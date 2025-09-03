vlagyimir putyinpekingHszi Csin-ping

Furcsa párbeszéd hallatszott be a kínai állami média közvetítésében

Érdekes jelenet játszódott le Pekingben a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök az orvostudomány fejlődéséről és a halhatatlanság eléréséről elmélkedett.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 20:52
Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun Pekingben Fotó: Anadolu via AFP
A meglehetősen szokatlan társalgás a pekingi katonai parádé előtt zajlott le, amikor Putyin és Hszi Kim Dzsong Un észak-koreai vezető társaságában sétált, és a tolmácsaik segítségével beszélgettek – számol be róla a New York Post amerikai hírportál.

Putyin és Hszi az emberi élet meghosszabbításáról beszélgetett
Illusztráció. Forrás: Pixabay

A biotechnológia folyamatosan fejlődik

– hallatszott Putyin tolmácsának hangja a kínai állami média élő közvetítésében.

Az emberi szervek folyamatosan átültethetők. Minél tovább élsz, annál fiatalabb leszel, és akár halhatatlanságot is elérhetsz

– folytatta a tolmács.

Egyesek szerint ebben a században az emberek akár 150 évig is élhetnek

– hallatszott ezúttal Hszi tolmácsának hangja, majd egy másik ponton hozzátette:

Korábban az emberek ritkán éltek hetven évig, de manapság hetvenévesen még gyereknek számítasz.

Putyin és Hszi egyaránt 72 éves.

Kim Dzsong Un mosolyogva hallgatta a társalgást, de az nem világos, hogy neki is lefordították-e az elhangzottakat.

A baloldali média természetesen azonnal felkapta a két elnök társalgását, és megindult az elhangzottak magyarázása. A Politico brüsszeli hírportál például azt fűzte hozzá sokat sejtetően: Oroszországban arra utasították a tudósokat, hogy gyorsítsák fel az öregedés lassítását érintő kutatásokat.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsong Un Pekingben (Fotó: AFP)

