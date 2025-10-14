Von der LeyenEUPutyinEurópai Unióvédelmi képességUrsula von der LeyenMoszkva

Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani

Vlagyimir Putyin orosz elnök ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani, ezért az Európai Uniónak gyorsan, összehangoltan és pontosan kell cselekednie a közös védelmi képességek megerősítésében – hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a keddi, Brüsszelben megrendezett ötödik Európai Védelmi és Biztonsági Konferenciára küldött videóüzenetében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 17:40
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Von der Leyen emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság hét hónappal ezelőtt mutatta be Readiness 2030 elnevezésű tervét, amelynek célja az uniós védelmi ipar és a katonai felkészültség megerősítése.

Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani
Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani Fotó: AFP

Közölte: a Readiness 2030 célja, hogy létrejöjjön az európai védelmi ipar méretgazdaságossága, felgyorsuljon a termelés, és befektetések irányuljanak az ukrán védelmi ipar megerősítésére is. 

Ukrajnának erősnek kell maradnia ahhoz, hogy a mi térségünk is biztonságos maradhasson

– hangsúlyozta.

Elmondta: az elmúlt nyáron a frontvonalhoz közeli tagállamokat látogatta meg, ahol a helyszínen tapasztalta, miként fokozódik az orosz nyomás Európa keleti határain. „Határőröket támadnak Molotov-koktélokkal, árnyékflották kísértenek tengereinken, és az orosz drónok egyre gyakrabban sértik meg Európa légterét” – tette hozzá.

Von der Leyen ismertette, hogy eddig 19 tagállam nyújtott be kérelmet a SAFE program keretében, összesen 150 milliárd euró értékben, közös fegyverbeszerzésekre és védelmi fejlesztésekre, 16 ország költségvetési rugalmasságot kért, ami 800 milliárd eurónyi védelmi kiadás is lehetővé tesz 2030-ig.

A bizottsági elnök bejelentette, hogy októberben a testület védelmi felkészültségi ütemtervet mutat be a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanácsnak, amely konkrét célokat tartalmaz a teljes védelmi készenlét 2030-ig történő elérésére.

Von der Leyen kiemelte a közös európai védelmi projektek, köztük a keleti védelmi pajzs jelentőségét, amely egy közös drónfal létrehozását tartalmazza.

„A cél, hogy Európa védelmi technológiai nagyhatalommá váljon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez össze kell kapcsolni az ipart, a technológiai start-upokat, az egyetemeket és a hadiipari nagyvállalatokat. Példaként említette, hogy három európai védelmi technológiai vállalat már elérte az egymilliárd eurós értéket. 

Ezek valódi európai sikertörténetek, amelyek megmutatják, hogyan lehet az innovációból hadrafogható képességet építeni

– mondta.

Zárásként Von der Leyen hangsúlyozta: 

Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket és biztosítani a jövőnket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu