UkrajnaOroszországkorrupciós vádFire PointZelenszkijdrónvizsgálat

Zelenszkij filmstúdiós cége hatalmas pénzeket szakít a háborún

A Fire Point nevű ukrán startup sikersztoriját korrupciós vádak és minőségi viták kísérik. A háborún Zelenszkij volt filmstúdiós cége is nagyot kaszál – de a filmek helyett mára túlárazott fegyvereket gyártanak. A cég idén már mintegy 1 milliárd dollárnyi állami szerződést nyert el és Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává vált.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 13:21
Zelenszkij elnök és rakáték a háttérben
Zelenszkij elnök és rakáték a háttérben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Míg a Szilícium-völgyi startupok garázsokból indultak, Ukrajna védelmi startupjainak története a pincékbe nyúlik vissza. Sok vállalkozás kezdetben bolti alkatrészekből szerelt össze drónokat – a föld alatt dolgozva, hogy elkerüljék az orosz rakétazáport. Az ukrán védelmi startupok közül azonban egy cég magasan kiemelkedik a többi közül, a dróngyártó Fire Point. A céget sorra érik a korrupciós vádak és Zelenszkij neve is felmerült az ügyben – számolt be róla a New York Times.

Ukrajna legnagyobb dróngyára – ami pár éve még Zelenszkijjel készített filmeket – korrupciós vádakkal néz szembe
Ukrajna legnagyobb dróngyára – ami pár éve még Zelenszkijjel készített filmeket – korrupciós vádakkal néz szembe
(Fotó: AFP/Ed Jones)

A kezdetben önkéntes alapon működő ukrán fegyvergyártó startupok mára a kormányzati ösztönzés hatására a védelmi ipar meghatározó szereplőivé váltak. A növekedés tempója, a vállalat mérete, valamint a Zelenszkij ukrán elnökhöz fűződő viszonya miatt a Fire Point sztorija különösen nagy port kavart. A 2022 februárja (a háború kitörése) előtt a cég filmes és tévés produkciók castingügynökségeként működött és tulajdonosa Jehor Skalija akkor egy másik, filmes helyszínekre szakosodott vállalat, az At Point vezetője volt. A Fire Point mai technológiai igazgatója, Irina Tereh korábban pedig egy kültéri betonbútorokat gyártó cég vezetéséért volt felelős.

Ma már az ukrán hadsereg egyik meghatározó beszállítójának számít a Fire Point és az idei évben mintegy egymilliárd dollár értékű megrendelést nyert el. A társaság harminc, titkos ukrajnai telephelyen gyárt nagy hatótávolságú drónokat olcsó alapanyagokból – például hungarocellből, rétegelt lemezből, műanyagból és egy, eredetileg versenykerékpárokhoz tervezett szénszál-típusból. Ezeket a repülő eszközöket főként orosz olajfinomítók elleni bevetésekre használják, céljuk az orosz gazdaság lehető legnagyobb mértékű károsítása, hogy ezáltal Ukrajna javítsa alkupozícióját a béketárgyalásokon. A cég közleménye szerint a Flamingo cirkálórakéta gyártását is prioritásként kezeli, hogy az ukrán erők Oroszország belsejébe is képesek legyenek csapásokat mérni.

A Flamingo egy nagy méretű cirkálórakéta, amely mintegy tizenkét méter hosszú, fesztávolsága hat méter, és akár 1150 kilogrammnyi hasznos terhet is képes célba juttatni, hatótávolságát pedig egyes források 3000 kilométerre teszik.

Korábban írtunk róla, hogy ukrán drónok támadták Moszkvát + videó

Zelenszkij és a korrupciós vádak

A Fire Point gyors felemelkedése miatt korrupciós gyanú merültek fel a cég ellen, és vizsgálat is indult. A vállalat az ukrán film- és tévés iparból nőtte ki magát és ez a cég szervezte a 2016-os, Zelenszkij főszereplésével készült Eight Best Dates helyszínmunkáit. A Kyiv Independent augusztusi beszámolója szerint Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Ügynöksége azt vizsgálja, van-e kapcsolat a Fire Point és az üzletember Timur Mindics között, a lap szerint azt is feltérképezik, kapott‑e Mindics részesedést a cég nyereségéből, mint név nélkül említett tulajdonos.

A Fire Point vezetése azt közölte, hogy együttműködnek a korrupcióellenes szervekkel, és állításuk szerint a vizsgálat nem a társaságot, hanem kormányzati tisztviselőket célozza. 

A céget azzal is vádolták, hogy előnyös bánásmódban részesült, noha drónjaik minősége vitatható volt: kritikusok szerint a megoldásaik kevésbé voltak eredményesek, mint néhány más ukrán startupé. Az illetékes parlamenti felügyeleti szerv emiatt vizsgálatot követelt a beszerzések minőségi és árazási kérdései miatt.

A vállalat szerint a korai minőség-ellenőrzési gondokat orvosolták, és fő drónjuk, az FP–1 megbízhatónak bizonyult az orosz olajfinomítók elleni bevetéseken. 

A szakértők szerint az alkatrészek és a munkadíjak alapján a Fire Point FP–1 drónját olcsóbban lehetne legyártani, mint a 2024. decemberi, darabonkénti körülbelül 58 ezer dolláros ajánlati árat.

A tárgyalások hiányában a drónok gyártására vonatkozó, olcsóbb opcióhoz képest így mintegy 16,7 millió dollárral drágább szerződéseket ítéltek oda nekik.

Borítókép: Zelenszkij elnök és rakáték a háttérben (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij nem békével, hanem legalább két-három év háborúval számol

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu