Az amerikai hírszerzés jelentése hatalmas pofon Zelenszkijnek

Az Egyesült Államok hírszerző szervei úgy látják, hogy Oroszország továbbra sem kész kompromisszumra az ukrajnai háború ügyében – számolt be róla a Washington Post több amerikai forrásra hivatkozva. A legfrissebb hírek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök minden korábbinál elszántabb a háború folytatására, és addig nem hajlandó visszalépni, amíg Moszkva el nem éri stratégiai céljait.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
A jelentést októberben ismertették az amerikai kongresszus több tagjával. A hírszerzési anyag szerint az orosz elnök továbbra is elkötelezett Ukrajna területeinek megszerzése és az orosz–ukrán háború folytatása mellett – annak ellenére, hogy Oroszország jelentős emberveszteségeket és gazdasági nehézségeket szenved el, írja az Origó.

Putyin
Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amint megérkeznek az Elmendorf–Richardson közös bázisra Anchorage-ban, Alaszkában, 2025. augusztus 15-én (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

A dokumentum közvetlenül is érinti Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit.

Putyin kitart céljai mellett

Trump az elmúlt hetekben egyre nyíltabban fejezi ki csalódottságát Putyin viselkedése miatt. Hivatalba lépése óta először gazdasági szankciókat vezetett be Moszkva ellen. A szankciók két nagy orosz olajvállalatot érintenek.

„Úgy éreztem, eljött az ideje” – mondta Trump újságíróknak.

Hozzátette: 

Remélem, nem maradnak sokáig érvényben, mert azt szeretném, ha véget érne ez a háború.

Trump a béke mellé áll

Elemzők szerint Trump lépései – a szankciók, az Ukrajnának szánt fegyverszállítások újragondolása és az európai szövetségesekkel való egyeztetések – arra utalnak, hogy Washington egyre keményebb eszközökkel próbálja rábírni Oroszországot a tárgyalóasztalhoz.

Európai diplomaták szerint a legutóbbi fejlemények – az orosz olajipar elleni ukrán dróntámadások, a nyugati fegyverszállítások fokozása és az amerikai gazdasági nyomás – hosszabb távon akár elmozdulást is eredményezhetnek a Kreml álláspontjában.

Mindeközben Moszkva továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna ne csatlakozhasson a NATO-hoz, és ne állomásozhassanak nyugati békefenntartók az ország területén. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Maxim Shemetov)

