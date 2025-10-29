Lángokban Oroszország, Putyin bosszúja félelmetes lehet

Az orosz források szerint az ukrán hadsereg éjszakai dróntámadást indított az Uljanovszk megyében fekvő, Novoszpasszkoje településen működő NS-Oil finomító ellen. A Telegram-csatornák a környékbeliek beszámolóira hivatkozva fényképeket és videókat is közzétettek, amelyek a létesítményben kitört tűzről tanúskodnak, írja az Origó.

Az ukrán hadsereg újra lecsapott Oroszországra, lángokban áll a finomító (Fotó: AFP)

A Kyiv Independent értesüléseire hivatkozva az Origó azt írja, hogy Kijev a Sztavropoli határterületen található Sztavrolen vegyi üzemet is célba vette.