Ukrajna szerint Európa biztonsága múlik rajtuk

A Prágában rendezett Forum 2000 keretében felszólalt Ivanna Klimpus-Cincadze is. Az Ukrajna EU-integrációjával foglalkozó bizottság elnöke a rendezvényen kijelentette, hogy Európa biztonsága jelenleg Ukrajnán múlik.

2025. 10. 18. 17:38
Ivanna Klimpus-Cincadze szerint hazája már része az európai védelmi rendszernek, azonban ez még közel sem elég. A politikus egészen odáig ment, hogy Prágában kijelentette, az Európai Unió keleti szárnyának a biztonságát jelenleg Ukrajna biztosítja – írja az Origo. 

Ukrajna szerint az egész kontinens biztonsága rajtuk múlik
Alapvetően fontos számunkra, hogy a fórumnak legyen egy külön szekciója, az úgynevezett »ukrán fórum«, amely mélyebben elemzi a biztonsági kihívásainkkal, védelmi szükségleteinkkel, a demokratikus átalakulással és az európai integrációval kapcsolatos folyamatokat

– fogalmazott az ukrán politikus. 

Klimpus-Cincadze szerint a térség biztonságához mindenképpen át kell gondolni azt, hogy hogyan kellene fejlődnie Ukrajna szerepének az európai biztonságban, milyen biztonsági garanciákra van szükség, valamint hogyan kellene újragondolni a NATO-t, az EU-t és a regionális partnerségeket, hogy Ukrajna még inkább kulcsszereplő legyen az európai védelemben.

A politikus egyúttal azonban elismerte, hogy jelenleg Ukrajna sem az Európai Uniónak, sem pedig a NATO-nak nem tagja, így mindenképp az európai politikusokra van utalva támogatás szempontjából. 

Az ukrán bizottsági alelnök álláspontja ismerős lehet, hiszen már hosszú ideje a brüsszeli vezetés is azt hangoztatja, hogy Ukrajna biztonsága egyenlő Európa biztonságával. 

Klimpus-Cincadze ugyanakkor egészen odáig ment a fórumon, hogy kijelentette: az Európai Unió keleti szárnyának a biztonságát de facto Ukrajna biztosítja. 

Ukrajna felvette a brüsszeli álláspontot 

Mint ismeretes, Ursula von der Leyen és a brüsszeli vezetés hosszú idő óta hasonló narratívát hangoztat a konfliktus kapcsán. Teszik ezt annak ellenére, hogy már számtalan alkalommal bebizonyosodott, hogy a háborút nem lehet a harctéren lezárni, Oroszországot pedig nem lehet két vállra fektetni szankciókkal. 

Nemrég az Európai Bizottság elnöke arról beszélt a Brüsszelben megrendezett ötödik Európai Védelmi és Biztonsági Konferenciára küldött videóüzenetében, hogy Európa biztonságát csak egy erős Ukrajna tudja garantálni. 

Emellett azonban Ursula von der Leyen már többször bizonyította azt is, hogy a végsőkig is elmegy a háború támogatásában. A jövő héten esedékes EU-csúcstalálkozón például arról fognak egyeztetni a vezetők, hogy a befagyasztott orosz vagyont felhasználva további hiteleket vegyenek fel, amelyből aztán további fegyvereket szállítanak majd Ukrajnának. 

Borítókép:  Ivanna Klimpus-Cincadze, az Ukrajna EU-integrációjával foglalkozó bizottság elnöke (Fotó: AFP)

