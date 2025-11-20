Ukrajna felvétele az EU-ba kiemelt brüsszeli prioritás

A biztos világossá tette: a geopolitikai helyzet – vagyis az Oroszországgal fennálló konfliktus – miatt nem lehet halogatni Ukrajna felvételét, még akkor sem, ha számos területen súlyos hiányosságok vannak.

Gyakran kérdezik tőlem, hogy vajon a geopolitikai érvek azt jelentik-e, hogy szemet kell hunyni a gyenge demokratikus struktúrák fölött. Nem, éppen az ellenkezője igaz

– fogalmazott Kos.

2027-re Ukrajna már az EU energiapiacába integrálódna

Marta Kos elmondta: Brüsszel olyan tempót diktál, amely példátlan az EU történetében. 2027-re Ukrajna és Moldova teljes mértékben bekerülne az uniós energiapiacba, sőt más szektorokban is megkezdődne az integráció még a tagság előtt.

Ez gyakorlatilag azt jelenti: Brüsszel már a formális csatlakozás előtt beépíti Ukrajnát az EU működésébe, ami újabb terheket és bizonytalanságokat hozhat a tagállamoknak – különösen a kisebb és közép-európai országoknak.

Andrius Kubilius védelmi biztos a katonai mobilitási csomagról szóló sajtótájékoztatón Brüsszelben, Belgiumban, 2025. november 19-én (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Kubilius: Az ukrán hadsereg nélkül Európa védtelen

A fórumon felszólaló Andrius Kubilius védelmi biztos még ennél is tovább ment. Azt mondta:

Készen állunk szembenézni egy csatában próbára tett orosz hadsereggel? Ezért mondom, hogy nagy hiba lenne, ha nem állnának mellettünk jól integrált ukrán védelmi képességek.

Kubilius szerint a bővítés nem egyszerű politikai döntés, hanem katonai szükségszerűség, és Ukrajna EU-tagsága akár az orosz rezsim jövőjére is hatással lehet.