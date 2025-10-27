PokrovszkUkrajnadrónorosz-ukrán háború

Betörtek az oroszok Pokrovszkba, az ukrán hadsereg ellentámadásról számolt be

Mintegy kétszáz orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére – ismerte el vasárnap az ukrán vezérkar a Facebookon. Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk az orosz csapatoktól nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.

Orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére.
Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel. 

Donyecki terület, Ukrajna
Donyecki terület, Ukrajna Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Mindkét fél harci drónokat is bevet a „nagyfokú dinamikával és intenzitással” folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.

Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk és Mirnohrad (Dimitrov) környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be.

Borítókép: Orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére

 

