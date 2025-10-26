Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

TrumpThaiföldkambodzsa

Trump ismét békét teremtett, aláírták a békeszerződést

Az amerikai elnök sikerrel zárt le egy újabb konfliktust, miután Malajziában pont került a Kambodzsa és Thaiföld közötti határvita végére. Donald Trump ennek kapcsán hangsúlyozta, a két ország közötti béke elengedhetetlen ahhoz, hogy az Egyesült Államok stabil kereskedelmi partnerei legyenek.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 26. 9:19
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az amerikai elnök Kuala Lumpurba érkezett, ahol Kambodzsa és Thaiföld képviselői aláírták a két ország közötti konfliktust lezáró békeszerződést. Donald Trump nem sokkal később egy kereskedelmi megállapodást is aláírt a két ország és az Egyesült Államok között – írja a BBC alapján az Origo. 

Trump újabb konfliktust zárt le
Trump újabb konfliktust zárt le. Fotó: AFP

Malajzia fővárosában így pont került végre Thaiföld és Kambodzsa között a nyár közepe óta húzódó határvita végére. Mint ismeretes, a két ország között még júliusban robbant ki fegyveres konfliktus a vitatott hovatartozású határvidéken. A kezdetben csak a határon folyó konfliktus aztán gyorsan légicsapásokkal és tüzérségi ágyúkkal tarkított harcokká eszkalálódott. 

A két ország ennek során kölcsönösen a másikat vádolta a konfliktus kirobbantásával. 

A helyzetnek végül Donald Trump vetett véget, miután a mind két ország előtt világossá tette, hogy a konfliktus folytatása esetén a Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásukat kockáztatják. 

A maláj fővárosban megkötött békeszerződés kapcsán Trump hangsúlyozta, hogy milliók életét sikerült megmenteni a lépéssel. A kambodzsai miniszterelnök, Hun Manet a ceremónia után megköszönte Trumpnak a békéért tett erőfeszítéseit, valamint hangsúlyozta, hogy bármilyen nehéz is legyen, a konfliktusok diplomáciai lezárására mindig van lehetőség. A thai delegáció vezetője, Anutin Csarnvirakul miniszterelnök szintén méltatta az amerikai elnök erőfeszítéseit. 

Nem sokkal a békeszerződés aláírása után Donald Trump aláírta a két ország és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodást. 

Kuala Lumpurban a két fél eltérő álláspontot képviselt az aláírt dekrétum kapcsán. Míg Kambodzsa tartotta magát Donald Trump narratívájához, és békeszerződésként hivatkozott a dokumentumra, addig a thai delegáció következetesen a két ország közötti megállapodásnak nevezte azt, kerülve a békeszerződés kifejezést. 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök felszólal a konferencián (Fotó: AFP)

