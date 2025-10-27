Szergej Szobjanyin polgármester szerint október 26-ról 27-re virradó éjszaka több tucat drón támadta meg Moszkvát. Szobjanyin október 26-án este kezdett beszámolni az orosz főváros elleni támadásokról, és egész éjszaka folyamatosan frissítette az információkat. Elmondása szerint az orosz erők a támadás során 34 Moszkva felé repülő ukrán drónt lőttek le – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.
Ukrán drónok támadták Moszkvát + videó
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint október 26-ról 27-re virradó éjszaka több tucat ukrán drón hajtott végre támadást az orosz főváros ellen. A drónokat az orosz légvédelem lelőtte, a hatóságok szerint nem történt személyi sérülés.
Az éjszaka folyamán 193 ukrán drónt fogtak el
Az orosz védelmi minisztérium később közölte, hogy az éjszaka folyamán összesen 193 drónt fogtak el, ebből negyvenet Moszkva régió felett. A minisztérium szerint ezek közül 34 drón a főváros felé tartott. A drónok jelentette fenyegetés miatt Moszkva repülőterei ideiglenesen felfüggesztették működésüket. Orosz Telegram-csatornák szerint
robbanásokról számoltak be a város több részén és a környező régióban.
Áldozatokról nem érkezett jelentés. Szobjanyin közölte, hogy minden becsapódási helyszínre riasztották a mentőket.
Október 26-án este tűz ütött ki egy olajraktárban Szerpuhovban, a moszkvai területen – jelentette az orosz Telegram hírcsatorna, az Astra, szemtanúk felvételeire hivatkozva. A helyi hatóságok nem hozták nyilvánosságra a tűz okát, és közölték, hogy a lángokat már eloltották. Az ukrán hatóságok nem kommentálták a támadásokat.
Tárgyalások árnyékában újabb légicsapások Kijevben
Miközben Kijevet újabb orosz légicsapások rázták meg a hétvégén, és a német gazdasági miniszter is óvóhelyre kényszerült, a diplomáciai fronton fordulat körvonalazódik: Miamiban orosz és amerikai különmegbízottak ültek tárgyalóasztalhoz. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin megbízottja szerint Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a háború lezárásához.
Borítókép: Éjszakai dróntámadás érte Moszkvát, a tűzoltók küzdöttek a lángokkal (Fotó: AFP)
