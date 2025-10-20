UkrajnaIhor ZsovkvaEU-csatlakozáselnökségorosz-ukrán háború

Zelenszkij és Macron újra egyeztet – Ukrajna az EU-csatlakozást és az orosz vagyon lefoglalását sürgeti

Ukrajna elnöki hivatalának helyettes vezetője egyeztetett a francia féllel az októberi EU–csúcs előtt, ahol Ukrajna uniós csatlakozása és a befagyasztott orosz vagyon felhasználása kerülhet a középpontba. Ukrajna uniós csatlakozását erőlteti Brüsszel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 3:10
Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője találkozott Anne-Marie Descotes-val, Franciaország Európa-ügyi és külügyminisztériumi főtitkárával, hogy egyeztessék az álláspontokat az október 23-ra tervezett Európai Tanács ülése előtt. A találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök nemrégiben lefolytatott telefonbeszélgetését követően került sor – írja az ukrán elnöki hivatalra hivatkozva az Origo. Ukrajna uniós csatlakozását erőlteti Brüsszel. 

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Ihor Zsovkva hangsúlyozta, hogy az ország fontos döntéseket vár az Európai Tanácstól. Utalt egy új pénzügyi eszköz bevezetésére, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna védelmére és helyreállítására való irányítását.

„Arra számítunk, hogy a szükséges politikai és jogi döntéseket haladéktalanul elfogadják és végrehajtják, mivel Oroszország ismét nem mutat készséget a békére, sőt, fokozza a terrort, egyebek mellett az energia-infrastruktúránk ellen” – magyarázta.

A megbeszélésen szóba került az Európai Unió szankciós politikája is. Kijev abban bízik, hogy hamarosan elfogadják a 19. szankciós csomagot, amely korlátozásokat vezetne be az úgynevezett árnyékflotta, valamint az orosz hadiipar és pénzügyi szektor ellen. Ukrajna azt is sürgeti, hogy személyes szankciókkal sújtsák azokat, akik részt vesznek ukrán gyermekek elrablásában vagy a Kreml propagandájának terjesztésében.

Ukrajna uniós csatlakozását erőlteti Brüsszel

Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladása kiemelt téma volt. Ihor Zsovkva hangsúlyozta, hogy Kijev befejezte a jogszabályok átvilágítását, és készen áll az első tárgyalási fejezet megnyitására, a továbbiakra pedig az év végéig felkészül.

A felek egyetértettek abban, hogy az Európai Uniónak mielőbb olyan megoldást kell találnia, amely elősegíti a csatlakozási tárgyalások előrehaladását.

Anne-Marie Descotes megerősítette, hogy Franciaország továbbra is támogatja Ukrajnát az uniós tagság felé vezető úton és a tartós béke megteremtésére irányuló törekvésekben. Hozzátette, Párizs a kulturális együttműködés elmélyítésében is érdekelt.

A találkozón szó esett Franciaország jövő évi G7-elnökségének főbb prioritásairól is, különösen Ukrajna további támogatásáról, az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Durva dolgot mondott Ukrajnáról a brit tábornagy

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Hát persze, letartóztatjuk...

Bayer Zsolt avatarja

Van ez az Európai Bizottság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu