Lengyelország bezárja az utolsó orosz konzulátust

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt állítja, hogy két ukrán állampolgár – akik szerinte az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak – felelős két súlyos vasúti szabotázsakcióért Lengyelországban. A bejelentés feszültséget keltett Varsó és Kijev között, és a lengyel kormány határozott lépéseket helyezett kilátásba az ország területén végrehajtott, Moszkvához kötődő fenyegetések kivédésére. „Úgy döntöttem, hogy visszavonom az egyik utolsó orosz konzulátus működéséhez szükséges engedélyt” – közölte Sikorski a sajtó képviselőivel. Hozzátette, hogy a hivatalos értesítést a következő órákban kézbesítik az orosz félnek, de a diplomáciai kapcsolatok fenntartása továbbra is cél marad – számolt be róla a Politico.
Nem tervezzük a kapcsolatok megszakítását, ahogy más országok sem teszik ezt terrorcselekmények vagy szabotázsok esetén
– magyarázta a külügyminiszter.
