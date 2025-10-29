Zelenszkij filmstúdiós cége hatalmas pénzeket szakít a háborún

Míg a Szilícium-völgyi startupok garázsokból indultak, Ukrajna védelmi startupjainak története a pincékbe nyúlik vissza. Sok vállalkozás kezdetben bolti alkatrészekből szerelt össze drónokat – a föld alatt dolgozva, hogy elkerüljék az orosz rakétazáport. Az ukrán védelmi startupok közül azonban egy cég magasan kiemelkedik a többi közül, a dróngyártó Fire Point. A céget sorra érik a korrupciós vádak és Zelenszkij neve is felmerült az ügyben – számolt be róla a New York Times.
A kezdetben önkéntes alapon működő ukrán fegyvergyártó startupok mára a kormányzati ösztönzés hatására a védelmi ipar meghatározó szereplőivé váltak. A növekedés tempója, a vállalat mérete, valamint a Zelenszkij ukrán elnökhöz fűződő viszonya miatt a Fire Point sztorija különösen nagy port kavart. A 2022 februárja (a háború kitörése) előtt a cég filmes és tévés produkciók castingügynökségeként működött és tulajdonosa Jehor Skalija akkor egy másik, filmes helyszínekre szakosodott vállalat, az At Point vezetője volt. A Fire Point mai technológiai igazgatója, Irina Tereh korábban pedig egy kültéri betonbútorokat gyártó cég vezetéséért volt felelős.