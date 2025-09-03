Furcsa párbeszéd hallatszott be a kínai állami média közvetítésében

A meglehetősen szokatlan társalgás a pekingi katonai parádé előtt zajlott le, amikor Putyin és Hszi Kim Dzsong Un észak-koreai vezető társaságában sétált, és a tolmácsaik segítségével beszélgettek – számol be róla a New York Post amerikai hírportál.
A biotechnológia folyamatosan fejlődik
– hallatszott Putyin tolmácsának hangja a kínai állami média élő közvetítésében.
Az emberi szervek folyamatosan átültethetők. Minél tovább élsz, annál fiatalabb leszel, és akár halhatatlanságot is elérhetsz
– folytatta a tolmács.
Egyesek szerint ebben a században az emberek akár 150 évig is élhetnek
– hallatszott ezúttal Hszi tolmácsának hangja, majd egy másik ponton hozzátette:
Korábban az emberek ritkán éltek hetven évig, de manapság hetvenévesen még gyereknek számítasz.
Putyin és Hszi egyaránt 72 éves.
Kim Dzsong Un mosolyogva hallgatta a társalgást, de az nem világos, hogy neki is lefordították-e az elhangzottakat.
A baloldali média természetesen azonnal felkapta a két elnök társalgását, és megindult az elhangzottak magyarázása. A Politico brüsszeli hírportál például azt fűzte hozzá sokat sejtetően: Oroszországban arra utasították a tudósokat, hogy gyorsítsák fel az öregedés lassítását érintő kutatásokat.
Borítókép: Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsong Un Pekingben (Fotó: AFP)