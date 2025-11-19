LengyelországOroszországnagykövetségkonzulátus

Lengyelország bezárja az utolsó orosz konzulátust

Lengyelország végleg bezárja az országban működő egyik utolsó orosz konzulátust, válaszul a múlt hétvégén történt vasúti szabotázsra, amelyet a varsói kormány Moszkva által támogatott kísérletnek tart. A döntést Radoslaw Sikorski külügyminiszter jelentette be szerdán, hozzátéve, hogy a diplomáciai kapcsolatok megszakítása nem szerepel a tervek között.

Sebők Barbara
2025. 11. 19. 22:37
Drámai eszkalációs lépés: Lengyelország bezárja az utolsó orosz konzulátust Forrás: AFP
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt állítja, hogy két ukrán állampolgár – akik szerinte az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak – felelős két súlyos vasúti szabotázsakcióért Lengyelországban. A bejelentés feszültséget keltett Varsó és Kijev között, és a lengyel kormány határozott lépéseket helyezett kilátásba az ország területén végrehajtott, Moszkvához kötődő fenyegetések kivédésére. „Úgy döntöttem, hogy visszavonom az egyik utolsó orosz konzulátus működéséhez szükséges engedélyt” – közölte Sikorski a sajtó képviselőivel. Hozzátette, hogy a hivatalos értesítést a következő órákban kézbesítik az orosz félnek, de a diplomáciai kapcsolatok fenntartása továbbra is cél marad – számolt be róla a Politico.

A vasúti támadást Donald Tusk Moszkva által szervezett kísérletnek nevezte
A vasúti támadást Donald Tusk Moszkva által szervezett kísérletnek nevezte, bezárják az utolsó orosz konzulátust. Fotó: AFP

Nem tervezzük a kapcsolatok megszakítását, ahogy más országok sem teszik ezt terrorcselekmények vagy szabotázsok esetén

– magyarázta a külügyminiszter. 

A lengyel hatóságok szerint a támadásban két ukrán állampolgár volt érintett, akik állítólag Oroszországnak dolgoztak, és jelenleg Belarussziában tartózkodnak. Az említett orosz konzulátus Gdanskban található, és a tervek szerint december 23-án zárja be kapuit. 

Korábban már Krakkóban és Poznanban szüntették meg az orosz diplomáciai képviseleteket az Ukrajna elleni támadás és hibrid szabotázsok miatt.

Az egyetlen orosz konzulátus a varsói nagykövetség marad

A gdanski konzulátus bezárásával Oroszország egyetlen diplomáciai képviselete a varsói nagykövetség marad, ám annak jövője bizonytalannak tűnik. A lengyel kormánykoalíció és az ellenzék többsége ugyanis támogatja a nagykövetség kiutasítására vonatkozó indítványt, amely hamarosan parlamenti szavazásra kerülhet. A vasúti támadás, amelyet Donald Tusk lengyel miniszterelnök Moszkva által szervezett kísérletnek nevezett, a Varsót Lublinnal és Ukrajnával összekötő stratégiai vasútvonalat célozta meg. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint a lengyel–orosz kapcsolatok mélyponton vannak

A gdanski konzulátus bezárása a romlás jele, és a lengyel hatóságok szándékát tükrözi, hogy a konzuli és diplomáciai kapcsolatok lehetőségeit nullára csökkentsék. Csak sajnálatunkat tudjuk kifejezni

– mondta Peszkov.

Moszkva válaszul csökkenti Lengyelország diplomáciai és konzuli jelenlétét Oroszországban – közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ hírügynökséggel. 

Borítókép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)

