Donald Trump gépe, az Air Force One helyi idő szerint hétfőn délután 5 órakor (közép-európai idő szerint hajnal 4 órakor) szállt le a Haneda repülőtéren.
Trump így érkezett meg Japánba + videó
Donald Trump amerikai elnök megérkezett Tokióba, Japánba. Ez az ázsiai körútjának második állomása.
Már nagyon várom, hogy találkozhassak a császárral!
– írta Trump a Truth Social-oldalán közvetlenül a landolás előtt. Várhatóan hamarosan találkozik Naruhito császárral, aki 2019 óta Japán uralkodója.
Amikor az elnök leszállt az Air Force One fedélzetéről, több amerikai és japán tisztségviselő fogadta – írja a CNN.
Ezt követően Trump felszállt a Marine One elnöki helikopterre, és elindult a tokiói Császári Palotába, amely körülbelül tízperces repülőútra található.
Tokióban az elnök találkozik Japán első női miniszterelnökével is.
Trump várhatóan kiemeli majd Japán elkötelezettségét, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Az út során emellett találkozik a japán császárral, amerikai katonákkal, valamint japán üzleti vezetőkkel is.
Borítókép: Donald Trump Japánba érkezett (Fotó: AFP)
