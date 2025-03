Ízekre szedjük a háborúpárti állásfoglalást, amin Magyar Péter neve szerepelt

Most induló cikksorozatunkban szétszálazzuk azt a háborúpárti állásfoglalást, amelyen Magyar Péter neve előterjesztőként szerepelt, és amelyet az Európai Parlament a szerdai plenáris ülésén elfogadott. Magyar sértetten és vádaskodva követelte a neve eltüntetését, ám a Tiszát magában foglaló Európai Néppárt végül megszavazta. De nézzük, mi áll a javaslatban, mi az, amitől Magyar Péter megijedt!

Magyar Péter és pártja mindenben követi Manfred Webert. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA/

– Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni – ez az egyik kulcsmondata az állásfoglalásnak. A néppárti–baloldali nagykoalíció által benyújtott határozatban ráadásul arra buzdítják az EU tagállamait, hogy még a béketárgyalások befejezése előtt biztosítsák a hadianyagot Ukrajnának.

A dokumentumban azt is követelik, hogy minden uniós tagállam és NATO-szövetséges oldja fel az Ukrajnának szállított nyugati fegyverrendszerekre vonatkozó korlátozásokat, hogy azokat orosz területen is be lehessen vetni. A határozatban emellett arra ösztönzik a tagállamokat, hogy bővítsék az ukrán fegyveres erőknek nyújtott kiképzéseket, ideértve az ukrán területen végrehajtott műveleteket is. Ugyancsak sürgetik: az EU úgy alakítsa a személyre szabott képzéseit, hogy azok megfeleljenek az ukrán fegyveres erők igényeinek.