Mint ismert, Ukrajnában az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik. A vádak középpontjában Volodimir Zelenszkij elnök egyik üzleti partnere, Timur Mindics áll. A háború alatt dollármilliók vándoroltak politikai és gazdasági körök zsebébe, a botrány pedig tovább dagad, amibe nem csupán egyetlen korrupt tisztségviselő bukhat bele, hanem egy egész állami banki struktúra is.

Amerikai városnevekkel jelölt dollárhegy buktathatja le az ukrán korrupciós hálózatot Fotó: AFP

Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő videóblogjában arról beszélt: sok jel utal arra, hogy a készpénz az állami kézbe vett Sense Bank rendszerén keresztül juthatott Mindics környezetébe. A bank vezetésében több olyan személy található – Olekszij Sztupak igazgatótanácsi elnök, Mikola Hladisenko felügyelőbizottsági elnök, valamint a biztonsági szolgálat vezetője –, akik Zseleznyak szerint korábban közvetlenül Mindics köréhez tartoztak – erről számolt be az EMPR Media.