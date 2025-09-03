Furcsa párbeszéd hallatszott be a kínai állami média közvetítésében

A meglehetősen szokatlan társalgás a pekingi katonai parádé előtt zajlott le, amikor Putyin és Hszi Kim Dzsong Un észak-koreai vezető társaságában sétált, és a tolmácsaik segítségével beszélgettek – számol be róla a New York Post amerikai hírportál.

A biotechnológia folyamatosan fejlődik

– hallatszott Putyin tolmácsának hangja a kínai állami média élő közvetítésében.

Quite a hot mic moment on CCTV in Beijing today as Putin and Xi, both 72 years old, are caught casually talking about living to 150 and maybe forever thanks to organ transplants. (As picked up by Bloomberg.) pic.twitter.com/kC4VTRaobq — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 3, 2025

Az emberi szervek folyamatosan átültethetők. Minél tovább élsz, annál fiatalabb leszel, és akár halhatatlanságot is elérhetsz

– folytatta a tolmács.

Egyesek szerint ebben a században az emberek akár 150 évig is élhetnek

– hallatszott ezúttal Hszi tolmácsának hangja, majd egy másik ponton hozzátette:

Korábban az emberek ritkán éltek hetven évig, de manapság hetvenévesen még gyereknek számítasz.

Putyin és Hszi egyaránt 72 éves.

Kim Dzsong Un mosolyogva hallgatta a társalgást, de az nem világos, hogy neki is lefordították-e az elhangzottakat.

A baloldali média természetesen azonnal felkapta a két elnök társalgását, és megindult az elhangzottak magyarázása. A Politico brüsszeli hírportál például azt fűzte hozzá sokat sejtetően: Oroszországban arra utasították a tudósokat, hogy gyorsítsák fel az öregedés lassítását érintő kutatásokat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsong Un Pekingben (Fotó: AFP)