Tárgyalások árnyékában újabb légicsapások Kijevben – közeledhet az orosz–amerikai megállapodás

A nemzetközi diplomáciai térben ismét élénk mozgás kezdődött az ukrajnai háború körül. Miamiban szombaton magas szintű tárgyalásra került sor: Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin különleges megbízottja találkozott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával. A felek az orosz–amerikai párbeszéd folytatásáról és a háború lezárásának lehetőségeiről egyeztettek. Dmitrijev az X-en arról írt, hogy „ez a párbeszéd létfontosságú a világ számára”, és hangsúlyozta: a megoldás csak Oroszország nemzeti érdekeinek tiszteletben tartásával lehetséges.

Kirill Dmitrijev orosz különleges megbízott (Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL)

A különmegbízott az amerikai sajtónak adott interjúkban úgy fogalmazott: Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a diplomáciai megoldáshoz, és kijelentette, hogy a Trump–Putyin budapesti találkozó továbbra is napirenden van. Dmitrijev szerint „a párbeszéd folytatása elengedhetetlen, mert a háborút csak tárgyalás útján lehet lezárni”.

Mindeközben Kijevet újabb orosz légicsapások érték. A támadások idején a városban tartózkodó Katherina Reiche német gazdasági miniszternek is óvóhelyre kellett menekülnie.

Két civil életét vesztette, tizenhárman megsebesültek. A német tárcavezető „megrázó élménynek” nevezte a történteket, és kijelentette: Németország segíteni fog a lerombolt energetikai infrastruktúra helyreállításában.