Megjelent Hszi Csin-ping kínai elnök könyvének magyar fordítása

Ünnepélyes keretek közt mutatták be pénteken Xi Jinping kínai elnök Kína kormányzásáról című könyve második kötetének magyar fordítását, amely az Eurázsia Központ gondozásában jelent meg. A magyar fordítás újabb mérföldkő a magyar–kínai kapcsolatok történetében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 3:30
Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsongun észak-koreai vezető is megjelent Fotó: JADE GAO Forrás: AFP
A Kína kormányzásáról (Governance of China - 习近平谈治国理政) egy többkötetes gyűjtemény Hszi Csin-ping elnök beszédeiből, interjúiból, vezércikkeiből és más írásaiból, átfogó képet ad a modern Kína politikai filozófiájáról, kormányzási elveiről és fejlődési irányairól. A könyv betekintést nyújt abba a gondolkodásmódba, amely a 21. századi Kína gazdasági, társadalmi és diplomáciai stratégiáját meghatározza, és egyben fontos forrás mindazok számára, akik meg szeretnék érteni, miként látja Kína saját szerepét a globális világrendben. Az ötödik kötetnél tartó gyűjtemény eddig 43 nyelven jelent meg.

Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun Pekingben
Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun Pekingben Fotó: Anadolu via AFP

A Kína kormányzásáról második kötetének magyar nyelvű megjelenése, amit az Eurázsia Központ gondozott, a két ország közötti kulturális és tudományos együttműködés új szintjét képviseli. Az Eurázsia Központ elkötelezett aziránt, hogy a két ország közötti tudományos és kulturális párbeszédet tovább erősítse, hozzájárulva a konnektivitás stratégiájának sikeréhez.

A nyitottság a mai Kína egyik legfontosabb ismertetőjegye, Peking kölcsönösen előnyös, win-win együttműködésre törekszik a világ országaival. Ha a világ jól fejlődik, Kína is jól jár, ha Kína jól fejlődik, a világ is jobb lesz

 – fogalmazott beszédében Yu Yingfu, a Kínai Nemzetközi Kommunikációs Csoport elnökhelyettese. Hangsúlyozta: a magyar–kínai kapcsolatok történelmi csúcsponton vannak.

„A Kína kormányzásáról segít megérteni miben rejlik Kína sikere, olyan gondolkodásmódot tár elénk, ami meghatározta az elmúlt évtizedben Kína fejlődését, társadalmi átalakulását és nemzetközi szerepvállalását” – mondta Fazekas Sándor, az Országgyűlés alelnöke. Hozzátette, a könyv magyar nyelvű megjelenése a kölcsönös nyitottság, megértés és párbeszéd szimbóluma. 

A politikus szerint Xi Jinping elnök gondolatai hazánk számára is fontos tanulságokkal szolgálnak, hiszen olyan kérdésekre keresi választ, hogy miként lehet egyszerre érvényesíteni a modernizációt, a hagyományok tiszteletét, a nemzeti szuverenitást és a nemzetközi kötelezettségeket. Fazekas Sándor rámutatott, egy nemzet csak akkor lehet sikeres, ha hosszú távú célokat fogalmaz meg és kitartó munkával törekszik azok megvalósítására. 

Mint mondta, Xi elnök szerint „a fejlődés nem a múlt megtagadása, hanem annak folytatása más formában”, ez pedig hozzánk magyarokhoz is közel áll.

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete kiemelte, hogy Kína folyamatosan fejleszti a demokratikus népi részvételt a döntéshozatalban, hiszen az a célja, hogy mindenki részesüljön a fejlődésből és a sikerből. Emlékeztetett, országa a történelemben példátlan szegénységfelszámolási programot hajtott végre, több mint 800 ezer kínai emelkedett ki a szegénységből. 

A nagykövet kulcskérdésnek nevezte, hogy egy ország saját erejére támaszkodva tudjon megerősödni és ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy nem létezik egyetlen, minden országra alkalmazható kormányzási minta. Xi Jinping elnök könyvének tanulságai közt említette továbbá az innováció fontosságát, valamint a magas szintű nyitottságot a világra.

A Kína kormányzásáról című kötet kulcs Kína megértéséhez, bepillantást nyújt abba a gondolkodásmódba, amely a 21. századi Kína gazdasági, társadalmi és diplomáciai stratégiáját formálja. Ez a könyv mindazok számára fontos forrás, akik meg akarják érteni, hogyan látja Kína saját szerepét a globális világrendben, és milyen értékek mentén kívánja alakítani a jövőt

 – hangsúlyozta beszédében Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója, Magyarország korábbi sanghaji főkonzulja. „Ma, amikor a világ fokozatosan egy új, multipoláris világrend felé halad, különösen fontos, hogy a párbeszédet ne sztereotípiák, hanem a valós megértés és kölcsönös tisztelet vezérelje” – hívta fel a figyelmet a könyv magyarországi kiadójának vezetője.

Az ünnepélyes könyvbemutatót követően szemináriumot tartottak, ahol felszólalt Ma Rujun, a kínai az Idegen Nyelvek Kiadójának általános főigazgató-helyettese, Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke, Jin Hao, a Budapesti Kínai Kulturális Központ igazgatója, Gerencsér Judit, az Országos Széchényi Könyvtár ideiglenes főigazgatója, Hamar Imre akadémikus, az ELTE rektorhelyettese és a budapesti Konfuciusz Intézet igazgatója, valamint Wang Zhijiang, a Pécsi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének kínai igazgatója.

Borítókép: Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsongun észak-koreai vezető is megjelent (Fotó: JADE GAO Forrás: AFP)

 

