Ukrajna nem zsarolhatja be magát az EU-ba!

László András a felszólalását ismertető közleményében rámutatott: „Augusztustól novemberig a Magyar Honvédség látja el vezető nemzetként Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait – együttműködésben a spanyol és olasz katonákkal. 2015 óta ez már a negyedik ilyen alkalom. Négy magyar Gripen vadászgép és 80 magyar katona állomásozik Litvániában. Már 11 éles riasztásra kellett válaszolniuk.”

Ukrajna zsarolása elfogadhatatlan! – mondta felszólalásában az Európai Parlamentben László András fideszes EP-képviselő, a Patrióták Európáért frakció tagja

(Fotó: Facebook)

László András megköszönte a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár, a veszprémi MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ, a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár és a pápai MH 47. Bázisrepülőtér szakállománya munkáját. Hozzátette:

Hálásak lennénk, ha a szövetségeseink is kiállnának értünk. Szóban és tettekkel is. Az ukrán vezetés Magyarországot vádolta meg légtérsértéssel. Ez teljesen abszurd! És ezt az álhírt itt is megismételte Hayer asszony. Szégyellje magát!

– mutatott rá a Renew Europe frakcióvezetőjének hazugságára az EP-képviselő.

László András felhívta a figyelmet arra, hogy tengerparti kikötő hiányában és így a beszerzési lehetőségek fizikai korlátai miatt Magyarország és a régió mentességet kapott az orosz olajembargó alól. Rámutatott:

Semmilyen EU-s szankciót nem sértünk meg. Az ukrán vezetés ennek ellenére következetesen támadja a régiónkat ellátó olajvezetékeket. És nyíltan zsarol vele Zelenszkij elnök. Azt hazudja az ukrán népnek, hogy Ukrajna EU-csatlakozásáról az ukránok döntenek. Miközben mindenki tudja ebben a házban is, hogy ez nem igaz

– zárta felszólalását az EP-képviselő.

Borítókép: Az uniós tagállamok légterének és kritikus infrastruktúrájának Oroszország általi közelmúltbeli megsértéseire adott egységes válaszról szóló plenáris vita az Európai Parlamentben (Fotó: AFP)