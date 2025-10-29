TrumpKínavámkereskedelmi háborúHszi Csin-pingamerikai elnök

Trump szerint közel a megállapodás

Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan megállapodás születhet az Egyesült Államok és Kína között a hónapok óta tartó kereskedelmi háború lezárásáról. Az elnök Dél-Koreában, az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján beszélt arról, hogy már holnap áttörést érhetnek el a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásokon.

Sebők Barbara
2025. 10. 29. 7:22
Trump áttörést vár az amerikai elnök Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásain Forrás: AFP
Trump elnök kijelentette: „Remélem, hogy megállapodásra fogunk jutni. Úgy gondolom, hogy ez mindkét fél számára előnyös lesz.” Hozzátette, hogy a világ figyeli az eseményeket, és szerinte „valami nagyon izgalmas dolog fog születni”. Az elnök Dél-Koreában tartózkodik ázsiai körútja részeként, amelynek fő célja az amerikai gazdasági és védelmi partnerségek erősítése a térségben. 

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Útjának korábbi állomásain Japánnal, Malajziával, Vietnámmal és Thaifölddel írt alá különböző kereskedelmi megállapodásokat, és a hét végén további egyezményekről tárgyal a dél-koreai vezetőkkel. 

A Kínával tervezett csütörtöki találkozó az egész körút leginkább várt eseménye.

Az amerikai és kínai fél között hónapok óta feszült a viszony a vámok és exportkorlátozások miatt. Trump nyomást gyakorol Pekingre, hogy lazítsa a ritkaföldfémek kivitelére vonatkozó szigorú szabályokat – ezek az anyagok kulcsfontosságúak a csúcstechnológiai iparágak számára.

Az elnök korábban azzal is fenyegetett, hogy akár 100 százalékos vámot is kivethet a kínai árukra, amennyiben nem sikerül megállapodni.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter
Scott Bessent pénzügyminiszter jelezte, hogy a drasztikus vámemelés gyakorlatilag lekerült a napirendről (Fotó: AFP)

Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanakkor jelezte, hogy a drasztikus vámemelés „gyakorlatilag lekerült a napirendről”, miután a felek előrelépést tettek a tárgyalásokon. 

Bessent arról is beszélt, hogy Kína hamarosan feloldhatja az amerikai szójababra vonatkozó bojkottot, amely az elmúlt hónapokban komoly gondot okozott az amerikai gazdáknak. 

A megbeszélések egyik további tétje, hogy Trump elnök Peking hozzájárulását várja a TikTok amerikai üzletágának átruházásához, amely az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit is érinti. Nicholas Burns, aki még a Biden-időszakban szolgált nagykövetként Kínában, a CBS Newsnak nyilatkozva akaratpróbának nevezte a kereskedelmi háborút. Mint mondta, 

Kína továbbra is az Egyesült Államok legfőbb stratégiai ellenfele, ezért a tét óriási mindkét fél számára.

Trump az APEC-csúcson az ázsiai partnerekkel kötött megállapodásait is méltatta, hangsúlyozva, hogy a gazdasági biztonság nemzetbiztonságot jelent. Az elnök kiemelte, hogy az Egyesült Államok hajóépítési és félvezetőipari együttműködései erősítik a térség stabilitását, és Dél-Koreát kedves barátnak és közeli szövetségesnek nevezte.

Sanae Takaichi és Donald Trump
Donald Trump (Fotó: AFP)

Tokióban Trump kedden már megállapodást írt alá a japán miniszterelnökkel: ennek értelmében Japán 550 milliárd dolláros beruházást hajt végre az amerikai iparban, cserébe a vámok 25-ről 15 százalékra csökkennek.

A dél-koreai Kjongdzsu városában zajló APEC-csúcstalálkozó csütörtöki napján dőlhet el, vajon sikerül-e Trumpnak és Hszi Csin-pingnek véglegesíteniük az egyezséget, amely véget vethet a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háborúnak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök Hszi Csin-pinggel (Fotó: AFP)

