Itt a fordulat: Varsó szerint sem lehet Ukrajna az EU tagja

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint igen komoly következményei lehetnek az ukrán korrupciónak. Varsó szerint ha Ukrajna nem változtat a korrupcióhoz való hozzáállásán, nem lehet az EU tagja – írja a Pravda.

Varsó figyelmeztetett, Ukrajna nem lehet az EU tagja, ha nem hagy fel a korrupcióval

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Ha Ukrajna nem változtat a korrupcióval kapcsolatos hozzáállásán, nem lehet EU-tag – jelentette ki a külügyminiszter. A miniszter elmondta, hogy találkozott Tarasz Kacskával, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével.

Azt hallotta tőlem, hogy a Nyugat bizalma elvesztésének a legkönnyebb módja a korrupció eltűrése. Ha Ukrajna továbbra is tolerálja a korrupciót, akkor nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz

– hangsúlyozta a politikus.