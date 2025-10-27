Eldőlt a TikTok sorsa

Malajziából távozva – ahol Trump „történelminek” nevezte az általa közvetített tűzszünetet Kambodzsa és Thaiföld között egy régóta fennálló határvita ügyében – pénzügyminisztere, Scott Bessent bejelentette, hogy

„végső megállapodás születhet a TikTokról” Kínával, miután hónapokig halogatták az alkalmazás amerikai betiltását, hacsak annak amerikai tevékenységeit nem adják el hazai tulajdonosnak.

Trump és Hszi Csin-ping kínai miniszterelnök várhatóan csütörtökön, Dél-Koreában találkoznak, és akár le is zárhatják az egyezséget – írja az Independent.