AusztriaAfganisztánmigráció

Az afgánok kapják a legtöbb menedékjogot

Ausztriában komoly problémára világít rá egy friss statisztika. A szomszédos országban az afgánok kérelmeit bírálják el a legnagyobb eséllyel pozitívan.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 4:02
Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Ausztria idén több ezer menedékjogot ad ki, a statisztikák azonban rámutatnak egy problémára. Az országban ugyanis az afgánok kérelmeit bírálják el a legnagyobb eséllyel pozitívan, más csoportok pedig meg sem közelítik őket – írja a V4NA

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

2025-ben is jelentős probléma mutatkozik az osztrák menekültügyi rendszerben: az afgán állampolgároknak messze a legnagyobb esélyük van a sikerre. A belügyminisztériumhoz benyújtott kérelmeik 75 százaléka pozitív elbírálást kapott. Ez egy olyan érték, amelyet más csoportok még csak meg sem közelítenek.

A hírügynökség ennek kapcsán rámutatott: jól láthatóan tehát a származás sokszor többet számít, mint a valós körülmények.

Míg az afgánok átlag feletti gyakorisággal kapnak menedékjogot, más csoportok esélyei jelentősen rosszabbak. Idén már több mint 10 000 esetben adtak védelmi státust – ebből körülbelül 7200 menedékjogot, közel 1800 kiegészítő védelmet és további humanitárius tartózkodási engedélyeket.

A következmények közvetlenül érintik a szociális rendszert: jelenleg 54 702 ember részesül alapellátásban. Bár ez a szám az előző évekhez képest csökkent, Ausztriában továbbra is nagy a terhelés, amely főként a a szállás, a gondozás és a közfinanszírozás területén érezteti hatását.

A több tízezer ember ellátása továbbra is hatalmas szervezési és pénzügyi kihívást jelent, amelynek költségeit a adófizetők viselik.

Szeptemberben a legtöbb menedékjogot kérő Szíriából érkezett (354), akik közül a belügyminisztérium szerint a többség Ausztriában született gyermek volt (197). Összességében azonban idén az afgánok jelentik a legtöbb kérelmet. 4249 ember kért menedékjogot a radikális iszlám tálibok által irányított országból.

2025-ben eddig közel 4000 afgán kapott menedékjogot Ausztriában. Míg az afgánok esetében az elismerési arány idén 76 százalék volt, a szíriaiaknál csak 20 százalék. Két évvel ezelőtt a kérelmezők alig 24 százaléka volt nő, tavaly és idén viszont már jóval több, 42 százalék. Ehhez hozzájárul az is, hogy az afgán nők számára megkönnyítették a menedékjoghoz jutást.

Borítókép: Bécsi utcakép egy bevándorló édesanyával (Fotó: AFP)

