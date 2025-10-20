Zelenszkij és Macron újra egyeztet – Ukrajna az EU-csatlakozást és az orosz vagyon lefoglalását sürgeti

Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője találkozott Anne-Marie Descotes-val, Franciaország Európa-ügyi és külügyminisztériumi főtitkárával, hogy egyeztessék az álláspontokat az október 23-ra tervezett Európai Tanács ülése előtt. A találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök nemrégiben lefolytatott telefonbeszélgetését követően került sor – írja az ukrán elnöki hivatalra hivatkozva az Origo. Ukrajna uniós csatlakozását erőlteti Brüsszel.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Ihor Zsovkva hangsúlyozta, hogy az ország fontos döntéseket vár az Európai Tanácstól. Utalt egy új pénzügyi eszköz bevezetésére, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna védelmére és helyreállítására való irányítását.