Újabb migránst ítéltek el szexuális zaklatás miatt

Az iraki migráns férfi a vádak szerint követett és erőszakosan fogdosott egy egyetemista lányt. A migráns a kiérkező rendőröknek és később a bíróságnak is azt állította, hogy nem tett semmi rosszat. Börtönbüntetésre számíthat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 21:08
Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
Egy iraki migráns állt a bíróság elé, miután a vádak szerint szexuálisan zaklatott egy fiatal lányt Nagy-Britanniába. A migráns a kiérkező rendőröknek azt mondta, hogy nem tett semmi rosszat, azonban a bíróság ezt nem így látta – írja az Origo. 

A migráns azt állította, hogy nem tett semmi rosszat, azonban a bíró nem így látta
A migráns azt állította, hogy nem tett semmi rosszat, azonban a bíró nem így látta. Fotó: AFP/Sameer al-Doumy

A felvételen, amelyet idén szeptember 22-én készítettek a Crawley vasútállomáson, Hawre Mohamed látható, amint beszélget az áldozattal és integet neki, mielőtt átront a jegyellenőrző kapukon és felmutatja a hüvelykujját. Mohamed ezután ugyanarra a Thameslink vonatra szállt fel, mint a főiskoláról hazafelé tartó diák, és azt mondta neki: „Szexelni akarok veled”. 

A nyomozás szerint egész nap véletlenszerűen kiválasztott nőkhöz próbált közeledni, mielőtt végrehajtotta a támadást.

Amikor a rendőrök megállították, a migráns azt mondta: „Nem tettem semmi rosszat.”  A croydoni bíróság azonban egészen máshogy látta a dolgokat. Barto de Lotbiniere ügyész elmondta, hogy miközben a nő megpróbált elmenekülni, Mohamed „a testével állta el az utat, majd megpróbálta megcsókolni”.

A kiszolgáltatott áldozatot egy majdnem üres kocsiban „csapdába ejtette” a férfi.

A támadás idején Mohamed a Gatwick repülőtér közelében található, háromcsillagos, éjszakánként 100 fontért bérelhető, adófizetők által finanszírozott Sheraton Hotelben élt. A menedékkérelme pedig elbírálás alatt volt. 

Letartóztatása után Mohamed ragaszkodott ahhoz, hogy az áldozat „szexet akart”. A bíróság azonban bűnösnek találta és közölte, hogy börtönbüntetésre számíthat, és előzetes letartóztatásba helyezik.

Borítókép: Migránsok egy táborban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

