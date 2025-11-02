Magyar PéterUkrajnaTisza PártháborúUrsula von der LeyenManfred Weber

Menczer Tamás: Ez az öt pont mindent megmagyaráz

A Tisza Párt csak egy eszköz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 15:51
Magyar Péter és Manfred Weber nagy egyetértésben. Fotó: Teknős Miklós
Öt pont, és mindent érteni fogsz – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ebben az öt pontban bemutatja azt a folyamatot, hogy a brüsszeli háborúpárti elit hogyan akarja belerántani a magyar embereket a háborúba.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber react during a meeting with local press in a Budapest's hotel Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Menczer Tamás a következő pontokat fogalmazta meg: 

  1. A Tisza a Néppárthoz tartozik.
  2. Ursula és Weber megmondta, hogy Európa harcban áll.
  3. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.
  4. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, „berántunk mindenkit”.
  5. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza csak végrehajt.

Majd ezt a két fontos kérdést tette fel: 

Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért?

Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen – tette hozzá.

Az, hogy Magyar Péter és emberei a háború folytatása mellett állnak, az lassan már szinte senkit nem lep meg, mások mellett az egyik legemlékezetesebb jele ennek az, hogy idén márciusban a Tisza-vezér neve is ott szerepelt azon az Európai Parlamenti előterjesztésen, amely – több botrányos háborúpárti pontja mellett – Ukrajna fegyverrel és lőszerekkel történő támogatását sürgette.

De az is ráégett már a Tisza Pártra, hogy a fegyver- és háborúmániás Ruszin-Szendi Romulusz mások gyerekeinek, a magyar fiatalok életével játszana. Magyar Péter bizalmasa többször is hangot adott annak a vágyának, hogy visszaállítaná a sorkötelezettséget és azt is elmondta, hogy „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”.


Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

