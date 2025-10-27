Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Donald TrumptárgyalásJapán

Trump így érkezett meg Japánba + videó

Donald Trump amerikai elnök megérkezett Tokióba, Japánba. Ez az ázsiai körútjának második állomása.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 10:16
Donald Trump Japánba érkezett Fotó: PHILIP FONG Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump gépe, az Air Force One helyi idő szerint hétfőn délután 5 órakor (közép-európai idő szerint hajnal 4 órakor) szállt le a Haneda repülőtéren.

Trump megérkezett Japánba (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump megérkezett Japánba (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Már nagyon várom, hogy találkozhassak a császárral!

– írta Trump a Truth Social-oldalán közvetlenül a landolás előtt. Várhatóan hamarosan találkozik Naruhito császárral, aki 2019 óta Japán uralkodója.

Amikor az elnök leszállt az Air Force One fedélzetéről, több amerikai és japán tisztségviselő fogadta – írja a CNN.

Ezt követően Trump felszállt a Marine One elnöki helikopterre, és elindult a tokiói Császári Palotába, amely körülbelül tízperces repülőútra található.

Tokióban az elnök találkozik Japán első női miniszterelnökével is.

Trump várhatóan kiemeli majd Japán elkötelezettségét, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Az út során emellett találkozik a japán császárral, amerikai katonákkal, valamint japán üzleti vezetőkkel is.

Borítókép: Donald Trump Japánba érkezett (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu