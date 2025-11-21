Migráns tervezett terrorcselekményt Ausztriában

Az afgán migráns, aki részben beismerő vallomást tett a szélsőségesek propagandájának terjesztését illetően, a vádak szerint az Iszlám Állam terrorszervezet „alvó ügynöke” volt, aki 2024 karácsonyán merényletet tervezett elkövetni. Lehetséges célpontjai között szerepelt a Hohensalzburg vára, a salzburgi főpályaudvar, illetve egy karácsonyi vásár.

A salzburgi karácsonyi vásár is az afgán migráns lehetséges célpontjai között volt (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

Az illető azt vallotta, hogy csak elgondolkodott merényleten, de nem tervezte azt végrehajtani. Egyebek között terrorszervezeti és bűnszervezeti tagság, valamint terrorbűncselekmények miatt ítélték el, ugyanakkor felmentették terrorista bűncselekmény elkövetésére való felbujtás vádja alól.