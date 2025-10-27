Ukrán drónok támadták Moszkvát + videó

Az éjszaka folyamán 193 ukrán drónt fogtak el

Az orosz védelmi minisztérium később közölte, hogy az éjszaka folyamán összesen 193 drónt fogtak el, ebből negyvenet Moszkva régió felett. A minisztérium szerint ezek közül 34 drón a főváros felé tartott. A drónok jelentette fenyegetés miatt Moszkva repülőterei ideiglenesen felfüggesztették működésüket. Orosz Telegram-csatornák szerint

robbanásokról számoltak be a város több részén és a környező régióban.

Áldozatokról nem érkezett jelentés. Szobjanyin közölte, hogy minden becsapódási helyszínre riasztották a mentőket.