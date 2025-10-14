Von der Leyen emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság hét hónappal ezelőtt mutatta be Readiness 2030 elnevezésű tervét, amelynek célja az uniós védelmi ipar és a katonai felkészültség megerősítése.
Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani
Vlagyimir Putyin orosz elnök ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani, ezért az Európai Uniónak gyorsan, összehangoltan és pontosan kell cselekednie a közös védelmi képességek megerősítésében – hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a keddi, Brüsszelben megrendezett ötödik Európai Védelmi és Biztonsági Konferenciára küldött videóüzenetében.
Közölte: a Readiness 2030 célja, hogy létrejöjjön az európai védelmi ipar méretgazdaságossága, felgyorsuljon a termelés, és befektetések irányuljanak az ukrán védelmi ipar megerősítésére is.
Ukrajnának erősnek kell maradnia ahhoz, hogy a mi térségünk is biztonságos maradhasson
– hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Elmondta: az elmúlt nyáron a frontvonalhoz közeli tagállamokat látogatta meg, ahol a helyszínen tapasztalta, miként fokozódik az orosz nyomás Európa keleti határain. „Határőröket támadnak Molotov-koktélokkal, árnyékflották kísértenek tengereinken, és az orosz drónok egyre gyakrabban sértik meg Európa légterét” – tette hozzá.
Von der Leyen ismertette, hogy eddig 19 tagállam nyújtott be kérelmet a SAFE program keretében, összesen 150 milliárd euró értékben, közös fegyverbeszerzésekre és védelmi fejlesztésekre, 16 ország költségvetési rugalmasságot kért, ami 800 milliárd eurónyi védelmi kiadás is lehetővé tesz 2030-ig.
További Külföld híreink
A bizottsági elnök bejelentette, hogy októberben a testület védelmi felkészültségi ütemtervet mutat be a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanácsnak, amely konkrét célokat tartalmaz a teljes védelmi készenlét 2030-ig történő elérésére.
Von der Leyen kiemelte a közös európai védelmi projektek, köztük a keleti védelmi pajzs jelentőségét, amely egy közös drónfal létrehozását tartalmazza.
„A cél, hogy Európa védelmi technológiai nagyhatalommá váljon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez össze kell kapcsolni az ipart, a technológiai start-upokat, az egyetemeket és a hadiipari nagyvállalatokat. Példaként említette, hogy három európai védelmi technológiai vállalat már elérte az egymilliárd eurós értéket.
Ezek valódi európai sikertörténetek, amelyek megmutatják, hogyan lehet az innovációból hadrafogható képességet építeni
– mondta.
Zárásként Von der Leyen hangsúlyozta:
Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket és biztosítani a jövőnket.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump dicsérete megrengeti az európai liberális elitet
Az amerikai elnök vezetése történelmi esélyt teremtett a Közel-Keleten a tartós békére, és Magyarország részvétele a békecsúcson stratégiai fontosságú.
A nemzetközi média is elismeri Orbán Viktor és Trump barátságát
Reflektorfényben Magyarország.
Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról
Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel hibás döntései újabb gazdasági válságot hozhatnak
A magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump dicsérete megrengeti az európai liberális elitet
Az amerikai elnök vezetése történelmi esélyt teremtett a Közel-Keleten a tartós békére, és Magyarország részvétele a békecsúcson stratégiai fontosságú.
A nemzetközi média is elismeri Orbán Viktor és Trump barátságát
Reflektorfényben Magyarország.
Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról
Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel hibás döntései újabb gazdasági válságot hozhatnak
A magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából.