Trump elnök kijelentette: „Remélem, hogy megállapodásra fogunk jutni. Úgy gondolom, hogy ez mindkét fél számára előnyös lesz.” Hozzátette, hogy a világ figyeli az eseményeket, és szerinte „valami nagyon izgalmas dolog fog születni”. Az elnök Dél-Koreában tartózkodik ázsiai körútja részeként, amelynek fő célja az amerikai gazdasági és védelmi partnerségek erősítése a térségben.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump szerint közel a megállapodás Kínával

Útjának korábbi állomásain Japánnal, Malajziával, Vietnámmal és Thaifölddel írt alá különböző kereskedelmi megállapodásokat, és a hét végén további egyezményekről tárgyal a dél-koreai vezetőkkel.