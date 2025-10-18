Megjelent Hszi Csin-ping kínai elnök könyvének magyar fordítása

A Kína kormányzásáról (Governance of China - 习近平谈治国理政) egy többkötetes gyűjtemény Hszi Csin-ping elnök beszédeiből, interjúiból, vezércikkeiből és más írásaiból, átfogó képet ad a modern Kína politikai filozófiájáról, kormányzási elveiről és fejlődési irányairól. A könyv betekintést nyújt abba a gondolkodásmódba, amely a 21. századi Kína gazdasági, társadalmi és diplomáciai stratégiáját meghatározza, és egyben fontos forrás mindazok számára, akik meg szeretnék érteni, miként látja Kína saját szerepét a globális világrendben. Az ötödik kötetnél tartó gyűjtemény eddig 43 nyelven jelent meg.

Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun Pekingben Fotó: Anadolu via AFP

A Kína kormányzásáról második kötetének magyar nyelvű megjelenése, amit az Eurázsia Központ gondozott, a két ország közötti kulturális és tudományos együttműködés új szintjét képviseli. Az Eurázsia Központ elkötelezett aziránt, hogy a két ország közötti tudományos és kulturális párbeszédet tovább erősítse, hozzájárulva a konnektivitás stratégiájának sikeréhez.

A nyitottság a mai Kína egyik legfontosabb ismertetőjegye, Peking kölcsönösen előnyös, win-win együttműködésre törekszik a világ országaival. Ha a világ jól fejlődik, Kína is jól jár, ha Kína jól fejlődik, a világ is jobb lesz

– fogalmazott beszédében Yu Yingfu, a Kínai Nemzetközi Kommunikációs Csoport elnökhelyettese. Hangsúlyozta: a magyar–kínai kapcsolatok történelmi csúcsponton vannak.