Zelenszkij filmstúdiós cége hatalmas pénzeket szakít a háborún

Korábban írtunk róla, hogy ukrán drónok támadták Moszkvát + videó

Zelenszkij és a korrupciós vádak

A Fire Point gyors felemelkedése miatt korrupciós gyanú merültek fel a cég ellen, és vizsgálat is indult. A vállalat az ukrán film- és tévés iparból nőtte ki magát és ez a cég szervezte a 2016-os, Zelenszkij főszereplésével készült Eight Best Dates helyszínmunkáit. A Kyiv Independent augusztusi beszámolója szerint Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Ügynöksége azt vizsgálja, van-e kapcsolat a Fire Point és az üzletember Timur Mindics között, a lap szerint azt is feltérképezik, kapott‑e Mindics részesedést a cég nyereségéből, mint név nélkül említett tulajdonos.

A Fire Point vezetése azt közölte, hogy együttműködnek a korrupcióellenes szervekkel, és állításuk szerint a vizsgálat nem a társaságot, hanem kormányzati tisztviselőket célozza.

A céget azzal is vádolták, hogy előnyös bánásmódban részesült, noha drónjaik minősége vitatható volt: kritikusok szerint a megoldásaik kevésbé voltak eredményesek, mint néhány más ukrán startupé. Az illetékes parlamenti felügyeleti szerv emiatt vizsgálatot követelt a beszerzések minőségi és árazási kérdései miatt.

A vállalat szerint a korai minőség-ellenőrzési gondokat orvosolták, és fő drónjuk, az FP–1 megbízhatónak bizonyult az orosz olajfinomítók elleni bevetéseken.

A szakértők szerint az alkatrészek és a munkadíjak alapján a Fire Point FP–1 drónját olcsóbban lehetne legyártani, mint a 2024. decemberi, darabonkénti körülbelül 58 ezer dolláros ajánlati árat.

A tárgyalások hiányában a drónok gyártására vonatkozó, olcsóbb opcióhoz képest így mintegy 16,7 millió dollárral drágább szerződéseket ítéltek oda nekik.