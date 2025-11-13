korrupciós botránybankrendszerUkrajnaukrajnai korrupciókészpénzkorrupciódollár

Amerikai városnevekkel jelölt dollárhegy buktathatja le az ukrán korrupciós hálózatot

Újabb súlyos részletek kerültek napvilágra a Timur Mindics ukrán üzletember körül kirobbant korrupciós botrányban. A NABU által végrehajtott házkutatások során mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak Mindics és Derkacs irodájában. A jellegzetes csomagolás szakértők szerint kizárja, hogy a pénz magánszemélyektől származik: ilyen bankjegyeket ugyanis kizárólag bankok rendelhetnek nagy mennyiségben, közvetlenül az Egyesült Államokból. A dollárkötegek útja ezért új irányba tereli a nyomozást.

Munkatársunktól
2025. 11. 13. 19:06
Újabb súlyos részletek kerültek napvilágra a Timur Mindics ukrán üzletember körül kirobbant korrupciós botrányban Forrás: AFP
Mint ismert, Ukrajnában az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik. A vádak középpontjában Volodimir Zelenszkij elnök egyik üzleti partnere, Timur Mindics áll. A háború alatt dollármilliók vándoroltak politikai és gazdasági körök zsebébe, a botrány pedig tovább dagad, amibe nem csupán egyetlen korrupt tisztségviselő bukhat bele, hanem egy egész állami banki struktúra is.

Amerikai városnevekkel jelölt dollárhegy buktathatja le az ukrán korrupciós hálózatot
Amerikai városnevekkel jelölt dollárhegy buktathatja le az ukrán korrupciós hálózatot Fotó: AFP

Ukrajnában az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik

Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő videóblogjában arról beszélt: sok jel utal arra, hogy a készpénz az állami kézbe vett Sense Bank rendszerén keresztül juthatott Mindics környezetébe. A bank vezetésében több olyan személy található – Olekszij Sztupak igazgatótanácsi elnök, Mikola Hladisenko felügyelőbizottsági elnök, valamint a biztonsági szolgálat vezetője –, akik Zseleznyak szerint korábban közvetlenül Mindics köréhez tartoztak – erről számolt be az EMPR Media.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Sense Bank államosítása után többirányú, szervezett korrupciós hálózat épülhetett ki a pénzintézetben,

amely – megfelelő ellenőrzés mellett – képes lehetett nagy összegek észrevétlen mozgatására. A készpénz ukrán banki rendszereken keresztül legalábbis nehezen juthatott volna magánkézbe: a háborús pénzügyi szabályok szerint ekkora összeget sem magánszemély, sem vállalkozás nem szerezhetne meg ilyen formában.

A nyomozók most arra keresik a választ, hogyan kerülhetett a frissen importált amerikai készpénz Mindics háttérirodájába, 

és kik segíthették a dollárhegy eltüntetését a hivatalos banki elszámolásokból. Zseleznyak szerint egy „nagyon is földhözragadt” logisztikai lánc rajzolódik ki, amely Mindics, Vaszil Veszelji – az elnöki hivatalhoz kötődő felügyelő – és a Sense Bank között húzódhat.

A botrány tovább dagad, és a jelek szerint nem csupán egyetlen korrupt tisztségviselő bukhat bele, hanem egy egész állami banki struktúra is,

amely évek óta a politikai háttérhatalmak célpontja volt. A nyomozás következő szakasza várhatóan azt is feltárja, kik, milyen parancsra és milyen célból mozgatták a dollármilliókat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Antonio Costa (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

