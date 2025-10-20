Ukrajna és Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Magyarország ellen

„Be lehet fejezni az összes klaszter megnyitásának előkészítését, és ha meglesz a politikai akarat, akkor mindet elindíthatjuk még az év vége előtt” – mondta Kacska egy interjúban. Hozzátette: „Magyarország álláspontja egyre kevésbé indokolható.”

A magyar kormányfő az Ukrajna uniós tagsága elleni fellépést a jövő évi újraválasztási kampánya egyik fő témájává tette, azt állítva, hogy egy ilyen nagy új tag destabilizálná az uniót, olvasható a cikkben.

Kacska azonban brüsszeli látogatása során azt mondta, Magyarország „fájdalmas” ellenállása nem leküzdhetetlen, és a megoldás várhatóan az európai vezetők decemberi csúcstalálkozóján születhet meg – írja a Politico.

Kacska hozzátette: elképzelhető egy személyes találkozó Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, amely előmozdíthatná a tagsági ügyet, de nem tudta megmondani, „mikor és hol kerülhet erre sor”.