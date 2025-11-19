Tusk a lengyel parlamentben elmondta: a két férfi katonai robbanószerkezetet helyezett el egy stratégiai vasútvonalon, valamint egy acélkapocs segítségével megrongálta a síneket egy másik szakaszon.
Tusk szerint Oroszországnak dolgozó ukránok álltak a vasúti robbantások mögött
Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt állítja, hogy két ukrán állampolgár – akik szerinte az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak – felelős két súlyos vasúti szabotázsakcióért Lengyelországban. A bejelentés különös időzítése feszültséget kelt Varsó és Kijev között – miközben Lengyelországban több millió ukrán menekült él, és a lengyel kormány hónapok óta próbálja kezelni a társadalmi elégedetlenséget.
A robbanás szombat éjjel történt, egy tehervonat alatt, amely csak kisebb sérülést szenvedett – ám Tusk szerint a cél egy súlyos vasúti katasztrófa előidézése volt, írja a The Guardian.
A lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott:
Egy bizonyos határ átlépéséről van szó, ami az ukrajnai háború kezdete óta a legkomolyabb biztonsági fenyegetés.
A két gyanúsított – akiknek a nevét nem hozták nyilvánosságra – állítólag Belaruszból érkezett Lengyelországba, majd a merényletek után vissza is tértek oda. Egyikük már korábban is szabotázsért ült börtönben Ukrajnában, másikuk a Moszkva által elfoglalt Donyecki területről származik.
További Külföld híreink
Telegramon toborzott „egyszer használatos” ügynökök?
Lengyel források szerint a merényletek mögött az a módszer állhat, amelyet Oroszország más európai országokban is alkalmaz: Telegramon keresztül toborzott, pénzzel motivált, úgynevezett „egyszer használatos” operatív személyek.
Varsó 55 szabotőr letartóztatását jelentette be az elmúlt hónapokban – 23-at vasúti vagy infrastrukturális célpontok ellen elkövetett akciók miatt. A Guardian által látott iratok szerint a hálózat nehezen felderíthető, a megbízók személye pedig gyakorlatilag lenyomozhatatlan.
Mindez azonban nem akadályozta meg Tuskot abban, hogy a parlamentben azonnal Oroszországot nevezze meg felelősnek.
Diplomáciai válság Varsó és Minszk között
A két merénylő állítólag Belaruszba menekült vissza – éppen akkor, amikor Lengyelország két, régóta zárva tartott határátkelőt újranyitott a gazdasági nyomás enyhítése érdekében.
Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski máris erős diplomáciai lépésekre készül Minszkkel és Moszkvával szemben, és követeli a gyanúsítottak kiadását.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint az egész ügy újabb példája a lengyel ruszofóbiának.
Tusk kettős játéka: belpolitikai feszültségek és ukrán menekültek milliói
Tusk kijelentése különösen érzékeny helyzetben hangzott el. Lengyelországban több mint egymillió ukrán él menekültként vagy vendégmunkásként. Varsóban az utóbbi időben nő a társadalmi feszültség az ukrán jelenlét miatt. A lengyel gazdák hónapok óta tüntetnek az ukrán gabonaimport miatt.
A brit lap szerint a Tusk-kormány folyamatos kettős beszédet folytat: egyrészt fenntartja a háborús támogatást Kijev felé, másrészt igyekszik csillapítani a belföldi elégedetlenséget.
A lengyel hatóságok egyelőre nem mutattak be konkrét bizonyítékot arra, hogy a szabotázsakciók mögött valóban Moszkva áll. A cselekmények felelőseinél sem tudni pontosan, kik álltak a háttérben. A történet azonban így is tökéletesen szolgálja Varsó geopolitikai narratíváit. A kérdés csak az: mennyi az igazság a történetben és mennyi a politikai színjáték?
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!