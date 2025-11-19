Telegramon toborzott „egyszer használatos” ügynökök?

Lengyel források szerint a merényletek mögött az a módszer állhat, amelyet Oroszország más európai országokban is alkalmaz: Telegramon keresztül toborzott, pénzzel motivált, úgynevezett „egyszer használatos” operatív személyek.

Varsó 55 szabotőr letartóztatását jelentette be az elmúlt hónapokban – 23-at vasúti vagy infrastrukturális célpontok ellen elkövetett akciók miatt. A Guardian által látott iratok szerint a hálózat nehezen felderíthető, a megbízók személye pedig gyakorlatilag lenyomozhatatlan.

Mindez azonban nem akadályozta meg Tuskot abban, hogy a parlamentben azonnal Oroszországot nevezze meg felelősnek.

Diplomáciai válság Varsó és Minszk között

A két merénylő állítólag Belaruszba menekült vissza – éppen akkor, amikor Lengyelország két, régóta zárva tartott határátkelőt újranyitott a gazdasági nyomás enyhítése érdekében.

Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski máris erős diplomáciai lépésekre készül Minszkkel és Moszkvával szemben, és követeli a gyanúsítottak kiadását.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint az egész ügy újabb példája a lengyel ruszofóbiának.

Tusk kettős játéka: belpolitikai feszültségek és ukrán menekültek milliói

Tusk kijelentése különösen érzékeny helyzetben hangzott el. Lengyelországban több mint egymillió ukrán él menekültként vagy vendégmunkásként. Varsóban az utóbbi időben nő a társadalmi feszültség az ukrán jelenlét miatt. A lengyel gazdák hónapok óta tüntetnek az ukrán gabonaimport miatt.

A brit lap szerint a Tusk-kormány folyamatos kettős beszédet folytat: egyrészt fenntartja a háborús támogatást Kijev felé, másrészt igyekszik csillapítani a belföldi elégedetlenséget.

A lengyel hatóságok egyelőre nem mutattak be konkrét bizonyítékot arra, hogy a szabotázsakciók mögött valóban Moszkva áll. A cselekmények felelőseinél sem tudni pontosan, kik álltak a háttérben. A történet azonban így is tökéletesen szolgálja Varsó geopolitikai narratíváit. A kérdés csak az: mennyi az igazság a történetben és mennyi a politikai színjáték?