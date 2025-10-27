Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Eldőlt a TikTok sorsa

Végső megállapodás születhet a TikTokról Kínával, miután hónapokig halogatták az alkalmazás amerikai betiltását. Trump és Hszi Csin-ping kínai miniszterelnök várhatóan csütörtökön, Dél-Koreában találkoznak, és akár le is zárhatják az egyezséget.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 12:47
TikTok logo Forrás: Getty Images
Donald Trump amerikai elnök megérkezett Japánba, hogy találkozzon az ország császárával és új miniszterelnökével ázsiai diplomáciai körútjának második állomásán, amelynek során több jelentős kereskedelmi megállapodást is elő kíván mozdítani.

Végső megállapodás születhet a TikTokról Kínával (Fotó: VINCENT THIAN / POOL)
Végső megállapodás születhet a TikTokról Kínával (Fotó: Pool/Vincent Thian)

Malajziából távozva – ahol Trump „történelminek” nevezte az általa közvetített tűzszünetet Kambodzsa és Thaiföld között egy régóta fennálló határvita ügyében – pénzügyminisztere, Scott Bessent bejelentette, hogy

„végső megállapodás születhet a TikTokról” Kínával, miután hónapokig halogatták az alkalmazás amerikai betiltását, hacsak annak amerikai tevékenységeit nem adják el hazai tulajdonosnak.

Trump és Hszi Csin-ping kínai miniszterelnök várhatóan csütörtökön, Dél-Koreában találkoznak, és akár le is zárhatják az egyezséget – írja az Independent.

Emellett a hírek szerint már körvonalazódott egy átfogóbb kereskedelmi megállapodás kerete is a két nagyhatalom között, amelynek értelmében az 

Egyesült Államok november 1-jétől nem vezetné be a három számjegyű vámtarifákat a kínai importtermékekre, míg Peking visszavonná a létfontosságú ritkaföldfémekre kivetett exportkorlátozásokat 

– erről Trump tisztségviselői számoltak be a Kuala Lumpurban tartott ASEAN-csúcson.

Nem kizárt, hogy az elnök ázsiai diplomáciai körútja egy váratlan találkozót is tartogat Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.

Borítókép: TikTok-logó (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

