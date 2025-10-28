Ezért menekülnek az ukrán katonák a frontról

A háború kezdete óta 290 ezer büntetőeljárás indult azok ellen az ukrán katonák ellen, akik elhagyták állomáshelyüket. Ez a szám nagyjából megegyezik a német szövetségi hadsereg teljes létszámával. De alig van, aki elhiszi, hogy ez a szám a teljes mértékben tükrözi a valós helyzetet. Sok parancsnok nyilvánvalóan kerüli a dezertálások bejelentését, mert attól tart, hogy minden hiányzó katona személyes vezetői kudarcnak minősülhet – írja a Berliner Zeitung információira hivatkozva az Origo.

A fronton harcoló ukrán katonák családtagjai a szolgálati idők korlátozását és a terhek igazságosabb megosztását követelik. Fotó: AFP

Miért menekülnek az ukrán katonák a frontról?

Az ismert esetek közül közel 60 ezer szűkebb értelemben vett dezertálásnak minősül, míg a többi engedély nélküli távollétnek.