Hol a határ? – „A segítséget oda kell vinni, ahol a baj van”

2025. november 20-án a Mathias Corvinus Collegium budapesti székhelyén a Migrációkutató Intézet és az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának közös szervezésében a Hol a Határ? – Nemzeti szuverenitás és uniós hatáskörátlépés a migráció és menekültügy területén címmel megtartott rendezvényen előadások hangzottak el, valamint kerekasztal-beszélgetésre került sor. A rendezvény abba a sorozatba illeszkedett, amely az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszteri biztosa, Bólya Boglárka koordinálásával vizsgálja az Unió hatáskörátlépési gyakorlatát.

A migráció közbiztonsági és szuverenitási kérdés is (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet főigazgatója megnyitóbeszédében felhívta arra a figyelmet, hogy már a 2015-ös, nagy migrációs invázió idején is a bevándorlóknak mindössze 42 százaléka érkezett háborús övezetekből.

Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára előadásában kifejtette, hogy a Magyarország ellenszavazatai ellenére elfogadott migrációs paktumcsomag rendelkezéseit Brüsszel minden erővel végre akarja hajtatni. Filozófiai szinten mindez az európai keresztény értékek és civilizációs vívmányok elvetését jelenti.

A kötelező kvóta alapján betelepített irreguláris migránsok ugyanis a lakosságcsere szerves részét képezi.

Fizikai szinten ezek a folyamatok a közbiztonságot veszélyeztetik, míg fiskálisan a migránsok integrációjára és szociális ellátására fordított súlyos euró milliárdok a tagállamok szociális kiadásait terhelik. Emellett a migránsoknak a befogadási kvóta alapján történő elhelyezése a tagállamok szuverenitását sérti, ugyanis külső intézmények útján határozzák meg, hogy kik élhetnek az adott országban.