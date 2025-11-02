Menczer Tamás: Ez az öt pont mindent megmagyaráz

Öt pont, és mindent érteni fogsz – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ebben az öt pontban bemutatja azt a folyamatot, hogy a brüsszeli háborúpárti elit hogyan akarja belerántani a magyar embereket a háborúba.

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Menczer Tamás a következő pontokat fogalmazta meg:

A Tisza a Néppárthoz tartozik. Ursula és Weber megmondta, hogy Európa harcban áll. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, „berántunk mindenkit”. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza csak végrehajt.

Majd ezt a két fontos kérdést tette fel:

Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért?

Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen – tette hozzá.

Az, hogy Magyar Péter és emberei a háború folytatása mellett állnak, az lassan már szinte senkit nem lep meg, mások mellett az egyik legemlékezetesebb jele ennek az, hogy idén márciusban a Tisza-vezér neve is ott szerepelt azon az Európai Parlamenti előterjesztésen, amely – több botrányos háborúpárti pontja mellett – Ukrajna fegyverrel és lőszerekkel történő támogatását sürgette.

De az is ráégett már a Tisza Pártra, hogy a fegyver- és háborúmániás Ruszin-Szendi Romulusz mások gyerekeinek, a magyar fiatalok életével játszana. Magyar Péter bizalmasa többször is hangot adott annak a vágyának, hogy visszaállítaná a sorkötelezettséget és azt is elmondta, hogy „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”.