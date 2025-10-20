Zelenszkij és Macron újra egyeztet – Ukrajna az EU-csatlakozást és az orosz vagyon lefoglalását sürgeti

Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője találkozott Anne-Marie Descotes-val, Franciaország Európa-ügyi és külügyminisztériumi főtitkárával, hogy egyeztessék az álláspontokat az október 23-ra tervezett Európai Tanács ülése előtt. A találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök nemrégiben lefolytatott telefonbeszélgetését követően került sor – írja az ukrán elnöki hivatalra hivatkozva az Origo. Ukrajna uniós csatlakozását erőlteti Brüsszel.
Ihor Zsovkva hangsúlyozta, hogy az ország fontos döntéseket vár az Európai Tanácstól. Utalt egy új pénzügyi eszköz bevezetésére, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna védelmére és helyreállítására való irányítását.