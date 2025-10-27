Betörtek az oroszok Pokrovszkba, az ukrán hadsereg ellentámadásról számolt be

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel.

Donyecki terület, Ukrajna Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Mindkét fél harci drónokat is bevet a „nagyfokú dinamikával és intenzitással” folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.

The General Staff of Ukraine’s Armed Forces said the situation remains tense in the Pokrovsk–Myrnohrad agglomeration and along the Ocherytine section of the Pokrovsk front. Russian forces have numerical superiority and continue to escalate their offensive, the General Staff… — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) October 26, 2025

Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk és Mirnohrad (Dimitrov) környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be.

Borítókép: Orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére (Fotó: AFP)