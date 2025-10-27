Donald Trump amerikai elnök megérkezett Japánba, hogy találkozzon az ország császárával és új miniszterelnökével ázsiai diplomáciai körútjának második állomásán, amelynek során több jelentős kereskedelmi megállapodást is elő kíván mozdítani.
Eldőlt a TikTok sorsa
Végső megállapodás születhet a TikTokról Kínával, miután hónapokig halogatták az alkalmazás amerikai betiltását. Trump és Hszi Csin-ping kínai miniszterelnök várhatóan csütörtökön, Dél-Koreában találkoznak, és akár le is zárhatják az egyezséget.
Malajziából távozva – ahol Trump „történelminek” nevezte az általa közvetített tűzszünetet Kambodzsa és Thaiföld között egy régóta fennálló határvita ügyében – pénzügyminisztere, Scott Bessent bejelentette, hogy
„végső megállapodás születhet a TikTokról” Kínával, miután hónapokig halogatták az alkalmazás amerikai betiltását, hacsak annak amerikai tevékenységeit nem adják el hazai tulajdonosnak.
Trump és Hszi Csin-ping kínai miniszterelnök várhatóan csütörtökön, Dél-Koreában találkoznak, és akár le is zárhatják az egyezséget – írja az Independent.
Emellett a hírek szerint már körvonalazódott egy átfogóbb kereskedelmi megállapodás kerete is a két nagyhatalom között, amelynek értelmében az
Egyesült Államok november 1-jétől nem vezetné be a három számjegyű vámtarifákat a kínai importtermékekre, míg Peking visszavonná a létfontosságú ritkaföldfémekre kivetett exportkorlátozásokat
– erről Trump tisztségviselői számoltak be a Kuala Lumpurban tartott ASEAN-csúcson.
Nem kizárt, hogy az elnök ázsiai diplomáciai körútja egy váratlan találkozót is tartogat Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.
Borítókép: TikTok-logó (Fotó: AFP)
Magyarország a béke pártján
Orbán Viktor békemissziója a Vatikánban.
Szijjártó Péter Brüsszelt bírálta az Izrael-ellenes politikája miatt + videó
A magyar kormány továbbra is az együttműködés fejlesztésén dolgozik Izraellel.
Orbán Viktor arra kérte a szentatyát, támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit
A miniszterelnök magánaudiencián vett részt Őszentsége XIV. Leó pápánál.
Így reagált Donald Trump az orosz atomrakétatesztre
A világ legjobb atom-tengeralattjárója Oroszország közelében tartózkodik.
