Brüsszel Ukrajnát védi

Az ukrán korrupciós botrány újra felvetette azt az aggodalmat, hogy az európai pénzeket nem Oroszország elleni küzdelemre fordítják, hanem korrupcióra. Az aggódáson kívül azonban mást nem tesz Brüsszel, az ukrán botrány sem tántorítja el attól, hogy Ukrajna uniós csatlakozást erőltessék.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 20:39
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
Egyes európai vezetők arra figyelmeztetik Kijevet, hogy folytassa a korrupció elleni fellépést, és válaszokat követelnek a történtekre. Mindeközben azonban arról biztosítják Ukrajnát, hogy továbbra is támogatni fogják az országot, és terveket dolgoznak ki a befagyasztott orosz vagyon felhasználására – írta a Washington Post. Az EU tisztviselői azt is siettek hozzátenni, hogy szerintük a nyomozók által feltárt csalási rendszer felszámolása azt mutatja, hogy a korrupcióellenes erőfeszítések eredményesek Ukrajnában.

Brüsszel aggódik, de nem nagyon

A lap idézte Guillaume Merciert, az Európai Bizottság szóvivőjét, aki csütörtökön kijelentette, hogy az EU szorosan figyelemmel kíséri a kijevi nyomozást, azonban azt is kiemelte, mintegy megvédve Ukrajnát, hogy a mai napig nincs bizonyíték arra, hogy az EU pénzeit nem a tervezett célokra fordították volna. 

Friedrich Merz német kancellár irodája közölte, hogy csütörtökön felhívta Zelenszkijt, hogy hangsúlyozza az európai aggodalmakat. 

Elvárjuk, hogy Ukrajna folytassa a korrupcióellenes intézkedéseket és reformokat a saját országában

– mondta Merz.

Amint arról korábban beszámoltunk, Ukrajnában egyre nagyobb botrányt okoz az a korrupciós ügy, amelyben Zelenszkij bizalmasa és korábbi üzlettársa, Timur Mindics a kulcsfigura. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok szerint a hozzá köthető hálózat százmillió dolláros kenőpénzeket mozgatott az állami energetikai vállalat körül, miközben a luxuslakásokból előkerült arannyal bevont vécék tovább növelik a botrány súlyát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

