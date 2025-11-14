Az Európai Unió továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a lefoglalt orosz eszközökből finanszírozzon egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitelt Ukrajnának, miután a tagállamok pénzügyminisztereinek többsége támogatta a kezdeményezést. Kijev azonban egyre sürgetőbb pénzügyi nehézségekkel küzd a orosz agresszió elhárításához, ami miatt a brüsszeli döntéshozóknak elkeseredett versenyfutás kezdődött az idővel. A belga ellenállás és a szankciók megújításának kockázatai tovább bonyolítják a helyzetet. Ukrajna napjai meg vannak számlálva. Zelenszkij és körének korrupciós botrányai pedig csak rontanak a helyzeten.

Európai lélegeztetőgépen Zelenszkij országa. Fotó: AFP

Az Európai Bizottság gazdaságért felelős alelnöke, Valdis Dombrovskis csütörtökön figyelmeztette a minisztereket:

A tétlenség költsége messze meghaladja a hitel előmozdításának következményeit.

Dombrovskis szavai rávilágítanak arra, hogy Ukrajna háborús kasszája vészesen fogy, és a további késlekedés alááshatja az ország védelmét Oroszország ellen. A bizottság ezért megduplázza erőfeszítéseit, hogy a befagyasztott eszközöket – amelyek nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelőnél pihen – felhasználja a hitel fedezésére.

A terv lényege, hogy Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország befejezi a háborút, és megfizeti a jóvátételt – ami gyakorlatilag garanciát jelentene a Nemzetközi Valutaalap (IMF) számára.

Ez egy formális javaslatot jelentene az Európai Parlamentnek és tanácsnak, ami elég lehet ahhoz, hogy meggyőzzük az IMF-et arról, hogy az ukrán kormány pénzügyei rendben lesznek a további adósságvállaláshoz

– magyarázták EU-s tisztviselők. Azonban a pénz folyósítása attól függ, hogy az EU végül beleegyezik-e a Kreml befagyasztott pénzének felhasználásába a sokkal nagyobb volumenű hitel finanszírozására.