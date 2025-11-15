Brüsszel Ukrajnát védi

Egyes európai vezetők arra figyelmeztetik Kijevet, hogy folytassa a korrupció elleni fellépést, és válaszokat követelnek a történtekre. Mindeközben azonban arról biztosítják Ukrajnát, hogy továbbra is támogatni fogják az országot, és terveket dolgoznak ki a befagyasztott orosz vagyon felhasználására – írta a Washington Post. Az EU tisztviselői azt is siettek hozzátenni, hogy szerintük a nyomozók által feltárt csalási rendszer felszámolása azt mutatja, hogy a korrupcióellenes erőfeszítések eredményesek Ukrajnában.

Brüsszel a korrupciós botrány ellenére is Ukrajna mellett áll Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix

Brüsszel aggódik, de nem nagyon

A lap idézte Guillaume Merciert, az Európai Bizottság szóvivőjét, aki csütörtökön kijelentette, hogy az EU szorosan figyelemmel kíséri a kijevi nyomozást, azonban azt is kiemelte, mintegy megvédve Ukrajnát, hogy a mai napig nincs bizonyíték arra, hogy az EU pénzeit nem a tervezett célokra fordították volna.