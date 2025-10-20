UkrajnaTarasz KacskaMagyarországuniós tagságvétó

Ukrajna és Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Magyarország ellen

Ukrajna még az év vége előtt előrelépést vár az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatában, köszönhetően azoknak a „kreatív megoldásoknak”, amelyekkel sikerülhet leküzdeni Magyarország ellenállását – mondta a Politicónak Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 8:57
Tarasz Kacska, ukrán miniszterelnök-helyettes Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
Elmondása szerint az uniós vezetők akár hat tárgyalási „klaszter” – a csatlakozási folyamat jogi lépéseinek – megnyitását is jóváhagyhatják decemberben, mivel erősödik a „politikai lendület”, és egyre nagyobb nyomás nehezedik Orbán Viktorra, Magyarország miniszterelnökére, hogy vonja vissza vétóját.

Ukrajna még idén megkerülheti Magyarország vétóját az uniós csatlakozásban (Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix)
„Be lehet fejezni az összes klaszter megnyitásának előkészítését, és ha meglesz a politikai akarat, akkor mindet elindíthatjuk még az év vége előtt” – mondta Kacska egy interjúban. Hozzátette: „Magyarország álláspontja egyre kevésbé indokolható.”

A magyar kormányfő az Ukrajna uniós tagsága elleni fellépést a jövő évi újraválasztási kampánya egyik fő témájává tette, azt állítva, hogy egy ilyen nagy új tag destabilizálná az uniót, olvasható a cikkben.

Kacska azonban brüsszeli látogatása során azt mondta, Magyarország „fájdalmas” ellenállása nem leküzdhetetlen, és a megoldás várhatóan az európai vezetők decemberi csúcstalálkozóján születhet meg – írja a Politico.

Kacska hozzátette: elképzelhető egy személyes találkozó Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, amely előmozdíthatná a tagsági ügyet, de nem tudta megmondani, „mikor és hol kerülhet erre sor”.

A várakozás nem opció Ukrajna számára

Ukrajna 2023-ban politikai jóváhagyást kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, és hónapok óta dolgozik azon, hogy beléphessen az unióba. Ám amíg mind a 27 uniós tagállam jogilag nem hagyja jóvá a folyamatot, Kijev hivatalosan nem kezdheti meg a csatlakozást – ez pedig egyre nagyobb frusztrációt okoz az ukrán társadalomban.

Amit nehéz megmagyarázni az (ukrán) társadalomnak, az az, hogy várnunk kell… A várakozás nem opció

– mondta Kacska. „Itt és most megoldásra van szükség. Ez nemcsak Ukrajnának, hanem az Európai Uniónak is fontos.”

Kacska méltatta António Costa, az Európai Tanács elnökének kezdeményezését, amely megkönnyítené az EU-csatlakozási folyamatot. Elmondása szerint a portugál politikus „erőteljesen kiállt” a bürokratikus akadályok megszüntetése mellett. 

Costa javaslatát azonban elutasították a vezetők koppenhágai informális találkozóján. Azóta a bővítéspárti országok új tervvel álltak elő, hogy ne csak Magyarország, hanem más szkeptikus tagállamok – például Bulgária és Görögország – ellenállását is leküzdjék.

A Politico által elsőként ismertetett, jelenleg Brüsszelben vizsgált új javaslat szerint az új EU-tagok nem kapnának vétójogot az uniós szintű döntéshozatalban. 

Ez gyakorlatilag másodrangú tagságot jelentene, ugyanakkor segíthetne eloszlatni azokat a félelmeket, hogy új tagok – köztük Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok, például Montenegró – akadályozhatják az uniós döntéseket.

Lengyelországban az olcsó ukrán mezőgazdasági termékek beáramlásától való félelem is aggodalmat kelt Ukrajna tagságával kapcsolatban, de Varsó nincs egyedül. Bár a jelölt országok és az uniós vezetők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak, az uniós állam- és kormányfők nem mutatnak különösebb sietséget a folyamat felgyorsítására. A Politico birtokába jutott legújabb tanácsi következtetéstervezetben például egyáltalán nem szerepelt az EU-bővítés kérdése.

Borítókép: Tarasz Kacska (Fotó: AFP)

