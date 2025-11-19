Újabb migránst ítéltek el szexuális zaklatás miatt

Egy iraki migráns állt a bíróság elé, miután a vádak szerint szexuálisan zaklatott egy fiatal lányt Nagy-Britanniába. A migráns a kiérkező rendőröknek azt mondta, hogy nem tett semmi rosszat, azonban a bíróság ezt nem így látta – írja az Origo.

A migráns azt állította, hogy nem tett semmi rosszat, azonban a bíró nem így látta. Fotó: AFP/Sameer al-Doumy

A felvételen, amelyet idén szeptember 22-én készítettek a Crawley vasútállomáson, Hawre Mohamed látható, amint beszélget az áldozattal és integet neki, mielőtt átront a jegyellenőrző kapukon és felmutatja a hüvelykujját. Mohamed ezután ugyanarra a Thameslink vonatra szállt fel, mint a főiskoláról hazafelé tartó diák, és azt mondta neki: „Szexelni akarok veled”.

A nyomozás szerint egész nap véletlenszerűen kiválasztott nőkhöz próbált közeledni, mielőtt végrehajtotta a támadást.

Amikor a rendőrök megállították, a migráns azt mondta: „Nem tettem semmi rosszat.” A croydoni bíróság azonban egészen máshogy látta a dolgokat. Barto de Lotbiniere ügyész elmondta, hogy miközben a nő megpróbált elmenekülni, Mohamed „a testével állta el az utat, majd megpróbálta megcsókolni”.