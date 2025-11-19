Lengyelország bezárja az utolsó orosz konzulátust

A lengyel hatóságok szerint a támadásban két ukrán állampolgár volt érintett, akik állítólag Oroszországnak dolgoztak, és jelenleg Belarussziában tartózkodnak. Az említett orosz konzulátus Gdanskban található, és a tervek szerint december 23-án zárja be kapuit.

Korábban már Krakkóban és Poznanban szüntették meg az orosz diplomáciai képviseleteket az Ukrajna elleni támadás és hibrid szabotázsok miatt.

🇵🇱 Poland will close the last Russian consulate in the country, operating in Gdansk, in response to the sabotage on the railway pic.twitter.com/2g8CtBpJOs — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) November 19, 2025

Az egyetlen orosz konzulátus a varsói nagykövetség marad

A gdanski konzulátus bezárásával Oroszország egyetlen diplomáciai képviselete a varsói nagykövetség marad, ám annak jövője bizonytalannak tűnik. A lengyel kormánykoalíció és az ellenzék többsége ugyanis támogatja a nagykövetség kiutasítására vonatkozó indítványt, amely hamarosan parlamenti szavazásra kerülhet. A vasúti támadás, amelyet Donald Tusk lengyel miniszterelnök Moszkva által szervezett kísérletnek nevezett, a Varsót Lublinnal és Ukrajnával összekötő stratégiai vasútvonalat célozta meg. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint a lengyel–orosz kapcsolatok mélyponton vannak.

A gdanski konzulátus bezárása a romlás jele, és a lengyel hatóságok szándékát tükrözi, hogy a konzuli és diplomáciai kapcsolatok lehetőségeit nullára csökkentsék. Csak sajnálatunkat tudjuk kifejezni

– mondta Peszkov.