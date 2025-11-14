UkrajnaKijevjóvátételi hitelZelenszkij

Zelenszkij és Ukrajna végnapjai, ettől a dátumtól rettegnek Kijevben

Az EU 140 milliárd eurós jóvátételi hitelt készül nyújtani Ukrajnának a lefoglalt orosz eszközökből, miközben Kijev költségvetése vészesen fogy – a belga ellenállás és a szankciók hat hónapos megújítása azonban versenyfutássá teszi a brüsszeli döntést. Ukrajna a csőd szélén. A Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt elszabadult korrupció miatt kemény megszorítások várhatók a háborúban álló országban. Ukrajnának áprilisban el kell kezdenie a spórolást, ha a külső források nem érkeznek meg hamarabb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 7:33
Nagy bajban Zelenszkij és Ukrajna (Fotó: AFP)
Nagy bajban Zelenszkij és Ukrajna (Fotó: AFP)
Az Európai Unió továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a lefoglalt orosz eszközökből finanszírozzon egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitelt Ukrajnának, miután a tagállamok pénzügyminisztereinek többsége támogatta a kezdeményezést. Kijev azonban egyre sürgetőbb pénzügyi nehézségekkel küzd a orosz agresszió elhárításához, ami miatt a brüsszeli döntéshozóknak elkeseredett versenyfutás kezdődött az idővel. A belga ellenállás és a szankciók megújításának kockázatai tovább bonyolítják a helyzetet. Ukrajna napjai meg vannak számlálva. Zelenszkij és körének korrupciós botrányai pedig csak rontanak a helyzeten.

Európai lélegeztetőgépen Zelenszkij országa (Fotó: AFP)
Európai lélegeztetőgépen Zelenszkij országa. Fotó: AFP

Az Európai Bizottság gazdaságért felelős alelnöke, Valdis Dombrovskis csütörtökön figyelmeztette a minisztereket: 

A tétlenség költsége messze meghaladja a hitel előmozdításának következményeit.

Dombrovskis szavai rávilágítanak arra, hogy Ukrajna háborús kasszája vészesen fogy, és a további késlekedés alááshatja az ország védelmét Oroszország ellen. A bizottság ezért megduplázza erőfeszítéseit, hogy a befagyasztott eszközöket – amelyek nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelőnél pihen – felhasználja a hitel fedezésére.

A terv lényege, hogy Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország befejezi a háborút, és megfizeti a jóvátételt – ami gyakorlatilag garanciát jelentene a Nemzetközi Valutaalap (IMF) számára. 

Ez egy formális javaslatot jelentene az Európai Parlamentnek és tanácsnak, ami elég lehet ahhoz, hogy meggyőzzük az IMF-et arról, hogy az ukrán kormány pénzügyei rendben lesznek a további adósságvállaláshoz

 – magyarázták EU-s tisztviselők. Azonban a pénz folyósítása attól függ, hogy az EU végül beleegyezik-e a Kreml befagyasztott pénzének felhasználásába a sokkal nagyobb volumenű hitel finanszírozására.

Ukrajnának áprilisban el kell kezdenie a megszorításokat, ha a külső források nem érkeznek meg hamarabb. Akkora a baj, hogy Kijev következő lépése az lehet, hogy megkezdi az orosz rakéták és dróntámadások okozta károkhoz kapcsolódó újjáépítési projektek finanszírozásának visszatartását. 

Végső megoldásként elhalasztanák a köztisztviselők, egészségügyi dolgozók, nyugdíjasok és a katonák béreinek kifizetését. 

Ez eddig nem történt meg az Oroszországgal jelenleg is zajló konfliktusban. 

Sok akadály maradt még, mire Ukrajna ténylegesen megkapja a készpénzt, ha egyáltalán hozzájut ahhoz. A legnagyobb gondot Belgium jelenti, amely kulcsfontosságú akadályként áll a terv útjába. A belga kormány attól tart, hogy az orosz eszközök felhasználása kitenné az országot Moszkva megtorlásának. 

Ehhez jönnek a politikai kockázatok: az EU-tagállamoknak minden hat hónapban egyhangúlag jóvá kell hagyniuk az orosz szankciókat.

A brüsszeli Politico szerint a helyzet sürgető: Ukrajna óriási költségvetési hiánnyal néz szembe a következő két évben, és az amerikai támogatás megszűnése miatt az európaiaknak kellene fizetni, hogy működőképes legyen Ukrajna, amelyben virágzik a korrupció.

Mint arról korábban arról írtunk, a legújabb botrány a hét elején robbant ki, miután Ukrajna állami korrupcióellenes felügyeleti szervei lelepleztek egy csoport jelenlegi és volt energiaügyi tisztviselőt, egy neves üzletembert, kormányminisztereket és egy volt miniszterelnök-helyettest. A bűnszervezet manipulálta az Energoatom, Ukrajna állami atomenergia-vállalatának szerződéseit, hogy a szerződések értékének 10-15 százalékát kitevő kenőpénzt csikarjon ki. 

A korrupciós vizsgálat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kulcsfontosságú szövetségeseit is érinti.

Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont vécé és bidé is található. De ez az ügy csak a jéghegy csúcsa Ukrajnában.

 

Borítókép: Nagy bajban Zelenszkij és Ukrajna (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

