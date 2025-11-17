LengyelországUkrajnaTusk

Megrongálták az Ukrajnába tartó vasútvonalat

A miniszterelnök már a helyszínen van, ahol jelenleg is tart a károk elhárítása és a nyomozati tevékenység. Donald Tusk szerint az Ukrajnába tartó vasútvonal megrongálása példátlan szabotázs, amely Lengyelország biztonságát fenyegeti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 14:32
Fotó: ALEKSANDER KALKA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valaki vagy valakik megrongáltak egy vasútvonalat Lengyelországban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök már a helyszínen van, miután éppen ez az a vonal, amely Ukrajnába szállítja a segélyeket. Az incidens egyértelmű szabotázsakció, amely Lengyelország polgárai és biztonsága ellen irányul – írja a lengyel miniszterelnök a közösségi oldalán

A megrongált vasútvonalon zajlott a segélyek Ukrajnába szállítása
A megrongált vasútvonalon zajlott a segélyek Ukrajnába szállítása. Fotó: NurPhoto

Azt a hatóságok egyelőre nem tisztázták, hogy pontosan mi is történt a vasútvonallal, azonban a forgalom jelenleg is csak terelve zajlik. 

A jelentések szerint a mozdonyvezető telefonon jelentette a vasúti infrastruktúra meghibásodását Zychin város közelében, Garwolin megyében, nem messze a Mika vasútállomástól. Az incidens idején a vonaton két utas és a vasúti személyzet tagjai tartózkodtak. Ez egyébként az a vasútvonal, amin keresztül a lengyelek Ukrajnának szállítanak. 

Kezdetben Tusk arról beszélt, nem kizárt, hogy szabotázs történt, azonban ezt később már tényként közölte. 

A Varsó–Lublin útvonalon a vasúti sínek felrobbantása példátlan szabotázsakció, amely közvetlenül a lengyel állam és civil lakosságának biztonságát célozza meg. Ez az útvonal kulcsfontosságú az Ukrajnának szánt segélyek szállítása szempontjából is. Elkapjuk az elkövetőket, bárkik is legyenek ők

– írta későbbi bejegyzésében Tusk. 

 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu