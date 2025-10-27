Trump így érkezett meg Japánba + videó

Már nagyon várom, hogy találkozhassak a császárral!

– írta Trump a Truth Social-oldalán közvetlenül a landolás előtt. Várhatóan hamarosan találkozik Naruhito császárral, aki 2019 óta Japán uralkodója.

Amikor az elnök leszállt az Air Force One fedélzetéről, több amerikai és japán tisztségviselő fogadta – írja a CNN.

Ezt követően Trump felszállt a Marine One elnöki helikopterre, és elindult a tokiói Császári Palotába, amely körülbelül tízperces repülőútra található.