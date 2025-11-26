Az afgánok kapják a legtöbb menedékjogot

Ausztria idén több ezer menedékjogot ad ki, a statisztikák azonban rámutatnak egy problémára. Az országban ugyanis az afgánok kérelmeit bírálják el a legnagyobb eséllyel pozitívan, más csoportok pedig meg sem közelítik őket – írja a V4NA.

Az afgánok kapnak a legnagyobb eséllyel menedékjogot

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

2025-ben is jelentős probléma mutatkozik az osztrák menekültügyi rendszerben: az afgán állampolgároknak messze a legnagyobb esélyük van a sikerre. A belügyminisztériumhoz benyújtott kérelmeik 75 százaléka pozitív elbírálást kapott. Ez egy olyan érték, amelyet más csoportok még csak meg sem közelítenek.