Ukrajna szerint Európa biztonsága múlik rajtuk

Ivanna Klimpus-Cincadze szerint hazája már része az európai védelmi rendszernek, azonban ez még közel sem elég. A politikus egészen odáig ment, hogy Prágában kijelentette, az Európai Unió keleti szárnyának a biztonságát jelenleg Ukrajna biztosítja – írja az Origo.

Ukrajna szerint az egész kontinens biztonsága rajtuk múlik. Fotó: NurPhoto/Yevhen Kotenko

Alapvetően fontos számunkra, hogy a fórumnak legyen egy külön szekciója, az úgynevezett »ukrán fórum«, amely mélyebben elemzi a biztonsági kihívásainkkal, védelmi szükségleteinkkel, a demokratikus átalakulással és az európai integrációval kapcsolatos folyamatokat

– fogalmazott az ukrán politikus.

Klimpus-Cincadze szerint a térség biztonságához mindenképpen át kell gondolni azt, hogy hogyan kellene fejlődnie Ukrajna szerepének az európai biztonságban, milyen biztonsági garanciákra van szükség, valamint hogyan kellene újragondolni a NATO-t, az EU-t és a regionális partnerségeket, hogy Ukrajna még inkább kulcsszereplő legyen az európai védelemben.