Megrongálták az Ukrajnába tartó vasútvonalat

Valaki vagy valakik megrongáltak egy vasútvonalat Lengyelországban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök már a helyszínen van, miután éppen ez az a vonal, amely Ukrajnába szállítja a segélyeket. Az incidens egyértelmű szabotázsakció, amely Lengyelország polgárai és biztonsága ellen irányul – írja a lengyel miniszterelnök a közösségi oldalán.

A megrongált vasútvonalon zajlott a segélyek Ukrajnába szállítása. Fotó: NurPhoto

Azt a hatóságok egyelőre nem tisztázták, hogy pontosan mi is történt a vasútvonallal, azonban a forgalom jelenleg is csak terelve zajlik.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

A jelentések szerint a mozdonyvezető telefonon jelentette a vasúti infrastruktúra meghibásodását Zychin város közelében, Garwolin megyében, nem messze a Mika vasútállomástól. Az incidens idején a vonaton két utas és a vasúti személyzet tagjai tartózkodtak. Ez egyébként az a vasútvonal, amin keresztül a lengyelek Ukrajnának szállítanak.