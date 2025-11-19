Tuskszabotázsukránvasútrobbantásoroszország

Tusk szerint Oroszországnak dolgozó ukránok álltak a vasúti robbantások mögött

Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt állítja, hogy két ukrán állampolgár – akik szerinte az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak – felelős két súlyos vasúti szabotázsakcióért Lengyelországban. A bejelentés különös időzítése feszültséget kelt Varsó és Kijev között – miközben Lengyelországban több millió ukrán menekült él, és a lengyel kormány hónapok óta próbálja kezelni a társadalmi elégedetlenséget.

Szabó István
Forrás: The Guardian2025. 11. 19. 14:32
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: Wojtek Radwanski Forrás: AFP
Tusk a lengyel parlamentben elmondta: a két férfi katonai robbanószerkezetet helyezett el egy stratégiai vasútvonalon, valamint egy acélkapocs segítségével megrongálta a síneket egy másik szakaszon.

Tusk
A megrongált vasútvonalon zajlott a segélyek Ukrajnába szállítása. Fotó: NurPhoto/AFP

A robbanás szombat éjjel történt, egy tehervonat alatt, amely csak kisebb sérülést szenvedett – ám Tusk szerint a cél egy súlyos vasúti katasztrófa előidézése volt, írja a The Guardian.

A lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott:

Egy bizonyos határ átlépéséről van szó, ami az ukrajnai háború kezdete óta a legkomolyabb biztonsági fenyegetés.

A két gyanúsított – akiknek a nevét nem hozták nyilvánosságra – állítólag Belaruszból érkezett Lengyelországba, majd a merényletek után vissza is tértek oda. Egyikük már korábban is szabotázsért ült börtönben Ukrajnában, másikuk a Moszkva által elfoglalt Donyecki területről származik.

Police investigate at the scene of a damaged section of railway tracks on the Deblin-Warsaw route near the Mika railway station, next to the town of Zyczyn, central Poland, on November 17, 2025. Polish Prime Minister Donald Tusk says that an act of sabotage takes place, resulting in the destruction of the railway tracks by an explosive device. The damaged route is also crucial for delivering aid to Ukraine. (Photo by Aleksander Kalka/NurPhoto) (Photo by Aleksander Kalka / NurPhoto via AFP)
A rendőrség nyomoz Közép-Lengyelországban, a 2025. november 17-én megrongálódott vasúti sínszakaszon. Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka

 

Telegramon toborzott „egyszer használatos” ügynökök?

Lengyel források szerint a merényletek mögött az a módszer állhat, amelyet Oroszország más európai országokban is alkalmaz: Telegramon keresztül toborzott, pénzzel motivált, úgynevezett „egyszer használatos” operatív személyek.

Varsó 55 szabotőr letartóztatását jelentette be az elmúlt hónapokban – 23-at vasúti vagy infrastrukturális célpontok ellen elkövetett akciók miatt. A Guardian által látott iratok szerint a hálózat nehezen felderíthető, a megbízók személye pedig gyakorlatilag lenyomozhatatlan.

Mindez azonban nem akadályozta meg Tuskot abban, hogy a parlamentben azonnal Oroszországot nevezze meg felelősnek.

 

Diplomáciai válság Varsó és Minszk között

A két merénylő állítólag Belaruszba menekült vissza – éppen akkor, amikor Lengyelország két, régóta zárva tartott határátkelőt újranyitott a gazdasági nyomás enyhítése érdekében.

Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski máris erős diplomáciai lépésekre készül Minszkkel és Moszkvával szemben, és követeli a gyanúsítottak kiadását.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint az egész ügy újabb példája a lengyel ruszofóbiának.

 

Tusk kettős játéka: belpolitikai feszültségek és ukrán menekültek milliói

Tusk kijelentése különösen érzékeny helyzetben hangzott el. Lengyelországban több mint egymillió ukrán él menekültként vagy vendégmunkásként. Varsóban az utóbbi időben nő a társadalmi feszültség az ukrán jelenlét miatt. A lengyel gazdák hónapok óta tüntetnek az ukrán gabonaimport miatt.

A brit lap szerint a Tusk-kormány folyamatos kettős beszédet folytat: egyrészt fenntartja a háborús támogatást Kijev felé, másrészt igyekszik csillapítani a belföldi elégedetlenséget.

A lengyel hatóságok egyelőre nem mutattak be konkrét bizonyítékot arra, hogy a szabotázsakciók mögött valóban Moszkva áll. A cselekmények felelőseinél sem tudni pontosan, kik álltak a háttérben. A történet azonban így is tökéletesen szolgálja Varsó geopolitikai narratíváit. A kérdés csak az: mennyi az igazság a történetben és mennyi a politikai színjáték?

 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski) 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

