Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani

A bizottsági elnök bejelentette, hogy októberben a testület védelmi felkészültségi ütemtervet mutat be a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanácsnak, amely konkrét célokat tartalmaz a teljes védelmi készenlét 2030-ig történő elérésére.

Von der Leyen kiemelte a közös európai védelmi projektek, köztük a keleti védelmi pajzs jelentőségét, amely egy közös drónfal létrehozását tartalmazza.

„A cél, hogy Európa védelmi technológiai nagyhatalommá váljon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez össze kell kapcsolni az ipart, a technológiai start-upokat, az egyetemeket és a hadiipari nagyvállalatokat. Példaként említette, hogy három európai védelmi technológiai vállalat már elérte az egymilliárd eurós értéket.

Ezek valódi európai sikertörténetek, amelyek megmutatják, hogyan lehet az innovációból hadrafogható képességet építeni

– mondta.

🗣 'Putin is a predator who can only be kept in check by strong deterrence,' says the EU Commission chief



🇪🇺 Ursula von der Leyen also says 19 EU states have applied for loans totalling €150B under the bloc's Security Action for Europe initiative https://t.co/8lakSilCnz pic.twitter.com/Xfdz14eoOR — Anadolu English (@anadoluagency) October 14, 2025

Zárásként Von der Leyen hangsúlyozta:

Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket és biztosítani a jövőnket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)