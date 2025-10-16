Váratlan helyről kapott segítséget Trump a béke felé vezető úton

„Szóval nem örültem annak, hogy India olajat vásárol, és Modi ma biztosított arról, hogy nem fognak Oroszországtól olajat vásárolni. Ez egy nagy lépés. Most rá fogjuk venni Kínát, hogy ugyanezt tegye” – mondta Trump a Fehér Házban.

Donald Trump szerint az indiai miniszterelnöktől ígéretet kapott arra, hogy India leáll az orosz olaj vásárlásával (Fotó: Getty Images North America/Kevin Dietsch)

Washington korábban ötvenszázalékos vámot vetett ki Indiára az orosz olaj folyamatos importja miatt, miután Trump azzal fenyegetőzött, hogy másodlagos szankciókat vet ki Oroszország kereskedelmi partnereire, ha Moszkva nem tesz előrelépést az ukrajnai béke felé.

India csak a háború vége után fog visszatérni Oroszországhoz

– mondta Trump újságíróknak a Kyiv Independent beszámolója szerint.

India döntése segíteni fogja az Egyesült Államokat a tűzszünet közvetítésében Kijev és Moszkva között – állította Trump, miközben elismerte, hogy a békemegállapodás kidolgozása nehéz folyamat.

De ha India nem vásárol olajat, az sokkal könnyebbé teszi a dolgot

– fogalmazott Trump, majd hozzátette, az orosz olajimport leállítására irányuló folyamat Indiában időbe fog telni, de hamarosan véget ér.

Az elnök hangsúlyozta nagyszerű kapcsolatát Modival, akit nagyszerű embernek nevezett, aki szereti őt.

Narendra Modi, India miniszterelnöke (Fotó: Leon Neal)

„Modi a barátom, nagyszerű a kapcsolatunk… – nem, nem örültünk annak, hogy Oroszországtól vásárolt olajat, mert ez lehetővé tette Oroszország számára, hogy folytassa ezt a nevetséges háborút, amelyben másfél millió embert veszítettek”

– mondta Trump.

Az amerikai elnök azt nem említette, hogy India pontosan mikor fogja leállítani az importot Oroszországból. A korábbi indiai hivatalos álláspont szerint nem tervezték az orosz olajimport leállítását, annak ellenére, hogy Washington drasztikus mértékű vámokat helyezett kilátásba az indiai termékekre.

A Bloomberg nemrég arról számolt be, hogy az indiai kormánytisztviselők a Fehér Házat arról tájékoztatták, hogy Újdelhi korlátozhatja az orosz olajimportot, ha a kereskedelmet szankcionált iráni és venezuelai olaj vásárlásával ellensúlyozhatja. India az orosz üzemanyag egyik fő vásárlója.

Borítókép: Narendra Modi indiai miniszterelnök arról biztosította az amerikai elnököt, hogy India többé nem fog orosz olajat vásárolni – jelentette ki Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján. (Fotó: AFP)