UkrajnaZelenszkijkorrupció

Fogy a levegő Zelenszkij körül a korrupciós botrányban

Egyre több információ lát napvilágot a hatalmas ukrán korrupciós botrány ügyében. A Volodimir Zelenszkij elnök üzlettársát is érintő botrány a legfrissebb hírek szerint egészen az ország nagy becsben tartott védelmi vállalatáig, a Fire Pointing nyúlhat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 8:37
Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre több információ lát napvilágot Ukrajnában a frissen kirobbant korrupciós botrány ügyében. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzlettársától, Timur Mindicstől indult ügy szálai egészen a Fire Point fegyvergyártó vállalatig nyúlnak – írja az Origo

Zelenszkij ukrán elnöknek van mitől tartania  Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP
Zelenszkij ukrán elnöknek van mitől tartania. Fotó: AFP

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vizsgálata szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese egy olyan csoportot vezetett, amely energiaipari építési és beszerzési szolgáltatásokból kapott jutalékot, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmi rendszereinek kiépítését és a bevételek tisztára mosását. A Zelenszkij-kormány több más személyiségét is érintettnek tartják az ügyben, azonban a nyomozás még zajlik. 

A friss nyomozati anyagok és bizonyítékok szerint ugyanis a szálak egészen a Fire Point fegyvergyártó vállalatig érhetnek. 

A Fire Point egy 2023-ban alapított védelmi magánvállalkozó, amely az FP–1 nagy hatótávolságú drónt és a Flamingo cirkálórakétát gyártja. A november 13-i tárgyaláson azonban megdöbbentő kapcsolatra derült fény. 

Ihor Fursenko, a csoport egyik kulcsfontosságú tagja, aki állítólag a rendszerből származó pénzt mosta tisztára, hivatalosan a Fire Point alkalmazottja volt, hogy megkíméljék a mozgósítástól, és lehetővé tegyék számára az Ukrajnán kívüli utazást – derül ki a tárgyaláson nyilvánosságra hozott párbeszédrészletből.

Egy friss hangfelvételen Fursenko Olekszandr Cukermannal, egy másik, az ügyben vádlott üzletemberrel beszélget, akit Zelenszkij később szankcionált. A két férfi arról beszél, hogy Fursenko nemrég hivatalos állást kapott a Fire Pointnál. Amikor Fursenko a munkaviszonnyal kapcsolatos adókat említi, Cukerman azt mondja, hogy a cég fogja fizetni az adókat helyette. 

A Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SAP) ügyésze azt nyilatkozta, hogy adataik szerint Fursenko 2025. március 19. óta adminisztrátorként dolgozott a Fire Pointnál. Zelenszkij körül tehát egyre fogy a levegő, miután nemcsak az üzlettársa és a kormány tagjai, de az általa külföldi terjeszkedésre kijelölt vállalat is érintett lehet a botrányban. 

A rakétákat gyártó Fire Point cég, amely Zelenszkijhez közel áll, több botrány középpontjában is szerepelt. 

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Fire Point nevű ukrán startup sikersztoriját korrupciós vádak és minőségi viták kísérik. A háborún Zelenszkij volt filmstúdiós cége is nagyot kaszál – de a filmek helyett mára túlárazott fegyvereket gyártanak.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Korrupciós árnyék vetül az ukrán uniós tervekre

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu