UkrajnaZelenszkijkorrupció

Itt a fordulat: Varsó szerint sem lehet Ukrajna az EU tagja

Már Lengyelország is jelezte, hogy nem tűri az ukrán korrupciót. Ukrajna komoly figyelmeztetést kapott Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztertől, azonban a szomorú valóság az, hogy a friss botrány nem példa nélküli az országban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 9:27
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: POOL
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint igen komoly következményei lehetnek az ukrán korrupciónak. Varsó szerint ha Ukrajna nem változtat a korrupcióhoz való hozzáállásán, nem lehet az EU tagja – írja a Pravda

Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Ha Ukrajna nem változtat a korrupcióval kapcsolatos hozzáállásán, nem lehet EU-tag – jelentette ki a külügyminiszter. A miniszter elmondta, hogy találkozott Tarasz Kacskával, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével.

Azt hallotta tőlem, hogy a Nyugat bizalma elvesztésének a legkönnyebb módja a korrupció eltűrése. Ha Ukrajna továbbra is tolerálja a korrupciót, akkor nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz 

– hangsúlyozta a politikus.

A friss korrupciós botrány azonban nem egyedülálló eset Ukrajnában. Mint ismeretes, a mostani botrány középpontjában Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzlettársa áll. A vizsgálata szerint Timur Mindics, az elnök közeli szövetségese, egy olyan csoportot vezetett, amely energiaipari építési és beszerzési szolgáltatásokból kapott jutalékot, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmi rendszereinek kiépítését és a bevételek tisztára mosását. 

Ukrajna eddig is szenvedett a korrupciótól 

Az ukrán bíróságok 2025 első öt hónapjában 2032 ügyben hoztak döntést korrupciós jogsértések miatt, derül ki az OpenDataBot elemzéséből, amely Ukrajna korrupciós eseteket nyilvántartó hivatalos állami adatbázisra hivatkozik.

Ez 37 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ám a statisztikai fellendülés mögött döntően csak pénzbírságok állnak, ugyanis az ügyek 97 százalékában ez volt a kiszabott büntetés. Valódi szabadságvesztésre csupán 44 elkövetőt ítéltek.

Szintén emlékezetes volt az az áprilisi eset, amelyben az ukrán agrárpolitikai és gazdasági tárcák magas rangú vezetői egy több mint 1,7 millió dolláros sikkasztási ügybe keveredtek. Kiderült, a humanitárius segélyként szánt élelmiszereket a piaci ár többszöröséért szerezték be, hogy aztán az árkülönbözetet saját cégeiken keresztül külföldi számlákra juttassák.

Zelenszkij maga akarta felszámolni a hatóságokat 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök maga akarta meggátolni a vádak szerint a nyomozásokat, ezt a cél szolgálta az a jogszabály, amely felszámolta volna az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) függetlenségét. 

Az elnök tervei szerint a két hivatal ellenőrzése a főügyészséghez került volna. 

Végül a tervezet akkora ellenállást váltott ki Ukrajnában és Zelenszkij külföldi szövetségeseinek körében, hogy az elnök kénytelen volt visszavonni azt. Azt azonban az ukrán sajtó már akkor is megszellőztette, hogy a NABU és a SAP azért került az elnök célkeresztjébe, mert túlságosan közel jutottak a nyomozók a belső köreihez. 

A mostani, Mindicset érintő ügyben pedig már fel is merült, hogy akár a kormányig is nyúlhatnak a szálak. Így Zelenszkijnek egészen biztosan van miért izgulnia, hiszen még az örök támogató EU is jelezte, hogy a korrupciót egészen biztosan nem tolerálják. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

