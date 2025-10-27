Moszkvafegyvergyárlőszerraktárorosz-ukrán háborúdróntámadás

Ukrán drónok támadták Moszkvát + videó

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint október 26-ról 27-re virradó éjszaka több tucat ukrán drón hajtott végre támadást az orosz főváros ellen. A drónokat az orosz légvédelem lelőtte, a hatóságok szerint nem történt személyi sérülés.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 8:08
Éjszakai dróntámadás érte Moszkvát – több tucat ukrán gépet lőttek le az oroszok Forrás: AFP
Szergej Szobjanyin polgármester szerint október 26-ról 27-re virradó éjszaka több tucat drón támadta meg Moszkvát. Szobjanyin október 26-án este kezdett beszámolni az orosz főváros elleni támadásokról, és egész éjszaka folyamatosan frissítette az információkat. Elmondása szerint az orosz erők a támadás során 34 Moszkva felé repülő ukrán drónt lőttek le – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Éjszakai dróntámadás érte Moszkvát – több tucat ukrán gépet lőttek le az oroszok
Éjszakai dróntámadás érte Moszkvát Fotó: AFP

Az éjszaka folyamán 193 ukrán drónt fogtak el

Az orosz védelmi minisztérium később közölte, hogy az éjszaka folyamán összesen 193 drónt fogtak el, ebből negyvenet Moszkva régió felett. A minisztérium szerint ezek közül 34 drón a főváros felé tartott. A drónok jelentette fenyegetés miatt Moszkva repülőterei ideiglenesen felfüggesztették működésüket. Orosz Telegram-csatornák szerint 

robbanásokról számoltak be a város több részén és a környező régióban. 

Áldozatokról nem érkezett jelentés. Szobjanyin közölte, hogy minden becsapódási helyszínre riasztották a mentőket.

Október 26-án este tűz ütött ki egy olajraktárban Szerpuhovban, a moszkvai területen – jelentette az orosz Telegram hírcsatorna, az Astra, szemtanúk felvételeire hivatkozva. A helyi hatóságok nem hozták nyilvánosságra a tűz okát, és közölték, hogy a lángokat már eloltották. Az ukrán hatóságok nem kommentálták a támadásokat. 

Tárgyalások árnyékában újabb légicsapások Kijevben

Miközben Kijevet újabb orosz légicsapások rázták meg a hétvégén, és a német gazdasági miniszter is óvóhelyre kényszerült, a diplomáciai fronton fordulat körvonalazódik: Miamiban orosz és amerikai különmegbízottak ültek tárgyalóasztalhoz. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin megbízottja szerint Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a háború lezárásához.

Borítókép: Éjszakai dróntámadás érte Moszkvát, a tűzoltók küzdöttek a lángokkal (Fotó: AFP)

