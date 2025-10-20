Elmondása szerint az uniós vezetők akár hat tárgyalási „klaszter” – a csatlakozási folyamat jogi lépéseinek – megnyitását is jóváhagyhatják decemberben, mivel erősödik a „politikai lendület”, és egyre nagyobb nyomás nehezedik Orbán Viktorra, Magyarország miniszterelnökére, hogy vonja vissza vétóját.
Ukrajna és Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Magyarország ellen
Ukrajna még az év vége előtt előrelépést vár az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatában, köszönhetően azoknak a „kreatív megoldásoknak”, amelyekkel sikerülhet leküzdeni Magyarország ellenállását – mondta a Politicónak Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes.
„Be lehet fejezni az összes klaszter megnyitásának előkészítését, és ha meglesz a politikai akarat, akkor mindet elindíthatjuk még az év vége előtt” – mondta Kacska egy interjúban. Hozzátette: „Magyarország álláspontja egyre kevésbé indokolható.”
A magyar kormányfő az Ukrajna uniós tagsága elleni fellépést a jövő évi újraválasztási kampánya egyik fő témájává tette, azt állítva, hogy egy ilyen nagy új tag destabilizálná az uniót, olvasható a cikkben.
Kacska azonban brüsszeli látogatása során azt mondta, Magyarország „fájdalmas” ellenállása nem leküzdhetetlen, és a megoldás várhatóan az európai vezetők decemberi csúcstalálkozóján születhet meg – írja a Politico.
Kacska hozzátette: elképzelhető egy személyes találkozó Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, amely előmozdíthatná a tagsági ügyet, de nem tudta megmondani, „mikor és hol kerülhet erre sor”.
A várakozás nem opció Ukrajna számára
Ukrajna 2023-ban politikai jóváhagyást kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, és hónapok óta dolgozik azon, hogy beléphessen az unióba. Ám amíg mind a 27 uniós tagállam jogilag nem hagyja jóvá a folyamatot, Kijev hivatalosan nem kezdheti meg a csatlakozást – ez pedig egyre nagyobb frusztrációt okoz az ukrán társadalomban.
Amit nehéz megmagyarázni az (ukrán) társadalomnak, az az, hogy várnunk kell… A várakozás nem opció
– mondta Kacska. „Itt és most megoldásra van szükség. Ez nemcsak Ukrajnának, hanem az Európai Uniónak is fontos.”
Kacska méltatta António Costa, az Európai Tanács elnökének kezdeményezését, amely megkönnyítené az EU-csatlakozási folyamatot. Elmondása szerint a portugál politikus „erőteljesen kiállt” a bürokratikus akadályok megszüntetése mellett.
Costa javaslatát azonban elutasították a vezetők koppenhágai informális találkozóján. Azóta a bővítéspárti országok új tervvel álltak elő, hogy ne csak Magyarország, hanem más szkeptikus tagállamok – például Bulgária és Görögország – ellenállását is leküzdjék.
A Politico által elsőként ismertetett, jelenleg Brüsszelben vizsgált új javaslat szerint az új EU-tagok nem kapnának vétójogot az uniós szintű döntéshozatalban.
Ez gyakorlatilag másodrangú tagságot jelentene, ugyanakkor segíthetne eloszlatni azokat a félelmeket, hogy új tagok – köztük Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok, például Montenegró – akadályozhatják az uniós döntéseket.
Lengyelországban az olcsó ukrán mezőgazdasági termékek beáramlásától való félelem is aggodalmat kelt Ukrajna tagságával kapcsolatban, de Varsó nincs egyedül. Bár a jelölt országok és az uniós vezetők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak, az uniós állam- és kormányfők nem mutatnak különösebb sietséget a folyamat felgyorsítására. A Politico birtokába jutott legújabb tanácsi következtetéstervezetben például egyáltalán nem szerepelt az EU-bővítés kérdése.
Borítókép: Tarasz Kacska (Fotó: AFP)
Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy adjon fel ukrán területeket
Az amerikai elnök előtte Putyinnal egyeztetett.
Deutsch Tamás a Harcosok órájában: Budapest a béke fővárosává válhat
A Fidesz képviselője szerint az összes háborúpárti európai vezetőnek el kell takarodnia.
Újabb merénylet Trump ellen?
Az FBI vizsgálatot indított az ügyben.
Robert De Niro nácizott a tévében
Stephen Millert Joseph Goebbelshez, Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította.
