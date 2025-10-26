Vlagyimir PutyinOroszországEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Tárgyalások árnyékában újabb légicsapások Kijevben – közeledhet az orosz–amerikai megállapodás

Miközben Kijevet újabb orosz légicsapások rázták meg, és a német gazdasági miniszter is óvóhelyre kényszerült, a diplomáciai fronton fordulat körvonalazódik: Miamiban orosz és amerikai különmegbízottak ültek tárgyalóasztalhoz. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin megbízottja szerint Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a háború lezárásához. Közben Franciaország egy 2026-os békefenntartó misszió lehetőségét vizsgálja, Olaszország pedig bejelentette, hogy nem küld rakétákat Ukrajnába.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 3:00
A harctéren egyértelmű az orosz fölény, de jöhet az újabb erősítés Brüsszelből Ukrajnának Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
A nemzetközi diplomáciai térben ismét élénk mozgás kezdődött az ukrajnai háború körül. Miamiban szombaton magas szintű tárgyalásra került sor: Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin különleges megbízottja találkozott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával. A felek az orosz–amerikai párbeszéd folytatásáról és a háború lezárásának lehetőségeiről egyeztettek. Dmitrijev az X-en arról írt, hogy „ez a párbeszéd létfontosságú a világ számára”, és hangsúlyozta: a megoldás csak Oroszország nemzeti érdekeinek tiszteletben tartásával lehetséges.

Kirill Dmitrijev, orosz különleges megbízott (Fotó: AFP)
Kirill Dmitrijev orosz különleges megbízott (Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL)

A különmegbízott az amerikai sajtónak adott interjúkban úgy fogalmazott: Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a diplomáciai megoldáshoz, és kijelentette, hogy a Trump–Putyin budapesti találkozó továbbra is napirenden van. Dmitrijev szerint „a párbeszéd folytatása elengedhetetlen, mert a háborút csak tárgyalás útján lehet lezárni”.

Mindeközben Kijevet újabb orosz légicsapások érték. A támadások idején a városban tartózkodó Katherina Reiche német gazdasági miniszternek is óvóhelyre kellett menekülnie.

 Két civil életét vesztette, tizenhárman megsebesültek. A német tárcavezető „megrázó élménynek” nevezte a történteket, és kijelentette: Németország segíteni fog a lerombolt energetikai infrastruktúra helyreállításában.

Eközben Franciaország is új lépésre készül: Pierre Schiele tábornok a nemzetgyűlés védelmi bizottsága előtt bejelentette, hogy a francia hadsereg készen áll egy 2026-os ukrajnai békefenntartó misszióra. Hangsúlyozta, hogy Párizs „három riasztási szintre” készül, és akár 7000 katonát is képes gyorsan bevetni, ha a helyzet úgy kívánja.

Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani ezzel szemben visszafogottabb üzenetet küldött: kijelentette, hogy Olaszország nem küld rakétákat Ukrajnába, és nem tervezi a Samp/T légvédelmi rendszer átadását sem. 

Támogatjuk Ukrajnát politikai, pénzügyi és katonai eszközökkel, de nem állunk háborúban Oroszországgal

– fogalmazott.

A gazdasági fronton Vlagyimir Putyin továbbra is magabiztos. Nyugati elemzők szerint a szankciók nehezítik ugyan az orosz gazdaság működését, de nem kényszerítik térdre az országot. A Sky News értékelése szerint „Putyin számára a szankciók inkább kellemetlenséget, mintsem valódi problémát jelentenek”. Az orosz elnök bízik abban, hogy a háború folytatásával fenntarthatja belpolitikai stabilitását.

Borítókép: A harctéren egyértelmű az orosz fölény, de jöhet az újabb erősítés Brüsszelből Ukrajnának (Fotó: Viacheslav Madiievskyi)

