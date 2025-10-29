Az amerikai hírszerzés jelentése hatalmas pofon Zelenszkijnek

A dokumentum közvetlenül is érinti Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit.

Putyin kitart céljai mellett

Trump az elmúlt hetekben egyre nyíltabban fejezi ki csalódottságát Putyin viselkedése miatt. Hivatalba lépése óta először gazdasági szankciókat vezetett be Moszkva ellen. A szankciók két nagy orosz olajvállalatot érintenek.

„Úgy éreztem, eljött az ideje” – mondta Trump újságíróknak.

Hozzátette:

Remélem, nem maradnak sokáig érvényben, mert azt szeretném, ha véget érne ez a háború.

Trump a béke mellé áll

Elemzők szerint Trump lépései – a szankciók, az Ukrajnának szánt fegyverszállítások újragondolása és az európai szövetségesekkel való egyeztetések – arra utalnak, hogy Washington egyre keményebb eszközökkel próbálja rábírni Oroszországot a tárgyalóasztalhoz.