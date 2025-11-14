Fogy a levegő Zelenszkij körül a korrupciós botrányban

Egyre több információ lát napvilágot Ukrajnában a frissen kirobbant korrupciós botrány ügyében. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzlettársától, Timur Mindicstől indult ügy szálai egészen a Fire Point fegyvergyártó vállalatig nyúlnak – írja az Origo.

Zelenszkij ukrán elnöknek van mitől tartania. Fotó: AFP

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vizsgálata szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese egy olyan csoportot vezetett, amely energiaipari építési és beszerzési szolgáltatásokból kapott jutalékot, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmi rendszereinek kiépítését és a bevételek tisztára mosását. A Zelenszkij-kormány több más személyiségét is érintettnek tartják az ügyben, azonban a nyomozás még zajlik.