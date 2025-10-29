dróntámadásvegyi üzemMoszkvaorosz-ukrán háborúolajfinomítóukrán hadsereg

Lángokban Oroszország, Putyin bosszúja félelmetes lehet

Orosz beszámolók szerint az ukrán hadsereg ismét mélységi csapásokat hajtott végre Oroszország területén. Ezúttal egy uljanovszki olajfinomítót és egy sztavropoli vegyi üzemet ért támadás.

Sebők Barbara
2025. 10. 29. 7:10
Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz források szerint az ukrán hadsereg éjszakai dróntámadást indított az Uljanovszk megyében fekvő, Novoszpasszkoje településen működő NS-Oil finomító ellen. A Telegram-csatornák a környékbeliek beszámolóira hivatkozva fényképeket és videókat is közzétettek, amelyek a létesítményben kitört tűzről tanúskodnak, írja az Origó.

Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra – lángokban áll a finomító
Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra, lángokban áll a finomító (Fotó: AFP)

Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra

A Kyiv Independent értesüléseire hivatkozva az Origó azt írja, hogy Kijev a Sztavropoli határterületen található Sztavrolen vegyi üzemet is célba vette. 

A közösségi médiában terjedő felvételek szintén lángba borult épületeket mutatnak. 

A Lukoil leányvállalataként működő Sztavrolen benzol, polietilén és más petrolkémiai termékek előállításával foglalkozik, amelyek az orosz hadigazdaság szempontjából alapvető jelentőségűek.

A mostani akciók illeszkednek abba az ukrán stratégiába, amely az orosz energiahordozók feldolgozását végző üzemek megbénítását tűzte ki célul. 

Az ilyen létesítmények az orosz állami bevételek és a hadigépezet működtetésének egyik legfontosabb pillérét képezik.

Az elmúlt hónapokban Ukrajna sorozatosan hajtott végre mélységi csapásokat orosz ipari és katonai célpontok ellen, többnyire hazai fejlesztésű pilóta nélküli eszközökkel.

Ezért menekülnek az ukrán katonák a frontról

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy egyre több jel mutat arra, hogy az ukrán társadalom és hadsereg kimerült a háborúban: a Berliner Zeitung értesülései szerint eddig mintegy 290 ezer katonai eljárás indult dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt Ukrajnában. A tömeges szökések mögött fáradtság, bizalomvesztés, korrupció és alacsony juttatások állnak, miközben a kormány sikertelenül próbálja amnesztiával és szigorúbb büntetésekkel kezelni a helyzetet.

Borítókép: Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra, tűz keletkezett a finomítóban – illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdiktátum

Rablánc a lábunkon

Kondor Katalin avatarja

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu