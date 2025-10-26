Trump ismét békét teremtett, aláírták a békeszerződést

Az amerikai elnök Kuala Lumpurba érkezett, ahol Kambodzsa és Thaiföld képviselői aláírták a két ország közötti konfliktust lezáró békeszerződést. Donald Trump nem sokkal később egy kereskedelmi megállapodást is aláírt a két ország és az Egyesült Államok között – írja a BBC alapján az Origo.

Trump újabb konfliktust zárt le. Fotó: AFP

Malajzia fővárosában így pont került végre Thaiföld és Kambodzsa között a nyár közepe óta húzódó határvita végére. Mint ismeretes, a két ország között még júliusban robbant ki fegyveres konfliktus a vitatott hovatartozású határvidéken. A kezdetben csak a határon folyó konfliktus aztán gyorsan légicsapásokkal és tüzérségi ágyúkkal tarkított harcokká eszkalálódott.

A két ország ennek során kölcsönösen a másikat vádolta a konfliktus kirobbantásával.

A helyzetnek végül Donald Trump vetett véget, miután a mind két ország előtt világossá tette, hogy a konfliktus folytatása esetén a Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásukat kockáztatják.