorvezetője arra is kitért, hogy az érintett tiszásoknak továbbra sem kell rettegniük diktatorikus következményektől, (legfeljebb jogállamitől, csoportos garázdaságért) a mindennapjaikat pedig állami támogatások, kedvezmények és különböző juttatások segítik.

„Pénteken egy halk Slava Ukrainivel nyugtázza, hogy a legnagyobb unokája - aki amióta kijött az egyetemről SZJA-mentesen dolgozik, és a nyugatra menekült barátnőivel ellentétben akár miniszoknyában is ki mer menni sötétedés után az utcára… - felveszi a fix 3 százalékos Otthon Start hitelt, hogy saját lakása legyen.” – írja Németh Balázs posztjában.

Nem maradhat következmények nélkül az eset, feljelentést tesz Budai Gyula

A bejegyzéshez hozzászólt Budai Gyula is. Mint írta, feljelentés tesz csoportos garázdaság miatt. Megemlítette, hogy a videón látható Ország Kornél, Magyar Péter videósa is, aki egyébként sunyin instruálja a tiszás tüntetőket arról, hogy mit is vágjanak a riporter fejéhez. A fideszes országgyűlési képviselő ezt külön Facebook-posztban is bejelentette, amiből az is kiderül, hogy az Ország Kornél mellett még beazonosítható személy is számolhat a következményekkel.